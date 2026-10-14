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Jan Plestenjak
Glasba

Jan Plestenjak iskreno: 'Če je to moja zadnja pesem, sem nanjo ponosen'

B.R.
14. 10. 2026 08.07
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Jan Plestenjak je razkril, zakaj ga v zadnjih tednih ni bilo na odrih. Viroza mu je poškodovala živce in mišice v grlu, zato ga čaka dolgotrajno okrevanje. Oboževalce je ganil tudi z besedami o novi pesmi, ki jo je posnel pred boleznijo.

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Jan Plestenjak razkril, zakaj mora odpovedati koncerte

Priljubljeni slovenski pevec Jan Plestenjak je z osebno objavo na družbenih omrežjih pojasnil, kaj se dogaja z njegovim zdravjem. Po bolezni, ki ga je prizadela konec avgusta, se še vedno spopada s posledicami, zaradi katerih ne more normalno nastopati. V letošnjem letu bo moral odpovedati še sedem koncertov.

"Konec avgusta mi je viroza poškodovala živce in mišice v grlu. Na srečo so moje glasilke nedotaknjene," je svojim sledilcem sporočil glasbenik. Ob tem je priznal, da je pred njim dolga pot, ki bo zahtevala veliko discipline in volje.

'Boril se bom in šel naprej'

Pevec v svojem sporočilu ni skrival, da ga čaka zahtevno obdobje. Kljub temu je ostal zvest svojemu značaju in poudaril, da ne želi obupati. "Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral. Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom in šel naprej," je zapisal.

Jan Plestenjak
Jan Plestenjak FOTO: Aljoša Kravanja

Za pevca, čigar delo je tesno povezano z glasom, so težave v grlu še posebej zahtevne. Plestenjak je poudaril, da njegove glasilke niso poškodovane, vendar so posledice viroze prizadele živce in mišice v grlu.

To pomeni, da kljub ohranjenim glasilkam še ni pripravljen na vrnitev na oder. Pri petju namreč sodelujejo številne strukture, med drugim mišice, živčevje in dihalni sistem, ki morajo delovati usklajeno.

Nova pesem, ki je dobila poseben pomen

Ob zdravstvenih težavah je pevec razkril še eno pomembno novico. Kmalu bo med poslušalce poslal novo pesem, ki jo je posnel le enajst dni pred boleznijo. Kot je zapisal, je skladba zelo osebna in čustvena, govori pa o ljubezni, predanosti in občutjih, ki jih ni mogoče preprosto razložiti z razumom.

Prav ta del sporočila je med oboževalci vzbudil največ čustev. Plestenjak je namreč zapisal, da bi bil na pesem ponosen tudi, če bi se izkazalo, da je njegova zadnja.

"Globoko v sebi upam, da bom lahko spet z vami ... Rad vas imam in zelo vas bom pogrešal. Vaš Jan," je sklenil sporočilo.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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KOMENTARJI (2)

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Roadkill 14. 10. 2026 09.52
0 0
Pa če žena verjame ta BS ki ji ga tip prodaja je pa tud mal smotana. Ampak verjetno gre bolj v stilu sprenevedanja laži laži laži mi
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Roadkill 14. 10. 2026 09.35
0 0
Naj gre v politko je ravno pravi za to
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