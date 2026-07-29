Elton John prisega na presenetljivo preprost sendvič: bi ga poskusili tudi vi?

Elton John že vrsto let prisega na preprosto kombinacijo slanine, masla in polnozrnatega kruha. V času, ko družbena omrežja vsak dan narekujejo nove prehranske trende in zapletene recepte, je njegova izbira osvežujoč opomnik, da se največje kulinarično zadovoljstvo pogosto skriva v najbolj preprostih okusih.

Vsak človek ima svojo različico "comfort fooda". Nekateri posegajo po pici, drugi po testeninah, tretji po sendviču, kakršnega obožuje Elton John. Strokovnjaki že dolgo ugotavljajo, da nas določena hrana ne privlači zgolj zaradi okusa, temveč tudi zaradi občutkov, ki jih vzbuja. Pogosto nas spominja na otroštvo, domače okolje ali prijetne trenutke iz preteklosti.

Elton je v podcastu Ruthie's Table 4 brez oklevanja odgovoril, da je njegova prva izbira sendvič s slanino. Posebej je poudaril, da uporablja angleško oziroma tako imenovano "back bacon" slanino, ki je bolj mesnata in manj mastna od klasične ameriške različice.