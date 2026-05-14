shakira
Glasba

Po 20 letih njeni boki še vedno ne lažejo

S.B.
14. 05. 2026 03.56
Kolumbijska glasbena zvezdnica Shakira je znova dokazala, zakaj že več kot dve desetletji velja za eno najbolj karizmatičnih izvajalk na svetu.

Na spektakularnem koncertu v brazilskem Rio de Janeiru je 49-letna kolumbijska pevka Shakira navdušila večdesettisočglavo množico z energijo, gibčnostjo in brezhibnim ritmom, ob tem pa obudila tudi nostalgijo ob svoji legendarni uspešnici Hips Don't Lie, ki letos praznuje 20 let.

Posnetki z nastopa so preplavili družbena omrežja, številni oboževalci pa se sprašujejo isto: "Kaj je razmišljal Gerard Piqué, ko je prevaral Shakiro?"

Shakira je s svojim nastopom razvnela večdesettisočglavo množico. FOTO: Profimedia

Shakira je koncert v Riu odprla v velikem slogu

Koncert je odprla v okviru turneje Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, svoje prve velike svetovne turneje po letu 2018. Že ob prihodu na oder je občinstvo eksplodiralo od navdušenja, vrhunec večera pa je bil nastop ob pesmi Hips Don't Lie, med katerim je 49-letna pevka pokazala izjemno fizično pripravljenost in znamenite trebušne gibe, po katerih je postala svetovni fenomen. Mnogi uporabniki spleta so zapisali, da "čas zanjo očitno ne obstaja."

Mnogi uporabniki spleta so zapisali, da "čas zanjo očitno ne obstaja." FOTO: Profimedia

"Piqué, kaj ti je bilo?"

Posebej veliko pozornosti je znova pritegnila njena burna ljubezenska zgodba z nekdanjim nogometašem Gerardom Piquéjem. Po njunem odmevnem razhodu leta 2022 zaradi njegove domnevne nezvestobe z mlajšo Claro Chío Martí je Shakira svojo bolečino prelila v glasbo. Pesmi, kot sta BZRP Music Sessions Vol. 53 in Última, so postale himne ženskega opolnomočenja in hkrati neposreden odgovor na razpad zveze.

Tudi v Riu se občinstvo ni moglo izogniti tej temi

Med koncertom so številni navijači glasno vzklikali proti Piquéju, Shakira pa je po poročanju tujih medijev na odzive odgovorila z nasmeškom in dodatno spodbudila množico. Portal HOLA! piše, da naj bi se Piqué zaradi njenih koncertnih namigov in besedil celo počutil "napadenega".

Gerard Pique in Clara Chia FOTO: Profimedia

Kljub osebni drami pa Shakira trenutno doživlja novo karierno renesanso

Njena turneja podira rekorde obiskanosti, kritiki pa poudarjajo, da pevka danes deluje bolj samozavestno in svobodno kot kadarkoli prej. V intervjuju za Entertainment Tonight je celo v šali priznala, da njeni boki res "nikoli ne lažejo," kar je znova sprožilo val navdušenja med oboževalci.

Na družbenih omrežjih medtem prevladuje eno samo mnenje: Gerard Piqué je izgubil žensko, ki pri skoraj petdesetih še vedno brez težav zasenči veliko mlajše zvezdnice. Shakira pa je v Riu dokazala, da ostaja nesporna kraljica latino popa in da njeni boki po 20 letih res še vedno ne lažejo.

Vir: hola.com

Shakira koncert Rio de Janeiro Gerard Pique glasba
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

