Rock scena v žalosti: Slovo od legende, ki je ustoličila Divlje jagode

Glasbena scena na območju nekdanje Jugoslavije je izgubila pomembno ime, saj je v Bihaću preminil Nihad Jusufhodžić, eden od ustanovnih članov legendarne rock skupine Divlje jagode. Novica je pretresla njegove kolege, prijatelje in številne oboževalce po celotni regiji, ki so ga poznali kot pomemben del začetkov enega najbolj vplivnih ex-YU rock bendov.

Glasbena pot in začetki kariere

Po poročanju regionalnih medijev je Nihad svojo glasbeno pot začel v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. V zgodnjem obdobju je deloval kot bas kitarist v skupini Zenit, kjer je že pokazal svoj glasbeni potencial. Kot navajajo glasbeni arhivi, ki jih povzema Music History Archive Balkana, je bil njegov nastop na BOOM festivalu leta 1974 v Ljubljani s skladbo "Stara je kuća prazna" pomemben preboj na takratno jugoslovansko rock sceno.

Ustanovitev Divljih jagod in zlata doba

Glasbenik je skupaj s Seadom Zeletom Lipovačo in Antom Tonijem Jankovićem soustanovil skupino Divlje jagode, ki je kasneje postala eden najpomembnejših hard rock bendov v regiji. Po podatkih glasbenih zgodovinarjev, ki jih povzema Rock Encyclopedia Europe, je skupina igrala ključno vlogo pri razvoju ex-YU rock scene. V zgodnjih letih delovanja je Jusufhodžić sodeloval pri ustvarjanju prvih singlov in debitantskega albuma iz leta 1978, ki je zaznamoval začetek profesionalne poti benda.

Pesmi in glasbena zapuščina

Med skladbami, pri katerih je sodeloval, se pogosto omenjajo zgodnje izdaje, ki so danes del regionalne rock dediščine. Kot poroča Balkan Music Archives, gre za pesmi, ki so oblikovale identiteto skupine, med njimi "Jedina moja", "Rock and Roll", "Moj dilbere" in druge. Njegov prispevek k zvoku Divljih jagod je bil pomemben predvsem v formativnem obdobju, ko se je oblikoval prepoznaven slog, ki je kasneje vplival na številne rock glasbenike v regiji.

Osebni spomini in odzivi kolegov

Ante Toni Janković je v čustvenem zapisu poudaril dolgoletno prijateljstvo, skupne nastope in glasbeno pot, ki jih je povezovala več desetletij: "Danes me je dosegla novica, ki jo je težko sprejeti. Odšel je moj prijatelj Nihad Jusufhodžić, človek, s katerim sem delil ne le odra, temveč tudi del življenja skozi Divlje jagode. Skupaj sva igrala, se smejala in preživljala vse, kar lahko prinese glasba in pravo prijateljstvo. Ti spomini bodo za vedno ostali z menoj. Hvala ti za vse, kar si bil in kar si pustil za seboj. Počivaj v miru, prijatelj."

