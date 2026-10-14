Jan Plestenjak iskreno: 'Če je to moja zadnja pesem, sem nanjo ponosen'

Jan Plestenjak razkril, zakaj mora odpovedati koncerte

Priljubljeni slovenski pevec Jan Plestenjak je z osebno objavo na družbenih omrežjih pojasnil, kaj se dogaja z njegovim zdravjem. Po bolezni, ki ga je prizadela konec avgusta, se še vedno spopada s posledicami, zaradi katerih ne more normalno nastopati. V letošnjem letu bo moral odpovedati še sedem koncertov. "Konec avgusta mi je viroza poškodovala živce in mišice v grlu. Na srečo so moje glasilke nedotaknjene," je svojim sledilcem sporočil glasbenik. Ob tem je priznal, da je pred njim dolga pot, ki bo zahtevala veliko discipline in volje.

'Boril se bom in šel naprej'

Pevec v svojem sporočilu ni skrival, da ga čaka zahtevno obdobje. Kljub temu je ostal zvest svojemu značaju in poudaril, da ne želi obupati. "Poznate me in veste, da nisem človek, ki bi jamral. Mnogo ljudi ima dosti hujše bolezni in težave. Boril se bom in šel naprej," je zapisal.

icon-expand Jan Plestenjak FOTO: Aljoša Kravanja

Za pevca, čigar delo je tesno povezano z glasom, so težave v grlu še posebej zahtevne. Plestenjak je poudaril, da njegove glasilke niso poškodovane, vendar so posledice viroze prizadele živce in mišice v grlu. To pomeni, da kljub ohranjenim glasilkam še ni pripravljen na vrnitev na oder. Pri petju namreč sodelujejo številne strukture, med drugim mišice, živčevje in dihalni sistem, ki morajo delovati usklajeno.

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