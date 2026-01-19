Nikoli ne boste uganili, čigav brat je on

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Življenje v senci očeta in brata

Družina Iglesias je v svetu glasbe sinonim za uspeh, piše dnevnik.hr. Julio Iglesias je postal globalna legenda, njegov sin Enrique pa eden najbolj prepoznavnih latinskoameriških pevcev. Manj znano pa je, da ima družina še enega glasbenika – Julia Iglesiasa mlajšega, ki se že tri desetletja posveča glasbi, a je pogosto ostal v ozadju zaradi izjemne slave svojega očeta in mlajšega brata. Julio ml., rojen 25. februarja 1973 v Madridu, je srednji otrok pevca Julia Iglesiasa in filipinskošpanske novinarke Isabel Preysler. Po ločitvi staršev se je skupaj z bratom Enriquejem in sestro Chabeli preselil v Miami, kjer je odraščal v okolju, prežetem z glasbo in mediji.

Preberi še Tako lepo mamo ima Enrique Iglesias

Od modnih kampanj do prvih glasbenih korakov

Preden se je posvetil glasbi, je Julio ml. začel kariero v manekenstvu. Podpisal je ekskluzivno pogodbo s Ford Models v New Yorku, kar mu je odprlo vrata v svet mode. Sodeloval je z velikimi imeni, kot je Versace, in se pojavil v oglaševalskih kampanjah za Gap. Čeprav je prejel ponudbe za igranje v telenovelah in celo možnost nastopa na Broadwayu, ga je srce vodilo v glasbo. Leta 1999 je podpisal pogodbo z založbo Epic Records in izdal svoj prvi album Under My Eyes. Singel One More Chance mu je prinesel nastope na velikih dogodkih, med drugim na izboru Miss Universe, ter priložnost, da je nastopal kot predskupina Cher. V naslednjih letih je izdal še dva albuma, njegov zadnji singel pa je izšel leta 2014. Poleg glasbe se je preizkusil tudi v televizijskih oddajah, med drugim v španskih različicah programov Dancing with the Stars in Your Face Sounds Familiar.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 5 Julio Iglesias Jr.









Primerjave z Enriquejem in spomini na otroštvo

Mediji ga pogosto primerjajo z bratom Enriquejem, a Julio ml. poudarja, da sta si ustvarila povsem različni karierni poti. Medtem ko je Enrique postal globalna pop senzacija, je sam združil več interesov – od manekenstva in televizije do glasbe. V enem izmed intervjujev je delil tudi dragocen spomin iz otroštva: "Najlepši trenutki so bili, ko sem kot otrok nastopal na turnejah skupaj z družino. To so spomini, ki jih bom vedno nosil s seboj."

Preberi še Slavni pevec napovedal slovo od glasbe, posnel je zadnjo skladbo

Novi projekti in poklon očetu

Julio Iglesias ml. ostaja aktiven v glasbi. Na svojih kanalih redno objavlja nove projekte, trenutno pa pripravlja produkcijo Julio Iglesias Experience, v kateri bo na svetovni turneji izvajal največje uspešnice svojega očeta. Gre za poklon glasbeni zapuščini, ki je zaznamovala več generacij.

Preberi še To je pravi razlog, da se je Enrique Iglesias odrekel bogastvu očeta Julia

Zasebno življenje in družinske vezi

Julio ml. je bil skoraj desetletje v zvezi z belgijsko manekenko Charisse Verhaert. Par se je zaročil leta 2011, poročil leto pozneje in se leta 2020 razšel. Danes je v zvezi s kubansko manekenko Ariadno Romero.

icon-expand Ariadna Romero, Julio Jose Iglesias Preysler, Isabel Preysler FOTO: Profimedia

Njegov oče Julio Iglesias je po ločitvi od Isabel Preysler ustvaril novo družino z nizozemsko manekenko Mirando Rijnsburger, s katero ima pet otrok. Poročila sta se leta 2010.

Umetnik, ki vztraja po svoje

Čeprav Julio Iglesias ml. nikoli ni dosegel globalne slave svojega brata, si je ustvaril raznoliko in vztrajno kariero. Njegova zgodba je dokaz, da se uspeh ne meri le v lestvicah in nagradah, temveč tudi v predanosti, ustvarjalnosti in sposobnosti, da ostaneš zvest sebi.

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.