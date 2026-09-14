Lina Kuduzović razkrila temno plat Koreje: 'Vsi so hodili čez mene'

Južna Koreja je za številne glasbene ustvarjalce dežela velikih priložnosti, hkrati pa tudi izjemno konkurenčen svet, v katerem je za uspeh potrebnega veliko vztrajnosti, prilagajanja in potrpežljivosti. S svojo izkušnjo se je na Instagramu zdaj oglasila slovenska glasbenica Lina Kuduzović, ki je v Korejo odšla z željo, da bi tam zgradila svojo glasbeno pot. Po njenem zapisu pa se je zgodba razvila precej drugače, kot je pričakovala. "Šla sem v Korejo, da bi poskusila uresničiti svoje sanje in postati glasbenica, samo zato, da so vsi hodili čez mene," je zapisala. Kot pravi, njene ideje niso bile deležne pravega zanimanja, sama pa naj bi bila dovolj dobra predvsem za to, da je svoj glas posodila demo posnetkom pesmi: "Nikogar niso zanimale moje ideje, dovolj dobra sem bila samo za to, da sem posodila svoj glas za demo posnetke pesmi."

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Govorila tudi o nekdanjem partnerju

Pevka je v objavi razkrila tudi bolj osebno plat svoje izkušnje. Omenila je nekdanjega partnerja, ki ga je opisala kot enega od skladateljev, s katerim je bila povezana tako zasebno kot poslovno: "Moj bivši (eden od skladateljev) me je psihično zlorabljal in me celo prevaral, potem pa je vsem lagal o meni ..."

V zgodbi je tudi K-pop idol

icon-expand Lina Kuduzović FOTO: Miro Majcen

Ob vsem, kar je doživela, je Lina izpostavila še eno zanimivo podrobnost. V Koreji je dvakrat spoznala K-pop idola, ki ji je bil zelo všeč. Z njim si je želela tudi sodelovati: "In češnja na vrhu vsega je, da mi je bil en K-pop idol, ki sem ga spoznala (dvakrat), res všeč in sem si zelo želela sodelovati z njim, zdaj pa z njim sploh ne morem stopiti v stik, da bi mu povedala svojo plat oziroma resnico."

Izdati bi morala kar dva albuma

Pevka je v opisu objave dodala še eno pomembno podrobnost: izdati bi morala dva albuma. Čeprav ni razkrila vseh podrobnosti o teh projektih, je jasno, da v Korejo ni odšla zgolj na glasbeno avanturo. Imela je konkretne načrte in velike ambicije, povezane z lastno kariero. Svoje razočaranje je na koncu strnila v zelo neposreden stavek: "Glasbena industrija je zanič. Moški vodijo in manipulirajo, ženske pa sledijo."