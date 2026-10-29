Je bila smrt Kurta Cobaina res takšna, kot so trdili? Novi namigi po 32 letih znova burijo duhove

Smrt Kurta Cobaina: zakaj se primer znova odpira?

Kurt Cobain, pevec in kitarist skupine Nirvana, je umrl aprila 1994, star komaj 27 let. Njegovo smrt so pristojni organi opredelili kot samomor s strelnim orožjem. Kljub uradnim ugotovitvam so okoliščine njegove smrti že desetletja predmet ugibanj, dokumentarnih filmov in neodvisnih raziskav. Tokrat je pozornost pritegnila novica, da je urad za nadzor nad policijskim delom v Seattlu začel preverjati navedbe, povezane z ravnanjem nekdanjega načelnika policije Shona Barnesa. Po poročanju časnika New York Post naj bi nekdanji načelnik na sestanku z zasebnimi preiskovalci leta 2025 govoril o domnevnih neskladjih med nekaterimi dokazi s kraja smrti in prvotnim policijskim poročilom.

icon-expand Kurt Cobain FOTO: Profimedia

Domnevna neskladja pri forenzičnih dokazih

V ospredju novih trditev je domnevno pomanjkanje vidnih krvnih sledi na roki, s katero naj bi Cobain držal orožje. Zasebni preiskovalci menijo, da bi bilo treba ta podatek podrobneje preveriti in ga primerjati z drugimi ugotovitvami s kraja dogodka. Člani skupine, ki želi ponovno presojo primera, trdijo, da so pregledali fotografije s kraja smrti, dele obdukcijskega poročila in dodatno dokumentacijo o strelnem orožju. Na podlagi teh gradiv naj bi opazili več okoliščin, ki se po njihovem mnenju ne ujemajo povsem z uradno razlago dogodkov. Po poročanju evropskega medija Euronews je neodvisna skupina predstavila tudi domneve o morebitni zastrupitvi s heroinom pred smrtnim strelom ter o možnosti, da je bil prizor po smrti prirejen tako, da bi kazal na samomor.

Kaj pravijo policija in pristojni zdravstveni organi?

Policija v Seattlu vztraja pri prvotni ugotovitvi. Primer so ponovno pregledali tudi leta 2014, ko so pred dvajseto obletnico Cobainove smrti pregledali dodatno fotografsko gradivo in drugo dokumentacijo. Takrat niso ugotovili razlogov za spremembo zaključka preiskave. Kot poroča časnik The Seattle Times, katerega poročanje je povzel The Spokesman-Review, je policija tudi po prejemu novih navedb poudarila, da primera ne namerava ponovno odpreti. Tudi urad mrliškega oglednika okrožja King ni sporočil, da bi ugotovil nove dokaze, ki bi upravičevali spremembo prvotne opredelitve smrti. To pomeni, da je treba razlikovati med dvema postopkoma: preverjanjem morebitnih pomanjkljivosti pri ravnanju policije in ponovno kriminalistično preiskavo smrti. Trenutni razvoj dogodkov se nanaša na prvo področje, ne pa na uradno razveljavitev dosedanjih ugotovitev.

icon-expand Kurt Cobain, pevec in kitarist skupine Nirvana, je umrl aprila 1994, star komaj 27 let. FOTO: Profimedia

Zakaj se teorije o smrti pevca Nirvane vračajo?

Cobainova smrt je že od leta 1994 ena najbolj odmevnih in pogosto razpravljanih tragedij v zgodovini sodobne glasbe. Njegova svetovna prepoznavnost, prezgodnja smrt in pomanjkanje javno dostopnih podrobnosti iz celotne obdukcijske dokumentacije so skozi leta prispevali k številnim vprašanjem in teorijam. Dodatno zanimanje so spodbudile nove neodvisne analize, ki se sklicujejo na gradivo, ki prej ni bilo v celoti dostopno javnosti. Toda strokovna presoja takšnih navedb zahteva več kot opozarjanje na domnevna neskladja. Potrebni so preverljivi dokazi, ustrezna metodologija in možnost, da ugotovitve neodvisno preverijo pristojni strokovnjaki.

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