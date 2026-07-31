Bila je ena največjih zvezd 90. let: po 30 letih je ponovila svojo ikonično fotografijo

Na prvi fotografiji je Shania Twain še kot mlada glasbenica, na drugi pa danes, ko pri 60 letih še vedno aktivno ustvarja in nastopa. Obe fotografiji povezuje isti prizor – pevka ob istem tovornjaku, v podobni pozi in z enako samozavestnim nastopom. Ob objavi je zapisala: " Isti tovornjak, ista jaz ... 30 let narazen. "

Objava je hitro požela številne odzive oboževalcev, ki so pohvalili njen videz, energijo in dejstvo, da se je ena največjih zvezd country in pop glasbe skozi desetletja ohranila prepoznavna.

Shania je ena najuspešnejših glasbenic vseh časov, vendar njena kariera ni bila brez velikih preizkušenj. Pred leti je razkrila, da je zbolela za lajmsko boreliozo, boleznijo, ki je močno vplivala tudi na njen glas.

Pevka je povedala, da je zaradi okužbe in poznejših zapletov dolgo časa težko pela. Bolezen je prizadela njene glasilke, zaradi česar se je njen glas spremenil in ni več zvenel tako kot v obdobju največjih uspehov.

V intervjujih je pojasnila, da je bilo obdobje po diagnozi zelo zahtevno, saj ni vedela, ali bo lahko še kdaj nastopala na enak način. Pozneje se je morala naučiti nove tehnike petja in sprejeti spremembe svojega glasu.