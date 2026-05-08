Pri 63 slovenska pevka še vedno ena lepših na sceni

Helena Blagne se je rodila leta 1963 in je svojo glasbeno pot začela že zelo mlada. Širša javnost jo je spoznala v osemdesetih letih, ko je hitro osvojila občinstvo z močnim vokalom in romantičnimi baladami.

V svoji bogati karieri je izdala številne uspešnice, med katerimi so posebej znane pesmi Ti boš vedno prvi, Moj mornar, Kar bo, pa bo in Dež. Nastopala je doma in v tujini ter prejela številna priznanja za svoje delo.