To je Slovenka, ki bo nastopila na Evroviziji 2026

Luksemburg bo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju zastopala pevka slovenskih korenin Eva Marija. Predstavila se bo s skladbo Mother Nature, ki naj bi bila simbol svobode, upanja in notranjega miru, poroča luksemburška televizija RTL.

Kot je po zmagi dejala za RTL, ji bo zastopati Luksemburg na takšnem dogodku v veliko čast in ponos. Zmago je izpostavila kot pomemben korak naprej v svoji glasbeni karieri. Na evrovizijskem odru želi ustvariti občutek miru in upanja ter kar najbolje izkoristiti nastop v "mestu glasbe", je dodala.

Glasbo in besedilo skladbe je napisala skupaj s švedsko pevko Mario Broberg ter Dancema Julie Aagaard in Thomasom Stengaardom.