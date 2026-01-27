To je Slovenka, ki bo nastopila na Evroviziji 2026

Luksemburg bo na letošnjem tekmovanju za pesem Evrovizije na Dunaju zastopala pevka slovenskih korenin Eva Marija. Predstavila se bo s skladbo Mother Nature, ki naj bi bila simbol svobode, upanja in notranjega miru, poroča luksemburška televizija RTL.
Kot je po zmagi dejala za RTL, ji bo zastopati Luksemburg na takšnem dogodku v veliko čast in ponos. Zmago je izpostavila kot pomemben korak naprej v svoji glasbeni karieri. Na evrovizijskem odru želi ustvariti občutek miru in upanja ter kar najbolje izkoristiti nastop v "mestu glasbe", je dodala.
Glasbo in besedilo skladbe je napisala skupaj s švedsko pevko Mario Broberg ter Dancema Julie Aagaard in Thomasom Stengaardom.
Pevka in violinistka s polnim imenom Eva Marija Kavaš Puc se je po poročanju slovenskih portalov rodila v Luksemburgu slovenskim staršem, tam pa je tudi odraščala. Nastopa od 14. leta, trenutno pa je razpeta med Luksemburgom in Veliko Britanijo, kjer študira.
Letos bo na tekmovanju za pesem Evrovizije sodelovalo 35 držav. Luksemburg se bo predstavil v drugem polfinalu, ki bo 14. maja. Prvi polfinale bo 12. maja, finale pa 16. maja.
Slovenija je zaradi udeležbe Izraela napovedala bojkot tekmovanja.
Na lanskem tekmovanju v Baslu v Švici je tekmovalo 37 držav, zmagal je predstavnik Avstrije JJ s pesmijo Wasted Love.
