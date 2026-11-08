Pred 24 leti sta šokirali svet, danes ju komaj prepoznajo: Se spomnite dua t.A.T.u.?

S poljubom v dežju sta pred 24 leti šokirali svet
Če ste v začetku dvatisočih spremljali glasbene lestvice, se ju zagotovo spomnite. Rdečelaska Lena Katina in temnolasa Julia Volkova sta sestavljali ruski glasbeni duo t.A.T.u., ki je leta 2002 zaslovel s pesmijo All the Things She Said.
Pesem je postala svetovna uspešnica, videospot pa je dvignil ogromno prahu. Pevki sta v šolskih uniformah uprizorili zaljubljeni najstnici, ki se poljubljata za ograjo, medtem ko okoli njiju dežujejo pogledi radovednežev. Prizor je postal eden najbolj prepoznavnih glasbenih trenutkov začetka tisočletja.
O razsežnostih takratnega škandala je poročal tudi britanski časnik The Guardian, ki je spremljal njun izjemen preboj na britanske glasbene lestvice in burne odzive javnosti. Pesem je dosegla prvo mesto v več državah, med drugim v Veliki Britaniji.
Njuna podoba je bila skrbno zasnovana za vzbujanje pozornosti, pozneje pa je postalo jasno, da je bil del njune domnevne ljubezenske zgodbe predvsem promocijska poteza.
Po dolgih letih sta znova stopili skupaj na oder
Čeprav sta se leta 2011 razšli in nadaljevali vsaka svojo glasbeno pot, zgodba dua očitno še ni končana. Julija 2025 sta Lena in Julia znova nastopili skupaj na Krimu, kjer sta pred občinstvom obudili svoje največje uspešnice, letos pa nadaljevali po Evropi.
Njuna vrnitev je vzbudila precej nostalgije, saj je minilo veliko let, odkar sta skupaj nastopali kot t.A.T.u. O ponovnem srečanju je poročal tudi italijanski Sky TG24, ki je njun povratek opisal kot vrnitev enega najbolj prepoznavnih pop pojavov začetka dvatisočih.
Pevki sta nato nadaljevali skupne nastope, njuno ponovno sodelovanje pa je znova obudilo zanimanje za glasbo, s katero sta nekoč osvojili svet.
Julia Volkova je danes skoraj neprepoznavna
Največ pozornosti ob njunih novejših nastopih je pritegnila prav Julia Volkova. Temnolasa pevka, ki so si jo oboževalci zapomnili po kratkih laseh, mladostnem obrazu in nekoliko uporniškem slogu, je danes videti precej drugače.
Na novejših posnetkih je mogoče opaziti dolge temne lase, številne tetovaže in izrazitejše poteze obraza. Spremenjen videz je sprožil številne komentarje na družbenih omrežjih. Nekateri oboževalci so bili presenečeni, drugi pa so zapisali, da bi jo danes komaj prepoznali.
Srbski portal Glossy je ob objavi novejših fotografij izpostavil predvsem spremembo njenega videza. Pojavila so se tudi ugibanja o estetskih posegih, vendar vseh sprememb ni mogoče zanesljivo pripisati posameznim posegom.
Lena Katina je ubrala nekoliko drugačno pot
Tudi rdečelasa Lena Katina se je v zadnjih dveh desetletjih precej spremenila, vendar je njena preobrazba manj dramatična. Po razpadu skupine se je posvetila samostojni glasbeni karieri in zasebnemu življenju.
V primerjavi z Julio je ostala nekoliko bolj umaknjena iz središča medijske pozornosti. Kljub temu se je ob ponovni združitvi dua znova znašla pred občinstvom, ki je odraščalo ob njunih pesmih.
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
- FOTO: Profimedia
Viri: The Guardian, Sky TG24, Jutarnji list, Glossy
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