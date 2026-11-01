Kaj se je dogajalo tik pred smrtjo legendarnega Miša Kovača?

Miša Kovača so zadnji dan odpeljali po pomoč

Mate Mišo Kovač je umrl v soboto, 31. oktobra 2026, v svojem domu v Podstrani pri Splitu. Novica o njegovem odhodu je pretresla številne oboževalce, ki so njegove pesmi spremljali več desetletij. Zdaj so znane tudi nekatere podrobnosti njegovega zadnjega dne. Njegov dolgoletni prijatelj in glasbeni menedžer Ivica Bubalo, s katerim je sodeloval kar 49 let, je za hrvaški portal 24sata povedal, da se je pevcu v soboto zdravstveno stanje poslabšalo. Po njegovih besedah naj bi poiskal zdravniško pomoč, nato pa se vrnil domov, kjer je kmalu zatem umrl.

icon-expand Mišo Kovač FOTO: Dallas

Ob njem je bila žena Lidija, ki mu je pomagala v najtežjih trenutkih

Mišo Kovač je imel za seboj življenje, polno glasbenih uspehov, a tudi hudih osebnih preizkušenj. Ena najtežjih je bila smrt sina Edija leta 1992, ki ga je globoko zaznamovala. V najtežjih obdobjih mu je ob strani stala tretja žena Lidija, s katero je bil skupaj 27 let. Kako pomembna je bila zanj, je razkril že septembra 2025 v pogovoru za oddajo IN magazin. Takrat ni skrival hvaležnosti do ženske, ki mu je pomagala prebroditi najtemnejše življenjsko obdobje. "Če ne bi bilo nje, bi bil mrtev v bolnišnici in po bolnišnici," je povedal in dodal, da se je po vseh izgubah lahko oprl predvsem nanjo.

Prijatelj želi, da bi se Split od njega poslovil dostojanstveno

Novica o Miševi smrti je močno prizadela tudi Ivico Bubala, ki je s pevcem sodeloval skoraj pol stoletja. Poudaril je, da je bil zanj Mišo največji pevec vseh časov, ter razkril, da se je takoj obrnil na splitskega župana z željo, da bi mesto pripravilo dostojno slovo od glasbenika. Čeprav se je Mišo rodil v Šibeniku, je bil s Splitom tesno povezan. Mesto je imel za svoje, njegova ljubezen do Dalmacije in nogometnega kluba Hajduk pa je bila dobro znana. Bubalo je ob tem spomnil na enega najbolj čustvenih dogodkov v pevčevi karieri. Septembra 1993 je na stadionu Poljud organiziral veliki koncert, posvečen pokojnemu Ediju in padlim hrvaškim branilcem. Zbralo se je približno 40.000 ljudi, številni pa so prižgali sveče. Prizor je Miša močno ganil. "To lahko naredita samo Mišo in Split," se je spominjal Bubalo besed, ki so ostale zapisane na steni njegovega doma. Po poročanju hrvaške tiskovne agencije Hina naj bi bilo Miševo zadnje javno slovo v Splitu, pokopan pa naj bi bil v Zagrebu, ob sinu Ediju. Tudi Šibenik, njegov rojstni kraj, se pripravlja na slovo od velikega glasbenika. Mišo Kovač je za seboj pustil izjemno glasbeno zapuščino, ki je ni mogoče meriti zgolj s prodanimi ploščami in koncerti. Njegove pesmi so spremljale več generacij, njegovo zasebno življenje pa je bilo zaznamovano z ljubeznijo, izgubo in vztrajnostjo. Zdaj se od njega poslavljajo številni oboževalci, medtem ko bodo njegove pesmi še naprej živele med ljudmi.

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