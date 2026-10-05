Zvezdnica utrpela opekline, a kljub temu stopila na oder

Članica skupine The Pussycat Dolls Nicole Scherzinger je bila v Düsseldorfu, kjer je skupina nastopila v okviru turneje PCD Forever. Le približno uro pred koncertom pa se je Scherzingerjeva po nesreči polila z vrelo vodo in si poškodovala nogo.

Pevka je fotografijo poškodbe pozneje objavila v svojih Instagramovih zgodbah. Kot je poročal People, so bile na nogi vidne opekline in večji mehurji, poškodba pa je segala od območja kolena proti gležnju.

"Nič kaj takega kot vrela voda, ki ti pade na nogo eno uro pred nastopom," je zapisala in dodala, da se mora predstava kljub vsemu nadaljevati. Občinstvu v Düsseldorfu se je zahvalila, ker ji je pomagalo vztrajati do konca koncerta.