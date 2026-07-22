Umrla je največja diva Jugoslavije: Občudoval jo je tudi Tito

Od filmske dive do svetovne glasbene zvezde

Olivera Katarina je bila ena redkih umetnic z območja nekdanje Jugoslavije, ki ji je uspelo prodreti tudi na mednarodno prizorišče. Svojo največjo filmsko prepoznavnost je dosegla z vlogo v kultnem filmu Skupljači perja iz leta 1967, ki je bil nagrajen na filmskem festivalu v Cannesu.

icon-expand Olivera Katarina je pustila sled, ki presega eno generacijo. FOTO: Profimedia

Kot poroča Radio Televizija Crne Gore, je igralka za seboj pustila izjemno umetniško zapuščino, saj je bila poleg igralske kariere tudi ena najbolj cenjenih pevk svojega časa. Njena značilna barva glasu in močna odrska prisotnost sta jo ločili od številnih drugih izvajalcev. Največji dokaz njene priljubljenosti v tujini je podatek, da je v sloviti pariški dvorani Olimpija nastopila kar 72-krat. Kot je v svojih zapisih izpostavil Večernji list, je bil to za umetnico iz takratne Jugoslavije izjemen dosežek, saj je Olimpija veljala za enega najpomembnejših glasbenih odrov v Evropi.

Tito jo je občudoval, občinstvo pa jo je oboževalo

Olivera je bila prava zvezdnica, njena podoba je krasila naslovnice revij, njeni nastopi pa so privabljali množice oboževalcev. Med njenimi občudovalci je bil tudi jugoslovanski predsednik Josip Broz Tito, ki je cenil njeno umetnost in karizmo. O njeni priljubljenosti je pisal tudi NIN, ki je spomnil na obdobje, ko je Olivera Katarina veljala za eno največjih kulturnih osebnosti Jugoslavije. Njena kariera ni bila omejena zgolj na domače občinstvo. Nastopala je v Franciji in drugih evropskih državah ter dokazala, da lahko umetnica iz tega prostora doseže svetovni uspeh.

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Slava je minila, prišla so težka leta

Čeprav je nekoč nastopala pred polnimi dvoranami in živela življenje velike zvezdnice, so bila njena poznejša leta precej bolj skromna. Mediji so večkrat poročali, da se je po koncu največje slave znašla v finančnih težavah. Večernji list je v enem od svojih zapisov izpostavil, da je umetnica v zadnjih letih odkrito govorila o težkem življenjskem obdobju, osamljenosti in pomanjkanju denarja. Po poročanju tega časnika naj bi morala prodajati tudi osebne predmete, da je lažje poravnala vsakodnevne stroške. Njena življenjska zgodba je zato še toliko bolj presunljiva. Ženska, ki jo je nekoč občudoval ves kulturni prostor nekdanje države in ki je stala na enem najbolj slavnih odrov v Parizu, je pozneje živela daleč od nekdanjega blišča.

icon-expand Olivera Katarina je bila prava zvezdnica FOTO: Profimedia

Zapuščina velike umetnice, ki je ni mogoče pozabiti

Olivera Katarina je pustila sled, ki presega eno generacijo. Njene filmske vloge, pesmi in nastopi ostajajo pomemben del kulturne zgodovine Balkana. Kot so ob njeni smrti poudarili tudi številni regionalni mediji, ni bila zgolj pevka ali igralka, temveč simbol obdobja, ko je lahko ena umetnica s talentom in karizmo osvojila tako domače kot tuje občinstvo. Njeno življenje je bilo polno nasprotij – od svetovne slave in razprodanih koncertov do skromnih zadnjih let. Prav zaradi tega ostaja Olivera Katarina ena najbolj zanimivih in nepozabnih osebnosti nekdanje Jugoslavije.

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