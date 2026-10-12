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Judas Priest
Glasba

Slovo rock legende po 57 letih

B.R.
12. 10. 2026 08.43
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Legendarni basist se po 57 letih poslavlja od britanske skupine Judas Priest. K odločitvi so ga prisilile vse hujše zdravstvene težave, zaradi katerih ne more več zanesljivo nastopati. Njegovo mesto bo prevzel nov basist.

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Ian Hill zapušča Judas Priest po več kot pol stoletja

Ian Hill zapušča Judas Priest po 57 letih
Ian Hill zapušča Judas Priest po 57 letih FOTO: Pofimedia

Skupina Judas Priest se poslavlja od enega svojih najpomembnejših članov. Basist Ian Hill je sporočil, da se umika iz skupine, v kateri je pustil neizbrisen pečat. Za odločitev so krive predvsem vse hujše težave z zdravjem, ki so mu začele oteževati igranje na odru.

Kot je glasbenik pojasnil v osebni izjavi, objavljeni na uradni spletni strani skupine Judas Priest, si je dolgo zastavljal preprosto merilo: z igranjem bo nadaljeval, dokler to ne bo vplivalo na kakovost njegovih nastopov. Zdaj je ugotovil, da je ta trenutek prišel.

Hill je bil del skupine od njenih začetkov in je s svojim basom sodeloval pri oblikovanju zvoka, ki je Judas Priest uveljavil med najpomembnejšimi imeni težke glasbe. Njegov odhod zato pomeni konec izjemno dolgega obdobja v zgodovini zasedbe.

Napredovali artritis in poškodba sta vzela svoj davek

Skupina Judas Priest se poslavlja od enega svojih najpomembnejših članov.
Skupina Judas Priest se poslavlja od enega svojih najpomembnejših članov. FOTO: Profimedia

Glasbenik se že več let spopada z artritisom, ki je po njegovih besedah močno napredoval. Najizraziteje prizadene levo ramo in desno roko, težave pa ima tudi z desno ramo in obema kolenoma.

Bolečine je poskušal obvladovati z zdravili, protibolečinskimi geli in injekcijami kortizona. Kljub zdravljenju se je njegovo stanje poslabšalo, dodatno težavo pa je povzročila poškodba tetive v levi rami.

Po poročanju britanskega glasbenega portala NME se je poškodba zgodila med koncertom v Bruslju, zaradi česar Hill dva dni pozneje ni mogel nastopiti na koncertu v Londonu. Takrat ga je nadomestil Davey Rimmer, ki se je na nastop pripravil vnaprej, saj je skupina pričakovala, da bi se lahko pojavile težave.

Hill je poiskal tudi mnenje specialistov, vendar ni bilo zagotovila, da bi lahko po morebitnem zdravljenju znova pridobil dovolj moči za celoten koncertni nastop. Ob takšnih omejitvah je postalo jasno, da nadaljevanje turnej zanj ni več samoumevno.

Davey Rimmer bo prevzel mesto legendarnega basista

Davey Rimmer
Davey Rimmer FOTO: Profimedia

Judas Priest so že razkrili, kdo bo nasledil dolgoletnega člana. To je Davey Rimmer, basist, ki je znan po sodelovanju s skupino Uriah Heep in zasedbo Elegant Weapons.

Rimmer je priložnost za nastop z Judas Priest že dobil na londonskem koncertu, ko je moral Hill zaradi poškodbe ostati ob strani. Njegov nastop je očitno utrdil zaupanje skupine, saj ga je Hill v svoji izjavi označil za odličnega basista in prijetnega človeka, ki se bo po njegovem mnenju dobro vključil v zasedbo.

Ian Hill se želi posvetiti družini

Poleg zdravstvenih razlogov je pri odločitvi pomembno vlogo odigrala tudi želja po več časa z bližnjimi. Hill je priznal, da je zaradi 57 let glasbene kariere pogosto zanemarjal družinsko življenje, zdaj pa želi izgubljeni čas nadoknaditi.

Ob slovesu ni pozabil na poslušalce, ki so ga spremljali skozi vsa ta leta. Zahvalil se jim je za podporo in za življenje, ki mu ga je omogočila glasba.

Konec pomembnega poglavja za Judas Priest

Odhod Iana Hilla je velika sprememba za skupino, ki je desetletja soustvarjala zgodovino britanske težke glasbe. Njegova vloga ni bila omejena zgolj na igranje basa, saj je bil eden od glasbenikov, ki so pomagali graditi identiteto zasedbe skozi številne spremembe in glasbene mejnike.

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Viri: NME, Rockol, Guitar World, Kerrang!

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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