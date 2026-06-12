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Shakira je predstavila videospot za pesem Dai Dai.
Glasba

Pesem Dai Dai razglašena za najboljšo nogometno himno vseh časov

S.B.
12. 06. 2026 09.51
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Nova himna svetovnega nogometnega prvenstva "Dai Dai", ki sta jo ustvarila kolumbijska superzvezdnica Shakira in nigerijski glasbenik Burna Boy, je po izboru bralcev revije Billboard prejela prestižni naziv najboljše World Cup pesmi vseh časov.

Pesem, ki je bila izdana kot uradna himna svetovnega prvenstva, združuje afrobeats, dance-pop, svetovne ritme in reggaetón ter nosi izrazito sporočilo enotnosti, veselja in globalne povezanosti, vrednote, ki jih FIFA že desetletja povezuje z največjim nogometnim dogodkom na svetu.

Glasba, ki je prepričala svet

"Dai Dai" je v kratkem času postala globalni fenomen, predvsem zaradi kombinacije ritmov, medkulturnega sodelovanja in močne vizualne predstavitve, ki spremlja pesem. Billboardova anketa med bralci je skladbo postavila na vrh seznama najboljših uradnih pesmi svetovnih prvenstev vseh časov, kar dodatno potrjuje njen vpliv na sodobno pop in športno kulturo.

Shakira in Ghetto Kids iz Ugande.
Shakira in Ghetto Kids iz Ugande. FOTO: Profimedia

Zgodovina himen svetovnega prvenstva v nogometu: od "Waka Waka" do globalnih hitov

Pesmi svetovnih prvenstev imajo dolgo tradicijo, ki sega več desetletij nazaj. FIFA je skozi leta uporabljala glasbo kot način povezovanja navijačev po svetu, pri čemer so številne himne postale globalni hiti, ki presegajo športni kontekst.

Ena najbolj prepoznavnih je prav pesem "Waka Waka (This Time for Africa)", ki jo je Shakira ustvarila za svetovno prvenstvo 2010 v Južni Afriki. Pesem je postala ena največjih športnih himen v zgodovini in še danes velja za simbol svetovnega nogometa.

Poleg nje so pomemben pečat pustile tudi druge skladbe, kot so "Wavin' Flag" izvajalca K'naana ter uradne himne različnih izdaj prvenstev, ki so pogosto združevale lokalne glasbene vplive in globalne pop trende.

Shakira
Shakira FOTO: AP

Shakira je postala obraz glasbe svetovnega prvenstva

Shakira je skozi svojo kariero postala ena najvidnejših glasbenih osebnosti, povezanih z nogometom. Poleg "Waka Waka" je nastopila tudi na več svetovnih prvenstvih in otvoritvenih slovesnostih, kjer je s svojo energijo, plesom in multikulturnim slogom postavila standard za športne glasbene nastope.

Njena sposobnost združevanja različnih glasbenih tradicij, od latinskih ritmov do globalnega popa, je pomembno vplivala na to, kako FIFA danes izbira uradne pesmi. "Dai Dai" tako nadaljuje tradicijo pesmi, ki niso le glasbeni hit, ampak tudi kulturni most med državami in navijači.

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Nova generacija športnih himen

Uspeh "Dai Dai" kaže na premik v sodobni športni glasbi, kjer se vse bolj prepletajo različni žanri in svetovne kulture. Sodelovanje Shakire in Burna Boya simbolizira prav to novo obdobje, globalno, povezano in raznoliko glasbeno identiteto svetovnega nogometa.

Čeprav se bo zgodovina World Cup pesmi še naprej pisala, je "Dai Dai" že zdaj vstopila v družbo najbolj prepoznavnih in vplivnih športnih himen vseh časov.

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