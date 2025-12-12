Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

Slovenska glasbena scena se poslavlja od Aleša Hadalina, umetnika, ki je s svojim delom pomembno zaznamoval raziskovanje vokalnih tehnik in ohranjanje ljudske glasbene dediščine. Novico o njegovi smrti je sporočil Slovenski glasbeno-informacijski center (SIGIC), kjer so poudarili, da je bil Hadalin eden najizvirnejših glasov sodobne slovenske glasbene ustvarjalnosti.
Glasbenik, ki je združeval tradicijo in eksperiment
Aleš Hadalin je po študiju muzikologije svojo ustvarjalno pot posvetil raziskovanju različnih načinov petja. Te tehnike so postale prepoznavni element njegovih albumov in koncertnih projektov.
V svet glasbe je vstopil kot član skupine Tantadruj, s katero je posnel dva albuma in že zgodaj pokazal zanimanje za prepletanje poezije, vokalne interpretacije in tradicionalnih motivov. V devetdesetih letih se je posvetil jazzovskim standardom ter izdal album Gee Baby, na katerem je izstopal njegov značilni globok in rahlo hrapav glas.
Sodelovanje s skupino En-Knap
Od leta 1995 je Hadalin deloval tudi kot pevec, plesalec in igralec v mednarodno priznani plesni skupini En-Knap. Z njo je soustvaril tri odmevne predstave:
Struna in želo,
Zakonitosti Kobre,
Popoln korak.
Njegovo sodelovanje z En-Knapom se je razširilo tudi na filmsko področje. Prispeval je glasbo za tri njihove filme – Vrtoglavi ptič, Dom svobode in Krotilci časa – ter tako pokazal svojo vsestranskost in izjemen občutek za zvočno pripoved.
Nagrada za najboljšo interpretacijo
Leta 2003 je Hadalin na Festivalu slovenskega šansona prejel nagrado za najboljšo interpretacijo s skladbo Norec. S tem priznanjem je potrdil svoj status enega najbolj izrazitih vokalnih interpretov v Sloveniji.
Zapustil je pomemben pečat
Aleš Hadalin je bil umetnik, ki je znal združiti tradicijo, raziskovanje in sodobno izraznost. Njegov prispevek k ohranjanju in preoblikovanju slovenskega glasbenega izročila bo ostal pomemben del naše kulturne zgodovine.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV