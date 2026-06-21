Plenice v prvih vrstah koncertov: Bizarna navada gorečih oboževalcev.

Nenavadna praksa na velikih koncertih
Pevka Olivia Rodrigo je v pogovoru za britanski radio KISS FM pojasnila, da gre za pojav, ki ga povezuje z ekstremnimi koncertnimi izkušnjami, kjer oboževalci čakajo več ur ali celo cel dan, da pridejo tik pred oder.
Po njenih besedah naj bi nekateri to rešili tako, da nosijo plenice, da jim med čakanjem ni treba zapustiti mesta v množici. Kot piše The Independent, je pevka dejala, da je to "resnična stvar", ki jo je kot izvajalka že zaznala z odra.
Izjava, ki je sprožila burne odzive
Rodrigo je v intervjuju poudarila, da gre za izkušnjo, ki jo umetniki na odru dejansko zaznajo – tudi na neprijeten način. Kot poroča People, je priznala, da je ta pojav opazila že na več festivalih in koncertih, kar jo je presenetilo.
Dodala je, da o tem razmišlja "presenetljivo pogosto", saj gre za zelo nenavadno posledico fanatizma pri največjih koncertih.
Odzivi javnosti: od šoka do kritik
Kot navajajo BuzzFeed in Reutersovi povzetki zabavnih novic, so izjave sprožile val odzivov na družbenih omrežjih. Del uporabnikov je bil šokiran in je prakso označil za pretirano, drugi pa so opozorili, da gre za posledico ekstremnih pogojev na velikih turnejah.
V razpravah se je večkrat pojavila primerjava z drugimi velikimi koncerti, kjer oboževalci ure in ure stojijo brez možnosti odmora.
Širši problem koncertne kulture
Strokovnjaki za glasbeno industrijo, kot jih povzema BBC Entertainment poročanje, opozarjajo, da gre za širši trend sodobnih mega turnej, kjer:
- oboževalci čakajo več kot 10 ur,
- vstop v prve vrste postane "tekma",
- fizični pogoji so pogosto zelo zahtevni.
Viri: BBC Entertainment, People, The Independent, BuzzFeed News, Reuters
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