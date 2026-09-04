Johnny Depp navdušil z odlično hrvaščino: 'Ajde da se napijemo!'

Johnny Depp v Zagrebu s skupino Hollywood Vampires

Hollywood Vampires, v katerih poleg Johnnyja Deppa nastopajo še rockovski legendi Alice Cooper in Joe Perry ter kitarist Tommy Henriksen, so nastopili v Areni Zagreb. Koncert je bil sprva predviden v puljski Areni, vendar so ga zaradi tehničnih zahtev produkcije prestavili v Zagreb. Depp je bil eden od osrednjih obrazov večera, vendar v Zagreb ni prišel zgolj kot hollywoodski zvezdnik. Pri Hollywood Vampires je tudi kitarist in polnopravni član skupine, ki jo je skupaj z Alicem Cooperjem in Joejem Perryjem ustanovil leta 2015. Med nastopom se je zvezdnik obrnil proti občinstvu in ga nagovoril v hrvaščini: "Zagreb, kako si?" Nato je dodal še precej bolj razigran poziv: "Ajde da se napijemo!" Stavek je med občinstvom seveda naletel na glasen odziv. Depp je s tem pokazal tudi nekoliko bolj sproščeno plat, ki jo njegovi oboževalci poznajo predvsem z njegovih glasbenih nastopov. Hollywoodski igralec je namreč z Balkanom povezan že več kot tri desetletja.

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Deppova povezava z Balkanom sega v leto 1992

Johnny Depp je nekdanjo Jugoslavijo prvič obiskal leta 1992, ko je v Beogradu snemal film Arizona Dream režiserja Emirja Kusturice. Film, v katerem je Depp igral ob Jerryju Lewisu in Faye Dunaway, je pomemben tudi zaradi začetka njegovega prijateljstva s Kusturico. Njuno sodelovanje se je razvilo v osebno in poklicno povezavo, ki je trajala še vrsto let. Depp je bil takrat star komaj 28 let, a je že veljal za enega zanimivejših ameriških igralcev svoje generacije. Kusturica mu je z vlogo v Arizona Dream ponudil precej drugačen film od hollywoodskih projektov, Depp pa je vlogo sprejel.

icon-expand Johnny Depp FOTO: Profimedia

V Beogradu je Depp igral tudi s Partibrejkersi

Njegov obisk Beograda leta 1992 pa ni bil zanimiv samo zaradi filma. Depp, ki je bil tudi takrat strasten glasbenik, se je 1. februarja 1992 pojavil v beograjskem Študentskem kulturnem centru, kjer je zaigral s skupino Partibrejkers. Po podatkih, ki jih je ob Deppovem letošnjem obisku Hrvaške povzel hrvaški portal 24sata, mu je kitaro posodil takratni kitarist skupine Aleksandar Karapandžić. Na dogodku je bil tudi ameriški režiser Jim Jarmusch. Deppova ljubezen do glasbe zato ni nekaj, kar bi se pojavilo šele s Hollywood Vampires. Že v mladosti je želel postati glasbenik, preden je njegova igralska kariera eksplodirala.

icon-expand Emir Kusturica in Johnny Depp FOTO: Profimedia

Emir Kusturica in Johnny Depp sta ostala prijatelja

Deppova povezava s Kusturico se ni končala s filmom Arizona Dream. Ameriški igralec se je na Balkan vračal tudi pozneje. Leta 2010 je obiskal filmski festival Kustendorf na Mokri Gori v Srbiji, ki ga je ustanovil Kusturica. Tam je bil eden osrednjih gostov festivala, v njegovo čast pa so v filmskem mestu Drvengrad postavili tudi njegov kip. Po poročanju 24ur je Depp takrat s Kusturico preživel več dni, sodeloval pri festivalskem programu in se družil z domačini. Med obiskom je okušal tudi srbsko rakijo. Njuno prijateljstvo je bilo v tistem obdobju tako tesno, da je Kusturica Deppu ponudil še eno veliko filmsko vlogo.

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