Preveč kontroverzna za Italijo: Kanye West in Travis Scott brez dovoljenja za nastop

Odločitev je sprožila močan odziv v glasbeni industriji, saj bi šlo za enega največjih poletnih glasbenih dogodkov v Evropi, ki pa je bil ustavljen zaradi varnostnih in organizacijskih pomislekov.

Razlog za odpoved: varnost in javni red

Kot poroča Reuters, je odločitev, da Ye (Kanye West) in Travis Scott ne moreta nastopiti, sprejel lokalni prefekt Salvatore Angieri po posvetovanju z varnostnimi organi in civilnimi skupinami. Glavni razlogi so bili: - tveganje za množične proteste - izjemno velika pričakovana udeležba - zaporedna izvedba dveh velikih koncertov - skrb za javni red in varnost Oblasti so ocenile, da bi kombinacija dveh zaporednih dogodkov v areni RCF s kapaciteto 103.000 ljudi lahko presegla varnostne zmogljivosti območja.

icon-expand Yejeva evropska turneja že dlje časa sooča z odpovedmi v več državah. FOTO: Profimedia

Vloga protestov in družbenih pritiskov

Kot navaja Euronews, so k odločitvi prispevali tudi pritiski civilnih skupin, med njimi organizacija CODACONS in lokalna judovska skupnost. Te skupine so izrazile pomisleke predvsem glede nastopa Yeja zaradi njegovih preteklih spornih izjav in javnih kontroverz. Po poročanju Los40 so protesti in zahteve po odpovedi naraščali že več tednov, kar je ustvarilo močan politični in družbeni pritisk na organizatorje.

Kontroverze okoli Yeja in Travisa Scotta

Kot poudarja Variety, je Ye v zadnjih letih večkrat sprožil mednarodne polemike zaradi svojih izjav, kar je povzročilo odpovedi koncertov v več evropskih državah. Nekateri politični predstavniki so celo zahtevali omejitve njegovega vstopa v države. Travis Scott pa se še vedno sooča s posledicami tragedije na festivalu Astroworld leta 2021, kjer je umrlo deset ljudi. Kot poroča Los40, se Yejeva evropska turneja že dlje časa sooča z odpovedmi v več državah, vključno s Francijo, Švico in Združenim kraljestvom. Kljub temu še vedno ohranja nekatere mednarodne nastope.

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