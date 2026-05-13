Je to konec Šank Rocka? Skupino zapustila dva člana

B.R.
13. 05. 2026 10.15
Slovenska rock skupina Šank Rock se v kratkem času sooča z dvema pomembnima kadrovskima spremembama, ki sta močno pretresli glasbeno sceno. Po odhodu kitarista Bora Zuljana je zdaj skupino zapustil še klaviaturist Samo Jezovšek, kar odpira vprašanje o nadaljnji usodi ene najbolj prepoznavnih rock zasedb pri nas.

Dva odhoda v kratkem času pretresla bend

Odhod Bora Zuljana, ki je po več kot treh desetletjih napovedal samostojno glasbeno pot, je že sam po sebi pomenil velik udarec za Šank Rock. Kot je glasbenik pojasnil v pogovoru za POP IN, je odločitev zorela dlje časa in je rezultat želje po ustvarjanju nove, bolj progresivne rock glasbe. "Mislim, da smo prišli do točke, ko smo spoznali, da je naše sodelovanje zaključeno in da je najbolje, da vsak nadaljuje svojo pot. Nabralo se je veliko materiala, ki čaka, da pride do ljudi."

Bor Zuljan je zapustil Šank Rock.
Bor Zuljan je zapustil Šank Rock. FOTO: Miro Majcen

Ob tem dodaja, da pripravlja samostojno glasbeno pot: "Vsekakor ostajam v rock smeri, a z bolj progresivnim pristopom, ki bo pokazal nekaj novega."

Le nekaj dni kasneje pa je sledila nova novica. Skupino je zapustil še klaviaturist Samo Jezovšek, ki je po osmih letih sodelovanja sporočil, da zaključuje svoje aktivno igranje v bendu. V svojem zapisu je poudaril hvaležnost za skupno pot, nastope in prijateljstva, ki so jih ustvarili skozi leta.

"Težko je z besedami opisati vse trenutke, odre, kilometre, smeh, energijo in prijateljstva, ki smo jih skupaj doživeli. Ostajajo spomini, ki bodo za vedno del mene," je ob slovesu zapisal Jezovšek.

Dodaja tudi, da odhod ne pomeni razkola: "Fantom iz benda iskrena hvala za zaupanje, podporo in nepozabno življenjsko obdobje. Ostajamo prijatelji in povezani tudi naprej. Šank Rock – keep on rockin'!"

Samo Jezovšek
Samo Jezovšek FOTO: Samo Jezovšek

Čustveno slovo in poudarek na prijateljstvu

Jezovšek je ob odhodu izpostavil, da je težko z besedami opisati vse trenutke, ki jih je doživel s skupino. Kot poročajo slovenski glasbeni mediji, je bil razhod sprejet na spoštljiv način, brez konfliktov, kar naj bi ohranilo profesionalne odnose znotraj benda.

Ob tem je dodal, da s člani skupine ostajajo v dobrih odnosih in da razhod ne pomeni prekinitve prijateljstev.

Šank Rock kljub spremembam nadaljuje

Kljub odhodom dveh ključnih članov skupina Šank Rock poudarja, da nadaljuje z delom in že načrtovanimi koncerti. To pomeni, da bend vsaj za zdaj ostaja aktiven na glasbeni sceni, čeprav v spremenjeni zasedbi.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Šank Rock Bor Zuljan Samo Jezovšek slovenska glasbena scena rock skupina slovenska glasba
