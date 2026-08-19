Poslovil se je legendarni bobnar: Umrl je član skupine ZZ Top

Umrl je Frank Beard, dolgoletni bobnar skupine ZZ Top

Frank Beard, eden najbolj prepoznavnih bobnarjev ameriškega rocka, je umrl na svojem ranču v Richmondu v Teksasu. Kot poroča Reuters, je bil 77-letni glasbenik v paliativni oskrbi, ko je umrl, ob njem pa so bili najbližji družinski člani. Novico je potrdila tudi skupina ZZ Top. Pevec in kitarist Billy Gibbons je ob smrti dolgoletnega sodelavca poudaril njegovo izjemno glasbeno ustvarjalnost in pomen za zvok skupine. Beardov značilni ritem je bil namreč eden od temeljev glasbe, zaradi katere je ZZ Top postala ena najbolj prepoznavnih rockovskih skupin na svetu.

icon-expand ZZ Top FOTO: Profimedia

Frank Beard je bil del klasične zasedbe ZZ Top več kot pet desetletij

ZZ Top je nastala v Houstonu leta 1969, Beard pa se je skupini pridružil v njenem zgodnjem obdobju. Pomembno je poudariti, da ni bil njen prvi bobnar, zato je natančneje govoriti o njem kot o ključnem članu klasične zasedbe, ki je skupaj z Billyjem Gibbonsom in Dustyjem Hillom ustvarila prepoznavni zvok skupine. Njegovo sodelovanje s skupino je trajalo približno 56 let. V tem času je Beard igral na vseh 15 studijskih albumih skupine in sodeloval pri nastanku številnih skladb, ki so zaznamovale rockovsko glasbo, med njimi Gimme All Your Lovin', Sharp Dressed Man, Legs in La Grange. Associated Press izpostavlja, da je ZZ Top v karieri prodala več kot 50 milijonov plošč in da je bila leta 2004 sprejeta v Dvorano slavnih rokenrola.

Njegov bobnarski slog je postal zaščitni znak skupine

Beard pri ZZ Top ni bil zgolj spremljava Gibbonsovi kitari in Hillovemu basu. Njegovo igranje je pomagalo ustvariti težak, natančen in izrazito teksaški ritem, na katerem je temeljil zvok skupine. Posebej pomemben je bil v obdobju, ko je ZZ Top v osemdesetih letih dosegla svetovni uspeh. Album Eliminator je skupini prinesel nov zvočni pristop, hkrati pa je Beardov bobnarski temelj ostal pomemben del glasbe. Videospoti za uspešnice, kot sta Gimme All Your Lovin' in Sharp Dressed Man, so skupino približali tudi generaciji, ki je glasbo spremljala predvsem prek glasbenih televizijskih programov. Billy Gibbons je po njegovi smrti Bearda označil za enega najbolj naravno inovativnih bobnarjev ter za velikega in iskrenega Teksačana, poroča Reuters. Gibbons je obenem poudaril, da je bil Beardov značilni ritem ključen za uspeh skupine.

icon-expand Beard se je moral zaradi zdravstvenih težav že prej umakniti z odra FOTO: Profimedia

Frank Beard je imel v zadnjih letih zdravstvene težave

Beard se je moral zaradi zdravstvenih težav že prej umakniti z odra. V letu 2025 je zaradi težav s stopalom in gležnjem za nekaj časa zapustil turnejo, pozneje pa se je vrnil k nastopom. Tudi leta 2026 njegovo zdravje ni več dopuščalo rednega nastopanja. Pred smrtjo je skupina nadaljevala turnejo z nadomestnim bobnarjem Michaelom Monahanom. O njegovem zdravstvenem stanju je bilo v javnosti objavljenih razmeroma malo preverjenih podatkov, zato tudi vzrok smrti ni bil uradno razkrit.

Frank Beard je bil posebna izjema v skupini slavnih bradatih glasbenikov

Ena najbolj znanih šal, povezanih z ZZ Top, je bila povezana kar z njegovim imenom. Medtem ko sta bila Billy Gibbons in Dusty Hill prepoznavna po dolgih bradah, Frank Beard dolgo časa ni nosil značilne brade. Prav ta nenavadna podrobnost je postala del identitete skupine. Toda za glasbeno zapuščino je veliko pomembnejše dejstvo, da je Beard več kot pet desetletij ostal njen bobnar in sodeloval pri oblikovanju zvoka, ki je združil blues, rock in značilni teksaški boogie. Frank Beard je s skupino ZZ Top doživel obdobja, ki so segala od majhnih teksaških odrov do svetovnih turnej in Dvorane slavnih rokenrola. Po smrti Dustyja Hilla leta 2021 je ostal eden zadnjih dveh članov klasične zasedbe, skupaj z Billyjem Gibbonsom. Zdaj je Gibbons ostal edini član prvotne znamenite trojice. Za oboževalce ZZ Top zato njegova smrt pomeni konec pomembnega poglavja v zgodovini skupine. Beard ni bil glasbenik, ki bi potreboval veliko pozornosti zunaj odra, vendar je bil njegov bobnarski podpis slišen v praktično vsaki pomembni fazi kariere skupine. Njegov ritem je postal eden od razlogov, da je ZZ Top zvenela prepoznavno že po nekaj taktih.

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