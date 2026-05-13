Je to konec Šank Rocka? Skupino zapustila dva člana

Odhod Bora Zuljana , ki je po več kot treh desetletjih napovedal samostojno glasbeno pot, je že sam po sebi pomenil velik udarec za Šank Rock. Kot je glasbenik pojasnil v pogovoru za POP IN, je odločitev zorela dlje časa in je rezultat želje po ustvarjanju nove, bolj progresivne rock glasbe. " Mislim, da smo prišli do točke, ko smo spoznali, da je naše sodelovanje zaključeno in da je najbolje, da vsak nadaljuje svojo pot. Nabralo se je veliko materiala, ki čaka, da pride do ljudi. "

Ob tem dodaja, da pripravlja samostojno glasbeno pot: "Vsekakor ostajam v rock smeri, a z bolj progresivnim pristopom, ki bo pokazal nekaj novega."

Le nekaj dni kasneje pa je sledila nova novica. Skupino je zapustil še klaviaturist Samo Jezovšek, ki je po osmih letih sodelovanja sporočil, da zaključuje svoje aktivno igranje v bendu. V svojem zapisu je poudaril hvaležnost za skupno pot, nastope in prijateljstva, ki so jih ustvarili skozi leta.

"Težko je z besedami opisati vse trenutke, odre, kilometre, smeh, energijo in prijateljstva, ki smo jih skupaj doživeli. Ostajajo spomini, ki bodo za vedno del mene," je ob slovesu zapisal Jezovšek.

Dodaja tudi, da odhod ne pomeni razkola: "Fantom iz benda iskrena hvala za zaupanje, podporo in nepozabno življenjsko obdobje. Ostajamo prijatelji in povezani tudi naprej. Šank Rock – keep on rockin'!"