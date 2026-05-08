Helena Blagne
Glasba

Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni

S.B.
08. 05. 2026 14.09
Danes rojstni dan praznuje Helena Blagne, ena najbolj prepoznavnih in priljubljenih slovenskih pevk vseh časov. S svojim izjemnim glasom, eleganco in dolgoletno glasbeno kariero že desetletja zaznamuje slovensko zabavno glasbo ter ostaja sinonim za profesionalnost in odrski sijaj.

Helena Blagne se je rodila leta 1963 in je svojo glasbeno pot začela že zelo mlada. Širša javnost jo je spoznala v osemdesetih letih, ko je hitro osvojila občinstvo z močnim vokalom in romantičnimi baladami.

V svoji bogati karieri je izdala številne uspešnice, med katerimi so posebej znane pesmi Ti boš vedno prvi, Moj mornar, Kar bo, pa bo in Dež. Nastopala je doma in v tujini ter prejela številna priznanja za svoje delo.

Helena Blagne
Helena Blagne FOTO: Helena Blagne

Posebnost njenih glasbenih nastopov je tudi njena neverjetna odrska prezenca. Znana je po glamuroznih nastopih, dovršenih večernih oblekah in odnosu do občinstva, zaradi česar jo mnogi imenujejo kar slovenska diva. Obenem pa je večkrat poudarila, da za uspehom stojijo predvsem disciplina, odrekanje in ljubezen do glasbe.

Helena Blagne
Helena Blagne FOTO: Tibor Golob

Zanimiva anekdota iz njene kariere govori o tem, da je na enem izmed koncertov med nastopom zaradi tehnične napake ostala brez glasbene spremljave. Namesto da bi prekinila nastop, je pesem odpela a cappella, občinstvo pa jo je nagradilo z dolgim stoječim aplavzom. Prav takšni trenutki potrjujejo njen izjemen pevski talent in profesionalnost. "Glasba je moja življenjska energija in oder moj drugi dom," je pred leti izjavila pevka.

Ob njenem rojstnem dnevu ji številni oboževalci pošiljajo lepe želje, njene pesmi pa še naprej ostajajo del slovenskih praznovanj, radijskih valov in nostalgije mnogih generacij. Heleni tudi v uredništvu voščimo in želimo še mnogo let glasbenega ustvarjanja, zdravja in vsega dobrega!

