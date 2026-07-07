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Lauren Bennett
Glasba

Pri komaj 37 letih umrla pevka, ki jo je poznal ves svet

B.R.
07. 07. 2026 08.19
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Britansko glasbeno sceno je pretresla žalostna novica o smrti pevke, ki je svetovno prepoznavnost dosegla z uspešnico Party Rock Anthem skupine LMFAO. Umrla je pri komaj 37 letih, njena smrt pa je sprožila številne odzive glasbenih kolegov in oboževalcev po vsem svetu.

Lauren Bennett je zaslovela z uspešnico Party Rock Anthem

Lauren Bennett je svojo največjo mednarodno prepoznavnost dosegla leta 2011, ko je sodelovala pri svetovni uspešnici Party Rock Anthem ameriške zasedbe LMFAO. Pesem je osvojila vrhove glasbenih lestvic v številnih državah in postala ena najbolj prepoznavnih plesnih uspešnic tistega desetletja.

Poleg sodelovanja z LMFAO je Bennettova ustvarjala tudi z glasbeniki, kot sta will.i.am in Pitbull. Revija People izpostavlja, da je bila njena glasbena pot precej širša od ene same uspešnice, saj je sodelovala pri več odmevnih projektih ter pustila pomemben pečat na pop in plesni glasbeni sceni.

Lauren Bennett
Lauren Bennett FOTO: Profimedia

Kariero je gradila v skupinah Paradiso Girls in G. R. L.

Pred svetovno uspešnico je bila Lauren Bennett članica dekliške skupine Paradiso Girls, pozneje pa se je pridružila zasedbi G. R. L., ki je zaslovela s pesmijo Ugly Heart. Skupina je v začetku prejšnjega desetletja veljala za eno najbolj obetavnih pop skupin.

Po poročanju ABC News so nekdanje članice skupine G. R. L. novico o njeni smrti sporočile z ganljivim zapisom na družbenih omrežjih. Ob tem so poudarile, da je Lauren s svojo toplino, energijo in talentom zaznamovala življenja številnih ljudi ter da bo za vedno ostala del njihove zgodbe.

Vzrok smrti za zdaj ostaja neznan

Družina in nekdanje članice skupine za zdaj dodatnih informacij niso posredovale, zato okoliščine ostajajo zasebne.

Tudi Variety navaja, da ob uradni objavi smrti niso razkrili vzroka, hkrati pa poudarja, da je glasbena industrija izgubila umetnico, ki je v svoji karieri sodelovala pri številnih uspešnih projektih in navduševala občinstvo po vsem svetu.

Smrt Lauren Bennett je ponovno obudila spomin na leto 2014, ko je skupino G. R. L. pretresla izguba članice Simone Battle. Takrat so preostale članice izdale pesem Lighthouse, s katero so se poklonile svoji prijateljici in opozorile na pomen skrbi za duševno zdravje.

Kot poroča People, je bila Lauren Bennett pomemben del tega obdobja skupine in je aktivno sodelovala pri nastanku omenjene pesmi, ki je nosila močno čustveno sporočilo.

Po objavi novice so družbena omrežja preplavila sporočila sožalja oboževalcev in glasbenikov. Mnogi so zapisali, da jih je prav Party Rock Anthem spremljala v najlepših trenutkih mladosti, zato bo Lauren Bennett ostala pomemben del pop kulture začetka prejšnjega desetletja.

Po navedbah People in ABC News je za seboj pustila moža Kennyja Wormalda ter hčerko, številni glasbeni kolegi pa jo opisujejo kot izjemno prijazno, srčno in ustvarjalno osebo, katere glas bo ostal zapisan v zgodovini sodobne pop glasbe.

Lauren Bennett
Lauren Bennett FOTO: Profimedia
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