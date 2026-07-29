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elton john
Prehrana

Elton John prisega na presenetljivo preprost sendvič: bi ga poskusili tudi vi?

L.G.
29. 07. 2026 03.33
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Ko pomislimo na slavne milijonarje, si običajno predstavljamo drage restavracije, vrhunske zrezke in razkošne kulinarične užitke. Zato je marsikoga presenetilo priznanje glasbene legende Eltona Johna, ki je razkril, da je njegova najljubša tolažilna hrana nekaj povsem običajnega.

Elton John že vrsto let prisega na preprosto kombinacijo slanine, masla in polnozrnatega kruha. V času, ko družbena omrežja vsak dan narekujejo nove prehranske trende in zapletene recepte, je njegova izbira osvežujoč opomnik, da se največje kulinarično zadovoljstvo pogosto skriva v najbolj preprostih okusih.

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Zakaj nas tolažilna hrana tako privlači?

Vsak človek ima svojo različico "comfort fooda". Nekateri posegajo po pici, drugi po testeninah, tretji po sendviču, kakršnega obožuje Elton John. Strokovnjaki že dolgo ugotavljajo, da nas določena hrana ne privlači zgolj zaradi okusa, temveč tudi zaradi občutkov, ki jih vzbuja. Pogosto nas spominja na otroštvo, domače okolje ali prijetne trenutke iz preteklosti.

Elton je v podcastu Ruthie's Table 4 brez oklevanja odgovoril, da je njegova prva izbira sendvič s slanino. Posebej je poudaril, da uporablja angleško oziroma tako imenovano "back bacon" slanino, ki je bolj mesnata in manj mastna od klasične ameriške različice.

Elton John prisega na sendvič s slanino.
Elton John prisega na sendvič s slanino. FOTO: Profimedia

Včasih je manj več

Čeprav bi od svetovno znanega glasbenika morda pričakovali bolj eksotične izbire, Elton John očitno ostaja zvest preprostim okusom. Poleg sendviča s slanino je med svojimi priljubljenimi jedmi omenil tudi klasičen sendvič s sirom in paradižnikom.

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To pravzaprav ni presenetljivo. Večina ljudi ob napornem dnevu ne sanja o zapletenih jedeh, ampak o nečem znanem, nasitnem in okusnem. Prav zato so najbolj preproste jedi pogosto tudi tiste, h katerim se vedno znova vračamo.

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Viri: EatingWell, Allrecipes

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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