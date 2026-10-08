Umrl je avtor številnih hitov: Njegove pesmi ste peli vsi

Umrl je Robert Pilepić

Robert Pilepić je po dolgi in hudi bolezni umrl v 62. letu starosti. Novico o njegovi smrti je za Večernji list potrdila njegova družina. Kot navaja HRT, se je Pilepić z glasbo začel ukvarjati že v srednji šoli. V osemdesetih letih je igral bobne v reških skupinah Grafiti in Vamp, za kateri je ustvarjal tudi glasbo in besedila. V začetku devetdesetih let se je nato v celoti posvetil pisanju za druge izvajalce. Za seboj je pustil izjemen avtorski opus. Kanal Ri navaja, da je v svoji karieri napisal glasbo in besedila za več kot 600 skladb, njegove pesmi pa so izvajali Tony Cetinski, Oliver Dragojević, Jelena Rozga, Jole, Danijela Martinović, Giuliano, Mladen Grdović, Lidija Bačić in številni drugi.

Podpisal se je pod velike hrvaške uspešnice

Pilepićevo ime je povezano z nekaterimi dobro znanimi skladbami hrvaške zabavne glasbe. Med njimi je tudi Morski vuk, duet Oliverja Dragojevića in Tonyja Cetinskega, pri katerem je Pilepić sodeloval kot avtor besedila. Za Tonyja Cetinskega je napisal tudi besedilo za pesem Neka noćas dođu svi, s katero je pevec leta 1996 zmagal na Splitskem festivalu. Z Alenom Vitasovićem je sodeloval pri skladbah Ja ne gren in Niš mi se ne da, med njegove znane avtorske prispevke pa sodijo tudi 'Ko će tebe mi zaminit, Ne more vrime in Kada žene tulumare.

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Njegove pesmi poznajo tudi slovenski poslušalci

Pilepićevo ustvarjanje je seglo tudi do slovenskega glasbenega prostora. Slovenski poslušalci ga lahko poznajo predvsem kot avtorja besedila pesmi Kad ti dotaknem usne, ki sta jo izvedla Ines Erbus in David Amaro. Pri skladbi je glasbo napisal Goran Šarac, besedilo pa Robert Pilepić. Tudi Goran Šarac se je ob Pilepićevi smrti od svojega glasbenega sodelavca poslovil z zelo osebnim zapisom na Facebooku. Zapisal je, da ga je njegov odhod globoko pretresel in da sta v zadnjih letih skupaj ustvarila veliko uspešnih pesmi. Šarac je poudaril Pilepićev izjemen občutek za pisano besedo ter spomnil, da je napisal več kot 600 pesmi. Ob tem ga ni opisal zgolj kot nadarjenega avtorja, temveč predvsem kot pravega prijatelja – preprostega, mirnega, temeljitega in skromnega človeka, ki se je po njegovih besedah razlikoval od številnih ljudi na estradni sceni. "Nikoli pozabljen, naj te angeli čuvajo," je svoje slovo sklenil Šarac.

Posebno mesto je imel festival Melodije Istre in Kvarnera

Pomemben del Pilepićevega ustvarjanja so bili tudi glasbeni festivali. Posebno povezan je bil s festivalom Melodije Istre in Kvarnera, na katerem je prvič nastopil kot avtor leta 2000. Ob 50. obletnici festivala je leta 2014 prejel priznanje za avtorja z največ napisanimi besedili v zgodovini festivala. Kot poroča Kanal Ri, je s festivalom ostal tesno povezan skozi večji del svoje kariere. Njegov opus pa ni obsegal samo radijskih uspešnic. Za gledališko predstavo Karolina Riječka, v kateri je naslovno vlogo odigrala Severina, je napisal besedilo za osrednjo skladbo Moji jadi. Sodeloval je tudi s številnimi drugimi uveljavljenimi hrvaškimi avtorji.

Za njim ostajajo pesmi, ki bodo živele naprej

Robert Pilepić je bil eden tistih avtorjev, katerih ime pogosto ni bilo v ospredju, čeprav so njegove pesmi poznali številni poslušalci. Njegovo delo je živelo predvsem skozi izvajalce, ki so njegove verze in melodije prenesli na velike odre. Od Morskega vuka in Neka noćas dođu svi do pesmi, ki jih poznajo tudi slovenski poslušalci, je za njim ostala obsežna zbirka skladb. Njegovo glasbeno zapuščino bodo tako še naprej ohranjali izvajalci in občinstvo, ki se bo k njegovim pesmim vračalo tudi po njegovem odhodu.

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