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Shania Twain
Glasba

Bila je ena največjih zvezd 90. let: po 30 letih je ponovila svojo ikonično fotografijo

B.R.
31. 07. 2026 10.02
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Kanadska glasbena zvezdnica je svoje oboževalce navdušila s prikupno primerjavo iz preteklosti in sedanjosti. Na Instagramu je objavila dve fotografiji, posneti v skoraj enaki pozi – prvo iz mladosti in drugo iz današnjega časa. Razlika med njima je približno 30 let, sporočilo pa preprosto: čas je minil, ona pa ostaja zvesta sebi.

Shania Twain pokazala isto pozo po treh desetletjih

Na prvi fotografiji je Shania Twain še kot mlada glasbenica, na drugi pa danes, ko pri 60 letih še vedno aktivno ustvarja in nastopa. Obe fotografiji povezuje isti prizor – pevka ob istem tovornjaku, v podobni pozi in z enako samozavestnim nastopom. Ob objavi je zapisala: "Isti tovornjak, ista jaz ... 30 let narazen."

Shania Twain
Shania Twain FOTO: Profimedia

Objava je hitro požela številne odzive oboževalcev, ki so pohvalili njen videz, energijo in dejstvo, da se je ena največjih zvezd country in pop glasbe skozi desetletja ohranila prepoznavna.

Od velikega uspeha do težkega obdobja zaradi bolezni

Shania je ena najuspešnejših glasbenic vseh časov, vendar njena kariera ni bila brez velikih preizkušenj. Pred leti je razkrila, da je zbolela za lajmsko boreliozo, boleznijo, ki je močno vplivala tudi na njen glas.

Pevka je povedala, da je zaradi okužbe in poznejših zapletov dolgo časa težko pela. Bolezen je prizadela njene glasilke, zaradi česar se je njen glas spremenil in ni več zvenel tako kot v obdobju največjih uspehov.

V intervjujih je pojasnila, da je bilo obdobje po diagnozi zelo zahtevno, saj ni vedela, ali bo lahko še kdaj nastopala na enak način. Pozneje se je morala naučiti nove tehnike petja in sprejeti spremembe svojega glasu.

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Vrnitev na glasbene odre

Kljub težavam se je pevka uspešno vrnila. Z albumi, koncertnimi turnejami in nastopi je ponovno dokazala, da ostaja ena najbolj priljubljenih izvajalk svoje generacije.

Njena zgodba o bolezni in okrevanju je postala pomemben del njene kariere, saj je večkrat poudarila, da se ni želela odpovedati glasbi, čeprav se je morala prilagoditi novim okoliščinam.

Med njenimi novimi projekti je tudi pesem "Faded Blue Jeans", pri kateri sodeluje z glasbenikom Joshom Hommom, znanim kot kitarist skupine Queens of the Stone Age.

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Viri: Instagram Shania Twain, People, Billboard, Rolling Stone, Mayo Clinic

Shania Twain glasba legende 90ih lajmska borelioza glasbena scena ikona instagram country glasba
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