Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?

Če ste v začetku dvatisočih spremljali glasbene lestvice, se ju zagotovo spomnite. Rdečelaska Lena Katina in temnolasa Julia Volkova sta sestavljali ruski glasbeni duo t.A.T.u., ki je leta 2002 zaslovel s pesmijo All the Things She Said.

Pesem je postala svetovna uspešnica, videospot pa je dvignil ogromno prahu. Pevki sta v šolskih uniformah uprizorili zaljubljeni najstnici, ki se poljubljata za ograjo, medtem ko okoli njiju dežujejo pogledi radovednežev. Prizor je postal eden najbolj prepoznavnih glasbenih trenutkov začetka tisočletja.

O razsežnostih takratnega škandala je poročal tudi britanski časnik The Guardian, ki je spremljal njun izjemen preboj na britanske glasbene lestvice in burne odzive javnosti. Pesem je dosegla prvo mesto v več državah, med drugim v Veliki Britaniji.

Njuna podoba je bila skrbno zasnovana za vzbujanje pozornosti, pozneje pa je postalo jasno, da je bil del njune domnevne ljubezenske zgodbe predvsem promocijska poteza.