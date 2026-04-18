Koala Voice: Ko se po 500 koncertih vrneš tja, kjer se je vse začelo

Koala Voice je štiričlanska slovenska indie rock skupina, ustanovljena okoli leta 2010 v Kisovcu. Jedro benda sestavljajo Manca Trampuš (vokal, kitara), Domen Don Holc (kitara), Tilen Prašnikar (bas) in Miha Prašnikar (bobni). Njihova glasba je prepoznavna po mešanici indie rocka, punk-popa in disco elementov, z nalezljivimi kitarskimi rifi in izrazito energičnim odrskim nastopom. Preboj so dosegli s prvencem Kangaroo's a Neighbour (2015), sledili so albumi Wolkenfabrik (2017), Woo Horsie (2018), Plata (2021) in Auf Wiedersehen. Njihov zvok je skozi leta ostal igriv, a hkrati zrel, bend pa je z intenzivnim koncertiranjem postal eden najprepoznavnejših na slovenski alternativni sceni. Pomemben del njihove identitete je tudi dejstvo, da prihajajo iz Zasavja, iz okolja, ki je oblikovalo njihovo estetiko, energijo in odnos do glasbe.

icon-expand Koala Voice FOTO: Simon Gosnik

500. koncert: vrnitev domov

Jubilejni koncert v Kisovcu ni bil zgolj še ena postaja na turneji. Bil je vrnitev v izhodišče, v prostor, kjer so kot najstniki naredili prve korake. Po več kot 15 letih delovanja in stotinah koncertov po Sloveniji in Evropi so se vrnili domov, da z domačini proslavijo pomemben mejnik. Dvorana Svoboda je bila nabito polna do zadnjega kotička. Že pred začetkom je bilo čutiti posebno napetost, tisto vrsto pričakovanja, ki se lahko zgodi samo v domačem kraju, kjer občinstvo ne spremlja benda le kot poslušalci, ampak kot del zgodbe.

Večer evforije, bližine in neprekinjene energije

Ko so stopili na oder, ni bilo distance. Ni bilo potrebe po ogrevanju. Stik z občinstvom je bil neposreden in intenziven od prve note naprej. Evforija se je širila po prostoru, od prvih vrst do zadnjih. Stiski rok, objemi, nasmehi in spontano poplesavanje so ustvarili občutek, kot da se je celotna dvorana premaknila v isti ritem. Koala Voice so skozi večer prepletali stare hite in novejše skladbe, od prepoznavnih komadov, kot so Go Disco Go, Ker tu je vse tako lepo ali Vede premikanja, do novejših skladb, ki kažejo razvoj njihovega zvoka. Njihova značilna odrska prezenca, energična, igriva in obenem natančna, je držala pozornost publike na vrhuncu ves čas. Ni bilo padcev. Ni bilo trenutka, ko bi energija popustila.

Koncert kot kolektivni spomin

Tisto, kar je ta koncert naredilo posebnega, ni bila le številka 500. Bilo je zavedanje, da bend in občinstvo delita isto zgodbo. Koala Voice niso igrali zgolj za publiko, igrali so za svoje ljudi. In publika ni bila zgolj publika, bila je del benda. Takšni koncerti niso le glasbeni dogodki. So opomnik, kaj pomeni lokalna scena, kaj pomeni rast od garaže do polne dvorane in kako lahko glasba poveže skupnost skozi leta. V Kisovcu se je na ta večer zgodilo prav to: preteklost, sedanjost in prihodnost Koala Voice so se združile v en sam, glasen, iskren in nepozaben trenutek.

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv

icon-expand FOTO: osebni arhiv 1 / 7 Koala Voice na jubilejnem 500. koncertu v Kisovcu.












