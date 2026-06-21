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Olivia Rodrigo
Glasba

Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev

B.R.
21. 06. 2026 03.34
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Pevka Olivia Rodrigo je v nedavnem intervjuju presenetila z iskrenim in precej nenavadnim razkritjem o izkušnjah s koncertov. Priznala je namreč, da naj bi na svojih nastopih opazila in celo zavohala oboževalce, ki nosijo plenice, da bi obdržali mesto v prvi vrsti.

Nenavadna praksa na velikih koncertih

Pevka Olivia Rodrigo je v pogovoru za britanski radio KISS FM pojasnila, da gre za pojav, ki ga povezuje z ekstremnimi koncertnimi izkušnjami, kjer oboževalci čakajo več ur ali celo cel dan, da pridejo tik pred oder.

Po njenih besedah naj bi nekateri to rešili tako, da nosijo plenice, da jim med čakanjem ni treba zapustiti mesta v množici. Kot piše The Independent, je pevka dejala, da je to "resnična stvar", ki jo je kot izvajalka že zaznala z odra.

Na svojih nastopih opazila in celo zavohala oboževalce, ki nosijo plenice.
Na svojih nastopih opazila in celo zavohala oboževalce, ki nosijo plenice. FOTO: Profimedia

Izjava, ki je sprožila burne odzive

Rodrigo je v intervjuju poudarila, da gre za izkušnjo, ki jo umetniki na odru dejansko zaznajo – tudi na neprijeten način. Kot poroča People, je priznala, da je ta pojav opazila že na več festivalih in koncertih, kar jo je presenetilo.

Dodala je, da o tem razmišlja "presenetljivo pogosto", saj gre za zelo nenavadno posledico fanatizma pri največjih koncertih.

Odzivi javnosti: od šoka do kritik

Kot navajajo BuzzFeed in Reutersovi povzetki zabavnih novic, so izjave sprožile val odzivov na družbenih omrežjih. Del uporabnikov je bil šokiran in je prakso označil za pretirano, drugi pa so opozorili, da gre za posledico ekstremnih pogojev na velikih turnejah.

V razpravah se je večkrat pojavila primerjava z drugimi velikimi koncerti, kjer oboževalci ure in ure stojijo brez možnosti odmora.

Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev.
Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev. FOTO: Profimedia

Širši problem koncertne kulture

Strokovnjaki za glasbeno industrijo, kot jih povzema BBC Entertainment poročanje, opozarjajo, da gre za širši trend sodobnih mega turnej, kjer:

- oboževalci čakajo več kot 10 ur,

- vstop v prve vrste postane "tekma",

- fizični pogoji so pogosto zelo zahtevni.

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Viri: BBC Entertainment, People, The Independent, BuzzFeed News, Reuters

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