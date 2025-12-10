Moskisvet.com
rory
Glasba

Tragična smrt glasbenika: Ženska ga je povozila med sprehodom

E.R.
10. 12. 2025 00.30
0

Pretresljiva zgodba o smrti Roryja MacLeoda, cenjenega basista, ki ga je med sprehodom ubila voznica z obsežno kriminalno zgodovino.

Kdo je bil Rory MacLeod?

Rory MacLeod je bil cenjeni ameriški glasbenik, dolgoletni basist in nekdanji član skupine Roomful of Blues, s katero je bil v osemdesetih letih nominiran za grammyja. Leta 2012 je bil sprejet v Glasbeno dvorano slavnih Rhode Islanda, kar je potrdilo njegov izjemen prispevek k bluesu in jazz glasbi.

MacLeod je v svoji karieri sodeloval s številnimi zasedbami, med drugim z JB in Sliding Capos, poučeval banjo, kitaro in bas na Univerzi Brown ter skupaj z ženo Sandol Astrausky redno gostil glasbene večere v svojem domu v Hope Valleyju. Kolegi so ga opisovali kot optimističnega, vsestranskega in predanega glasbenika, ki je znal igrati skoraj vse instrumente, vedno pa je bil dobrodošel dodatek k vsakemu projektu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kako je umrl?

MacLeod je tragično umrl pri 70 letih, potem ko ga je v soboto zjutraj v Hopkintonu na Rhode Islandu med sprehodom s psom zbilo vozilo. Kot poroča NBC WJAR, je voznica Shannon Godbout zapeljala s ceste, zadela MacLeoda in se zaletela v dva telefonska droga.

Policija je sporočila, da je bila Godboutova v preteklosti aretirana več kot 100-krat, proti njej je bilo izdanih 82 nalogov za prijetje in 40 prometnih kazni. Tokrat se bo soočila z najresnejšimi obtožbami – vožnjo z namenom ogrožanja življenja, ki je povzročila smrt, ter posedovanjem drog z namenom preprodaje.

MacLeod je bil prepeljan v bolnišnico, kjer je podlegel poškodbam. Njegov pes je nesrečo preživel in stekel domov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zapuščina in pomen za glasbeno sceno

MacLeodova smrt je sprožila val žalosti med prijatelji, kolegi in oboževalci. Skupina Roomful of Blues je zapisala: "Radi bi se zahvalili njegovim raznolikim glasbenim prispevkom in temu, da je bil čudovita in nežna duša. Za tako veliko izgubo ni besed."

Njegov dolgoletni prijatelj Doug James je dejal, da je bil MacLeod vedno optimističen in vesel ter da je trdo delal na vsem, kar je počel, a je bilo videti, kot da mu gre zlahka. Bob Bell, nekdanji menedžer skupine, ga je opisal kot človeka, ki bi storil vse, da bi pomagal komurkoli, kadar koli.

MacLeod je pustil globoko sled v glasbeni skupnosti – kot pogonski basist, učitelj in mentor, ki je navdihoval mlajše generacije. Njegova glasba in osebnost sta združevali ljudi, njegovo delo pa bo ostalo del zgodovine bluesa in jazza.

Vir: Daily Mail

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Rory MacLeod slavni znani glasba blues jazz smrt sprehod pes Roomful of Blues prometna nesreča glasbenik kriminalna preteklost zločin tragedija
