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Priscilla in Elvis Presley
Glasba

Prva večerja z Elvisom se ni končala po načrtih

L.G.
15. 08. 2026 02.04
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Ko si partner enega največjih glasbenih zvezdnikov vseh časov, bi pričakovali, da so romantične večerje videti kot prizor iz filma. A resničnost je bila precej bolj prizemljena. Priscilla Presley je pred kratkim razkrila zabavno anekdoto o prvi večerji, ki jo je pripravila za Elvisa, in dokazala, da se tudi največje ljubezenske zgodbe pogosto začnejo z nerodnimi napakami.

Kot poroča portal EatingWell, se je Priscilla v pogovoru v oddaji The Tamron Hall Show spomnila večera, ko je prvič kuhala za Elvisa v znamenitem Gracelandu. Želela ga je navdušiti z jedjo, ki ji je bila pri srcu že od otroštva: mamino paradižnikovo omako za špagete.

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Ko živci naredijo svoje

Priscilla je priznala, da je bila zaradi kuhanja za Elvisa izjemno nervozna. Kot poroča Yahoo Entertainment, ki povzema njeno pripoved, je med pripravo omake vsakih nekaj minut klicala svojo mamo in preverjala, ali je dodala dovolj začimb ter ali je recept res popoln.

Po več urah truda je bila omaka končno pripravljena. Ponosno jo je prinesla na mizo, kjer sta jo čakala Elvis in njegov prijatelj. Nato pa je sledila tišina.Priscilla se je spraševala, zakaj nihče ne začne jesti. Elvis jo je nato pogledal in postavil preprosto vprašanje:'Kje pa so špageti?'

V navdušenju in nervozi je namreč pripravila popolno omako, pozabila pa je na glavno sestavino jedi: testenine.

Napaka pa očitno ni pokvarila večera. Elvis in Priscilla sta pozneje postala eden najbolj prepoznavnih zvezdniških parov 20. stoletja.

Elvis, Priscilla in hčerka Lisa Marie.
Elvis, Priscilla in hčerka Lisa Marie. FOTO: Profimedia

Elvis ni bil zapleten gurman

A zgodba je zanimiva tudi zato, ker razkriva drugo plat glasbene legende. Čeprav je bil eden najbolj slavnih ljudi na svetu, Elvis ni prisegal na razkošne jedi ali visoko kulinariko.

Kot navaja Tasting Table, so bile njegove najljubše jedi pogosto zelo preproste in močno povezane z ameriškim jugom. Rad je imel mesno štruco, ocvrtega piščanca, domače piškote, arašidovo maslo in banane ter druge jedi, ki so ga spominjale na otroštvo.

Podobno je za The New York Times že pred leti povedala tudi njegova dolgoletna kuharica Mary Jenkins Langston. Po njenih besedah je Elvis oboževal bogato, domačo hrano in pogosto naročal iste jedi znova in znova. Povzela ga je celo z besedami, da je bilo prehranjevanje ena od stvari, v katerih je najbolj užival.

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Slavna zgodba o sendviču, ki nima veliko skupnega z dietami

Elvisova ljubezen do preprostih, a kaloričnih jedi je skozi leta postala skoraj legendarna. Še danes je znan njegov znameniti sendvič z arašidovim maslom, bananami in slanino, ki ga številni poznajo preprosto pod imenom 'The Elvis'.

Kot poročata Tasting Table in Mashed, je bil tako navdušen nad nekaterimi jedmi, da jih je naročal ob skoraj vsaki uri dneva. Med najbolj razvpitimi zgodbami pa je tista o znamenitem sendviču 'Fool's Gold Loaf', zaradi katerega naj bi celo poletel z zasebnim letalom v Denver.

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Viri: EatingWell, Yahoo Entertainment, Tasting Table, Parade, Mashed

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