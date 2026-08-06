Italija žaluje: Umrla je legenda, ki je s svojimi pesmimi zaznamovala Italijo

Poslovil se je glas, ki je zaznamoval več generacij

Francesco Guccini je veljal za enega najpomembnejših italijanskih glasbenikov druge polovice dvajsetega stoletja. V več kot pet desetletij dolgi karieri je ustvaril številne pesmi, ki so postale del italijanske glasbene zgodovine, med njimi La locomotiva, L'avvelenata, Cyrano in Auschwitz.

icon-expand Francesco Guccini je veljal za enega najpomembnejših italijanskih glasbenikov FOTO: Profimedia

Kot poroča Sky TG24, je Guccini umrl danes zjutraj, njegova družina pa je poudarila, da bodo v skladu z njegovimi željami pogrebne slovesnosti potekale zasebno. Za september napovedujejo tudi spominsko slovesnost, na kateri se mu bodo lahko poklonili prijatelji, sodelavci in občudovalci.

Bil je veliko več kot glasbenik

Čeprav je bil najbolj znan kot kantavtor, je Guccini pustil pečat tudi kot pisatelj, igralec in avtor številnih knjig. Njegova besedila so slovela po izjemni literarni kakovosti, družbeni kritičnosti in iskrenem pripovedovanju zgodb o življenju, ljudeh in času, v katerem je živel. Po pisanju časnika Il Post je s svojim ustvarjanjem močno vplival na razvoj italijanske avtorske glasbe in velja za enega najbolj cenjenih glasbenih ustvarjalcev v zgodovini države.

Pesmi, ki so preživele desetletja

Njegove skladbe niso bile zgolj uspešnice, temveč zgodbe z močnim sporočilom. Številne med njimi so obravnavale vojno, družbene spremembe, politiko, ljubezen in minljivost ter nagovarjale več generacij poslušalcev. Posebno mesto ima pesem Dio è morto, ki jo je Guccini napisal sredi šestdesetih let. Čeprav je bila sprva deležna cenzure na italijanski javni radioteleviziji, je pozneje postala ena najbolj prepoznavnih pesmi italijanske kantavtorske glasbe.

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Slovo od glasbene legende

Po novici o njegovi smrti se od Guccinija poslavljajo številni glasbeniki, politiki in ljubitelji njegove glasbe. Italijanski mediji ga opisujejo kot umetnika, ki je s pesmimi zaznamoval kulturno zgodovino države in dokazal, da je lahko glasba tudi literatura. Francesco Guccini za seboj ni pustil le bogatega glasbenega opusa, temveč tudi besede, ki bodo še dolgo odmevale med ljubitelji italijanske glasbe. Njegove pesmi ostajajo del kulturne dediščine, njegovo ime pa sinonim za iskrenost, poezijo in izjemno pripovedovalsko moč.

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