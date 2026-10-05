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Nicole Scherzinger
Glasba

Zvezdnica utrpela opekline, a kljub temu stopila na oder

B.R.
05. 10. 2026 10.10
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Zvezdnica je tik pred koncertom doživela zelo neprijetno nesrečo. Vroča voda ji je opekla nogo, zaradi česar so nastali boleči mehurji in opekline. Kljub temu je pevka stopila na oder in nastopala po načrtu.

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Vroča voda jo je opekla tik pred koncertom

Članica skupine The Pussycat Dolls Nicole Scherzinger je bila v Düsseldorfu, kjer je skupina nastopila v okviru turneje PCD Forever. Le približno uro pred koncertom pa se je Scherzingerjeva po nesreči polila z vrelo vodo in si poškodovala nogo.

Pevka je fotografijo poškodbe pozneje objavila v svojih Instagramovih zgodbah. Kot je poročal People, so bile na nogi vidne opekline in večji mehurji, poškodba pa je segala od območja kolena proti gležnju.

"Nič kaj takega kot vrela voda, ki ti pade na nogo eno uro pred nastopom," je zapisala in dodala, da se mora predstava kljub vsemu nadaljevati. Občinstvu v Düsseldorfu se je zahvalila, ker ji je pomagalo vztrajati do konca koncerta.

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Scherzingerjeva se po nesreči ni umaknila s turneje. Že dan pozneje je nastopila v Amsterdamu, nato pa se je evropski del turneje nadaljeval z nastopi v Veliki Britaniji.

Pussycat Dolls se vračajo kot trio

Letošnja turneja pomeni tudi vrnitev skupine The Pussycat Dolls na velike odre. Scherzingerjeva se je ponovno združila z Ashley Roberts in Kimberly Wyatt, s katerima nastopa kot trio.

Kot je poročal The Guardian, je bila vrnitev skupine precej drugačna od prvotno načrtovane. Nekatere nekdanje članice se niso pridružile novi postavi, severnoameriški del turneje pa je bil odpovedan.

Nicole Scherzinger
Nicole Scherzinger FOTO: Profimedia

Kljub temu se evropski in britanski nastopi nadaljujejo. Skupina je letos izdala tudi novo pesem Club Song, prvo novo skladbo po več letih.

Njeno zasebno življenje je bilo pogosto pod drobnogledom

Nicole Scherzinger je bila poleg glasbene kariere dolga leta v središču pozornosti tudi zaradi svojega zasebnega življenja. Še posebej odmevna je bila njena večletna zveza z britanskim dirkačem formule 1 Lewisom Hamiltonom.

Par je bil skupaj več let, njun odnos pa so zaznamovale tudi prekinitve in ponovna zbližanja. Danes je Scherzingerjeva osredotočena predvsem na glasbo in nastope, trenutno pa veliko časa preživlja na evropski turneji s skupino The Pussycat Dolls.

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Viri: People, The Guardian, Nicole Scherzinger

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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