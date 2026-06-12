Pesem Dai Dai razglašena za najboljšo nogometno himno vseh časov

Pesem, ki je bila izdana kot uradna himna svetovnega prvenstva, združuje afrobeats, dance-pop, svetovne ritme in reggaetón ter nosi izrazito sporočilo enotnosti, veselja in globalne povezanosti, vrednote, ki jih FIFA že desetletja povezuje z največjim nogometnim dogodkom na svetu.

"Dai Dai" je v kratkem času postala globalni fenomen, predvsem zaradi kombinacije ritmov, medkulturnega sodelovanja in močne vizualne predstavitve, ki spremlja pesem. Billboardova anketa med bralci je skladbo postavila na vrh seznama najboljših uradnih pesmi svetovnih prvenstev vseh časov, kar dodatno potrjuje njen vpliv na sodobno pop in športno kulturo.

Pesmi svetovnih prvenstev imajo dolgo tradicijo, ki sega več desetletij nazaj. FIFA je skozi leta uporabljala glasbo kot način povezovanja navijačev po svetu, pri čemer so številne himne postale globalni hiti, ki presegajo športni kontekst.

Ena najbolj prepoznavnih je prav pesem "Waka Waka (This Time for Africa)", ki jo je Shakira ustvarila za svetovno prvenstvo 2010 v Južni Afriki. Pesem je postala ena največjih športnih himen v zgodovini in še danes velja za simbol svetovnega nogometa.

Poleg nje so pomemben pečat pustile tudi druge skladbe, kot so "Wavin' Flag" izvajalca K'naana ter uradne himne različnih izdaj prvenstev, ki so pogosto združevale lokalne glasbene vplive in globalne pop trende.