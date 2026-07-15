Bila je devica do 39. leta, nato pa naj bi jo mož okužil s HIV-om: tragična zgodba 'Madonne z vzhoda'

Ofra Haza, legendarna izraelska pevka jemenskega rodu, se je rodila 19. novembra 1957 v revni družini priseljencev kot deveti in najmlajši otrok. Njeno polno ime je bilo Bat-Sheva Ofra Haza. Iz revščine jo je iztrgal izjemen talent in glas, ki je očaral ljudi po vsem svetu.

Od skromnega otroštva do svetovne slave

Ko je bila stara 12 let, je njen talent opazil agent otroškega gledališča Bezalel Aloni, ki je postal pomembna oseba v začetku njene kariere. Njena pot proti glasbenemu vrhu se je začela hitro vzpenjati, izraelski mediji pa so jo zaradi priljubljenosti pogosto poimenovali kar "Madonna z vzhoda". Leta 1980 je po izidu prvega albuma "Al Ahavot Shelanu" ("Our Love") njena priljubljenost močno narasla. Sledili so številni uspešni albumi, nagrade in nastopi, ki so jo uvrstili med največje izraelske glasbene zvezde. Prelomni trenutek je prišel leta 1983, ko je Izrael zastopala na Pesmi Evrovizije in s skladbo "Chai" osvojila drugo mesto. S tem so se ji odprla vrata na mednarodno glasbeno sceno.

icon-expand Življenjska pot pevke je ena najbolj pretresljivih zgodb v svetu glasbe. FOTO: Profimedia

Največjo svetovno prepoznavnost je dosegla s pesmijo "Im Nin'Alu", ki je postala velik hit v številnih državah. Pozneje je navdušila tudi s skladbo "Deliver Us" iz animiranega filma "Princ iz Egipta", ki jo je posnela v kar 17 jezikih. Ofra Haza je pela v hebrejščini, arabščini, aramejščini, angleščini, španščini in drugih jezikih. Njena glasba je presegala politične in kulturne meje. Album "Shaday" je bil prodan v več kot milijon izvodih po svetu, leta 1992 pa je bila za album "Kirya" nominirana za nagrado grammy kot prva izraelska pevka v zgodovini. Nastopila je tudi na slovesnosti ob podelitvi Nobelove nagrade za mir leta 1994, posvečeni izraelskemu premierju Jicaku Rabinu.

Zvezdnica, ki je iskala pravo ljubezen

Kljub svetovni slavi je Ofra ostala skromna, močno povezana z družino ter znana po svoji vernosti in tradicionalnih vrednotah. V Izraelu so jo mnogi obravnavali skoraj kot nacionalni simbol. A njeno zasebno življenje je bilo precej drugačno od njene uspešne kariere. Čeprav je imela številne oboževalce in snubce, je dolgo čakala na človeka, za katerega je verjela, da je njen pravi življenjski partner. V družini naj bi se pogosto srečevala tudi z nerazumevanjem. Eden od njenih bratov naj bi nekoč dejal: "Kdo je sploh Ofra? Samo neporočena ženska brez družine." Besede, ki naj bi pokazale, pod kakšnim pritiskom je živela zaradi tradicionalnih pričakovanj. Leta 1987 je doživela še eno veliko preizkušnjo. Letalo, s katerim je potovala skupaj s sodelavci, se je ponesrečilo na območju med Izraelom in Jordanijo. Pojavile so se celo govorice, da je pevka umrla, zato je bila novica, da je preživela, sprejeta kot čudež.

icon-expand Kljub svetovni slavi je Ofra ostala skromna- FOTO: Profimedia

Ljubezen, ki se je spremenila v tragedijo

Ofra Haza je dolgo verjela, da bo svojega izbranca našla šele v zakonu. Govorilo se je, da je želela ostati devica do prve poročne noči in da je zavračala številne snubce, saj je čakala na "princa na belem konju". Ta naj bi prišel leta 1997, ko je pri 39 letih spoznala poslovneža Dorona Ashkenazija. Kmalu sta se poročila. Toda zakon se je končal tragično. Po poročanju takratnih medijev naj bi jo mož okužil z virusom HIV, ki je pozneje povzročil zaplete in vplival na njeno prezgodnjo smrt. Ofra Haza je umrla 23. februarja 2000 pri komaj 42 letih zaradi pljučnice, povezane z okužbo z virusom HIV. Njeni zadnji dnevi naj bi bili zaznamovani z bolečino in skrivnostmi. Njena družina je pozneje trdila, da naj bi bil za njeno zdravstveno stanje odgovoren mož, vendar vseh okoliščin njene bolezni in smrti nikoli niso povsem razjasnili. Leto po njeni smrti je umrl tudi Doron zaradi prevelikega odmerka drog.

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