Prva večerja z Elvisom se ni končala po načrtih

Kot poroča portal EatingWell, se je Priscilla v pogovoru v oddaji The Tamron Hall Show spomnila večera, ko je prvič kuhala za Elvisa v znamenitem Gracelandu. Želela ga je navdušiti z jedjo, ki ji je bila pri srcu že od otroštva: mamino paradižnikovo omako za špagete.

Priscilla je priznala, da je bila zaradi kuhanja za Elvisa izjemno nervozna. Kot poroča Yahoo Entertainment, ki povzema njeno pripoved, je med pripravo omake vsakih nekaj minut klicala svojo mamo in preverjala, ali je dodala dovolj začimb ter ali je recept res popoln.

Po več urah truda je bila omaka končno pripravljena. Ponosno jo je prinesla na mizo, kjer sta jo čakala Elvis in njegov prijatelj. Nato pa je sledila tišina.Priscilla se je spraševala, zakaj nihče ne začne jesti. Elvis jo je nato pogledal in postavil preprosto vprašanje:'Kje pa so špageti?'

V navdušenju in nervozi je namreč pripravila popolno omako, pozabila pa je na glavno sestavino jedi: testenine.

Napaka pa očitno ni pokvarila večera. Elvis in Priscilla sta pozneje postala eden najbolj prepoznavnih zvezdniških parov 20. stoletja.