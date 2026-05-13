Veste, kaj pomenijo tetovaže teh hrvaških deklet? Za njimi se skriva močna zgodovina

Skupina Lelek je hrvaška glasbena zasedba, ki na Evroviziji zastopa Hrvaško in je s svojim nastopom v prvem polfinalu pritegnila veliko pozornosti. S pesmijo Andromeda so se predstavile kot ene bolj prepoznavnih izvajalk, predvsem zaradi močnih vokalov, izrazitega odrskega nastopa in vizualne podobe, ki vključuje tudi prepoznavne tetovaže.

Simboli na koži kot del odrske identitete

Tetovaže, ki jih nosijo članice skupine Lelek, niso zgolj estetski dodatek, temveč premišljeno izbran element umetniškega izraza. Kot so za medije pojasnila dekleta, so bile tetovaže del zahtevnega vizualnega koncepta nastopa, ki je zahteval večurno pripravo in usklajevanje ličenja ter kostumografije.

Sicanje kot zgodovinski izvor tetovaž

Globlji pomen tetovaž pa je povezan z običajem, znanim kot sicanje, ki ga zgodovinarji opisujejo kot tradicionalno tetoviranje katoliških žensk na območju Bosne in Hercegovine ter delov Dalmacije in Hercegovine.

Strokovnjaki iz muzeoloških raziskav, kot jih navaja Muzej hrvaške zgodovine, pojasnjujejo, da je šlo za kulturni pojav, ki je imel močno identitetno in zaščitno vlogo. Tetovaže niso bile le okras, temveč znak pripadnosti in simbol odpora v času družbenih pritiskov. Sicanje je bilo znano tudi pod imeni, kot sta bocanje in križićanje, njegovi začetki pa segajo v obdobja pred osmansko vladavino. Kot pišejo etnološke raziskave v publikacijah, je običaj skozi stoletja dobival različne oblike, vendar je vedno ohranjal osnovno sporočilo povezanosti z identiteto skupnosti.

Zgodovinski kontekst in pomen zaščite identitete

Po zgodovinskih zapisih, ki jih navajajo raziskovalci z oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Univerze v Zagrebu, se je sicanje še posebej razširilo po padcu Bosne pod osmansko oblast v 15. stoletju. V tem obdobju je postalo simbol zaščite pred prisilnimi spremembami identitete. Najpogosteje so tetovirali otroke in mlade ženske, saj so družine verjele, da bodo tako zmanjšale tveganje za njihovo odtujitev ali prisilno preoblikovanje identitete. Kot poročajo zgodovinski viri, je bil to tudi način, kako so skupnosti ohranjale občutek pripadnosti v času negotovosti.

Tetovaže kot simbol umetniškega sporočila

Skupina Lelek je te zgodovinske motive vključila v svoj nastop kot simbol spoštovanja do žensk, ki so skozi zgodovino nosile to tradicijo. Tetovaže tako niso le vizualni element, temveč tudi most med preteklostjo in sodobno umetnostjo.

