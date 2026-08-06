Rock legenda končuje kariero, čaka na operacijo srca

Glenn Hughes se poslavlja od koncertnih odrov

Glenn Hughes, ki bo letos dopolnil petinsedemdeset let, je na družbenih omrežjih pojasnil, da je bila odločitev težka, vendar neizogibna. Po informacijah glasbene revije Louder so zdravniki po magnetni resonanci, računalniški tomografiji in ultrazvočni preiskavi srca ugotovili, da potrebuje novo operacijo na odprtem srcu. Glasbenik je poudaril, da je zdravje zdaj njegova najpomembnejša prednostna naloga, zato za koncertno dejavnost v tem trenutku ni več prostora.

icon-expand Glenn Hughes se poslavlja od koncertnih odrov FOTO: Profimedia

Zdravstvene težave spremljajo Hughesa že več desetletij

To ni prvič, da se Glenn Hughes sooča s srčnimi težavami. Kot poroča Classic Rock, je že kot otrok izvedel, da ima srčni šum. Leta 1991 je doživel srčni infarkt, več kot dve desetletji pozneje pa je prestal operacijo zaradi razširjene aorte. V preteklem letu se je njegovo zdravstveno stanje znova poslabšalo. Po navedbah Louder so dodatne preiskave pokazale, da brez nove operacije tveganje postaja preveliko, zato so mu zdravniki svetovali popoln umik z odrov.

Kariera, ki je zaznamovala zgodovino rock glasbe

Glenn Hughes se je skupini Deep Purple pridružil leta 1973 in sodeloval pri albumih Burn, Stormbringer ter Come Taste the Band. Njegov prepoznaven glas, v katerem so se prepletali rock, soul in funk, je močno zaznamoval eno najuspešnejših obdobij skupine. Po odhodu iz Deep Purple je ustvaril bogato samostojno kariero ter sodeloval z zasedbami Black Country Communion, The Dead Daisies in številnimi drugimi glasbeniki. Britanska glasbena revija Louder ga že vrsto let označuje za enega najbolj prepoznavnih pevcev svoje generacije, medtem ko BBC v svojih pregledih zgodovine rock glasbe njegovo obdobje pri Deep Purple redno uvršča med pomembne mejnike skupine.

Zadnji nastopi in hvaležnost oboževalcem

Čeprav je moral v začetku leta zaradi zdravstvenih težav odpovedati načrtovano ameriško turnejo, je še nastopal na posameznih koncertih. Njegov zadnji nastop je bil konec julija s projektom Kings Of Chaos v Kaliforniji, po katerem je sprejel dokončno odločitev o umiku iz koncertnega življenja, navaja Louder. V sporočilu oboževalcem se je zahvalil za več kot pet desetletij podpore in poudaril, da ostaja hvaležen za življenje, ki mu ga je prinesla glasba.

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