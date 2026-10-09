Zdravstvene težave pevca ustavile koncertno turnejo

Parni Valjak je na družbenih omrežjih sporočil, da se mora Igor Drvenkar podvreči operaciji glasilk. Po posegu bo potreboval tudi dovolj časa za okrevanje, zato so se člani skupine odločili, da ne bodo tvegali njegovega zdravja.

icon-expand Parni Valjak FOTO: Arhiv izvajalcev

Kot poroča hrvaški portal Index.hr, je skupina poudarila, da je zdaj najpomembneje, da si pevec v miru opomore. Oboževalcem se je zahvalila za razumevanje, potrpežljivost in podporo ter izrazila upanje, da se bodo že decembra znova srečali na koncertih. Drvenkar je ob tem tudi sam nagovoril oboževalce. Priznal je, da mu prestavitev nastopov ni lahka, saj ga nastopanje in druženje z občinstvom iskreno veselita. Kljub temu se zaveda, da mora trenutno na prvo mesto postaviti zdravje.

Novi pevec, ki je prevzel zahtevno vlogo

Igor Drvenkar se je skupini Parni Valjak pridružil leta 2023 in prevzel vlogo pevca po smrti Akija Rahimovskega, ki je bil dolga leta eden najbolj prepoznavnih glasov regionalne rock glasbe. Skupina letos zaznamuje 50 let delovanja, zato je jubilejna turneja za glasbenike in njihove oboževalce še posebej pomembna. Drvenkar se je v zadnjih letih uveljavil kot novi glas skupine, ki poleg legendarnih uspešnic predstavlja tudi nove pesmi. O velikem izzivu nasledstva in svojem mestu v skupini je spregovoril tudi za srbsko javno radiotelevizijo RTS. Vstop v tako uveljavljeno zasedbo je zanj pomenil veliko odgovornost, saj se zaveda, kako močno so poslušalci povezani z glasbeno zapuščino skupine.

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