Jan Plestenjak iskreno: 'Če je to moja zadnja pesem, sem nanjo ponosen'

Jan Plestenjak razkril, zakaj mora odpovedati koncerte
Priljubljeni slovenski pevec Jan Plestenjak je z osebno objavo na družbenih omrežjih pojasnil, kaj se dogaja z njegovim zdravjem. Po bolezni, ki ga je prizadela konec avgusta, se še vedno spopada s posledicami, zaradi katerih ne more normalno nastopati. V letošnjem letu bo moral odpovedati še sedem koncertov.
"Konec avgusta mi je viroza poškodovala živce in mišice v grlu. Na srečo so moje glasilke nedotaknjene," je svojim sledilcem sporočil glasbenik. Ob tem je priznal, da je pred njim dolga pot, ki bo zahtevala veliko discipline in volje.
'Boril se bom in šel naprej'
Pevec v svojem sporočilu ni skrival, da ga čaka zahtevno obdobje. Kljub temu je ostal zvest svojemu značaju in poudaril, da ne želi obupati. "Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral. Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom in šel naprej," je zapisal.
Za pevca, čigar delo je tesno povezano z glasom, so težave v grlu še posebej zahtevne. Plestenjak je poudaril, da njegove glasilke niso poškodovane, vendar so posledice viroze prizadele živce in mišice v grlu.
To pomeni, da kljub ohranjenim glasilkam še ni pripravljen na vrnitev na oder. Pri petju namreč sodelujejo številne strukture, med drugim mišice, živčevje in dihalni sistem, ki morajo delovati usklajeno.
Nova pesem, ki je dobila poseben pomen
Ob zdravstvenih težavah je pevec razkril še eno pomembno novico. Kmalu bo med poslušalce poslal novo pesem, ki jo je posnel le enajst dni pred boleznijo. Kot je zapisal, je skladba zelo osebna in čustvena, govori pa o ljubezni, predanosti in občutjih, ki jih ni mogoče preprosto razložiti z razumom.
Prav ta del sporočila je med oboževalci vzbudil največ čustev. Plestenjak je namreč zapisal, da bi bil na pesem ponosen tudi, če bi se izkazalo, da je njegova zadnja.
"Globoko v sebi upam, da bom lahko spet z vami ... Rad vas imam in zelo vas bom pogrešal. Vaš Jan," je sklenil sporočilo.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV