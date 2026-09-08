Ko lepotica zagrmi: krona na glavi, metal v grlu

Namesto balade je prišel death metal

Ko je na oder stopila Ignacia Fernández, verjetno marsikdo ni pričakoval tega, kar je sledilo. Čilska predstavnica je v tekmovanju talentov odpela skladbo "The Hollow Descent", ki jo izvaja s svojo skupino Decessus. Njen nastop je bil daleč od klasičnega petja, ki ga običajno povezujemo z lepotnimi tekmovanji. Fernándezova je pokazala značilen globok in grob vokal, kakršnega bi prej pričakovali na koncertu ekstremne metal skupine kot na odru tekmovanja Miss World.

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Ni samo lepotna kraljica

Fernándezova je namreč precej več kot tekmovalka na lepotnem izboru. Je pevka čilske progresivne death metal skupine Decessus, s katero je povezana od leta 2020. Prav zaradi glasbe je nase opozorila že lani. Na tekmovanju Miss World Chile je izvedla skladbo svoje skupine in s svojim nenavadnim nastopom postala spletna senzacija. Novembra 2025 je nato osvojila naslov Miss World Chile in si s tem zagotovila nastop na svetovnem tekmovanju. Uradna stran Miss World jo opisuje kot pevko in model, njen glasbeni nastop pa je po lanskem tekmovanju dosegel občinstvo daleč zunaj Čila. Njeno izvedbo so na družbenih omrežjih opazili tudi znani glasbeniki, med njimi Rosalía, Rita Ora, Ellie Goulding in Amy Lee.

icon-expand miss čile FOTO: Profimedia

"Neverjetna izkušnja"

Fernándezova tokrat sicer ni osvojila tekmovanja talentov. Prvo mesto je pripadlo predstavnici Anglije Grace Richardson, ki je izvedla "Over the Rainbow". Toda Čilenka je bila nad možnostjo, da lahko na tako velikem odru predstavi tudi svojo drugo plat, navdušena. "Trenutek, ki ga ne bom nikoli pozabila. Pripeljati metal na oder Miss World in skozi glasbo pokazati del sebe je bila neverjetna izkušnja," je po nastopu zapisala na Instagramu. Ob tem je pohvalila tudi druge tekmovalke in čestitala Richardsonovi za zmago v kategoriji talentov.

Od modne piste do odra Download Festivala

Fernándezova očitno ne namerava izbirati med svetom mode in metalom. Poleg manekenstva je namreč pevka skupine Decessus, ki je letos nastopila tudi na slovitem britanskem festivalu Download. Skupina je v zadnjih letih izdala več skladb, med njimi "Deliverance", "Dying Hope Blossoms", "My War of Pain", "The Hollow Descent" in "Dark Flames". Prav "The Hollow Descent" je izbrala tudi za svoj nastop na Miss World. Njena zgodba je zato precej bolj zanimiva od preprostega "lepotica zna peti metal". Fernándezova je svojo glasbeno identiteto pripeljala na oder, kjer bi jo marsikdo najmanj pričakoval, in s tem pokazala, da se svet mode in ekstremnega metala lahko srečata na precej nenavadnem mestu. Ne glede na to, kako daleč bo prišla v tekmovanju Miss World, je z nastopom že poskrbela za trenutek, ki ga bodo ljubitelji težkih zvokov zagotovo opazili.

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