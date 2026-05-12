Vroča Patricija dviguje temperaturo

V javnost je izšel novi videospot za skladbo Mali Barabin, ki ga podpisuje priljubljena slovenska skupina Fehtarji. Videospot je hitro postal tema pogovorov na družbenih omrežjih, predvsem zaradi svoje vizualne estetike, energične izvedbe in sodelovanja z znanimi obrazi iz slovenske zabavne scene.
Med nastopajočimi je pozornost gledalcev pritegnila tudi Patricija Pangeršič, ki se v videospotu pojavi v izraziti in samozavestni vlogi. Njena prisotnost je prispevala k dodatni dinamiki zgodbe, ki jo videospot skuša povedati, lahkotno, igrivo in v skladu z energijo skladbe.
Skladba Mali Barabin nadaljuje značilen slog skupine Fehtarji, ki združuje narodno-zabavne elemente s sodobnejšimi glasbenimi pristopi in zabavnim, pogosto hudomušnim tonom. Videospot to estetiko še dodatno nadgradi z barvitimi prizori in dinamičnim dogajanjem.
Reakcije občinstva so mešane, a večina se strinja, da gre za produkcijsko dovršen projekt, ki učinkovito spremlja značaj pesmi in cilja na širše občinstvo. Vsekakor pa je videospot dosegel svoj namen, pritegniti pozornost.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV