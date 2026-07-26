Od voznika tovornjaka do kralja rock'n'rolla

Ko se je Elvis Presley rodil v revni delavski družini v ameriškem Mississippiju, si nihče ni predstavljal, da bo nekega dne postal eden najbolj prepoznavnih ljudi na planetu. Odraščal je v skromni hiši, njegova družina se je pogosto borila s pomanjkanjem denarja, kot najstnik pa je opravljal običajna dela, da bi pomagal staršem. Nekaj let pozneje je pred njegovimi koncerti omedlevalo na tisoče žensk, mediji pa so ga razglasili za kralja rock'n'rolla.

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Odraščal je v revščini

Elvis Aaron Presley se je rodil 8. januarja 1935 v delavski družini. Njegovi starši so živeli skromno in se pogosto soočali s finančnimi težavami. Družina se je leta 1948 preselila v Memphis v Tennesseeju, kjer je mladi Elvis odraščal ob mešanici glasbenih vplivov: poslušal je country, gospel in blues. Prav ta nenavadna kombinacija je pozneje postala temelj njegovega edinstvenega zvoka. Kot navaja Biography.com, je prvo kitaro dobil za rojstni dan pri enajstih letih. Čeprav ni znal brati not, ga to ni ustavilo. Učil se je sam in sanjal o glasbeni karieri.

icon-expand Prvo kitaro je dobil za enajsti rojstni dan. FOTO: Profimedia

Posnetek za nekaj dolarjev je spremenil zgodovino

Po končani srednji šoli je opravljal različna dela, med drugim je bil tudi voznik tovornjaka. Leta 1953 je za nekaj dolarjev posnel demo posnetek v studiu Memphis Recording Service, ki je kasneje postal legendarni Sun Studio. Takrat je želel predvsem slišati, kako zveni njegov glas na plošči. Lastnik založbe, Sam Phillips, je v njem prepoznal nekaj posebnega. Phillips je iskal pevca, ki bi lahko širšemu občinstvu približal zvok afroameriškega bluesa in rhythm & bluesa. Elvis je bil natanko to. Leta 1954 je posnel pesem That's All Right, ki velja za enega ključnih trenutkov v rojstvu rock'n'rolla.

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Ženske so kričale, starši pa zgroženo gledali televizijo

V času, ko so bili ameriška družba, glasba in kultura precej bolj zadržani, je Elvis na oder prinesel nekaj povsem novega. Njegovo gibanje bokov je bilo za mnoge škandalozno. Nekateri televizijski producenti so ga snemali le od pasu navzgor, ker so menili, da so njegovi plesni gibi preveč provokativni. Mladina ga je oboževala, konservativni del Amerike pa je bil prepričan, da kvari mladino. Ravno zato je postal še bolj priljubljen. Leta 1956 je izdal uspešnico Heartbreak Hotel, ki je postala njegova prva velika uspešnica. Istega leta so sledili še hiti, kot so Hound Dog, Don't Be Cruel in Blue Suede Shoes. V zelo kratkem času je postal največja glasbena senzacija v ZDA. Na koncertih so dekleta kričala, jokala in omedlevala. Marsikdo pravi, da je Elvis postal prvi glasbeni superzvezdnik v sodobnem pomenu besede.

icon-expand Elvis Presley FOTO: Reuters

Imel je vse: denar, slavo, vile in množice oboževalk

V petdesetih in šestdesetih letih je bil Elvis praktično povsod. Nastopal je na televiziji, snemal filme in razprodajal koncertne dvorane. Živel je življenje, o katerem je večina lahko samo sanjala. Kupil je znamenito posestvo Graceland, vozil luksuzne avtomobile in postal eden najbogatejših glasbenikov svojega časa. Njegov vpliv je segal daleč prek glasbe. Mladi po svetu so posnemali njegovo pričesko, oblačila in način nastopanja. Toda uspeh je imel tudi svojo ceno.

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Ljubezen, ki ni imela srečnega konca

Čeprav je bil Elvis obkrožen z oboževalkami in je veljal za enega najbolj zaželenih moških svojega časa, je imel v zasebnem življenju precej manj sreče. Leta 1967 se je poročil s Priscillo Beaulieu, ki jo je spoznal že kot najstnico med služenjem vojaškega roka v Nemčiji. Naslednje leto se jima je rodila hči Lisa Marie Presley, ki je pozneje tudi sama postala medijsko zelo prepoznavna osebnost. Na zunaj sta veljala za enega najbolj slavnih parov svojega časa, vendar zakon ni zdržal pritiska Elvisove slave. Nenehne turneje, snemanja filmov in življenje pod drobnogledom javnosti so ustvarjali vse več napetosti. Leta 1973 sta se ločila, čeprav sta po poročanju številnih biografov do konca življenja ohranila prijateljski odnos.

icon-expand Leta 1967 se je poročil s Priscillo Beaulieu, ki jo je spoznal že kot najstnico med služenjem vojaškega roka v Nemčiji. FOTO: AP

Cena slave

Za nasmehi pred kamerami so se skrivali osamljenost, neprestani pritiski in vse večja odvisnost od zdravil. Njegov menedžer Tom Parker je skrbel, da je stroj za ustvarjanje denarja deloval brez premora, Elvis pa je vse težje sledil tempu, ki ga je od njega zahteval svet. Kljub temu je leta 1968 pripravil znameniti televizijski "Comeback Special", s katerim se je vrnil med največje zvezdnike svojega časa. V sedemdesetih letih je še naprej razprodajal koncerte, zlasti v Las Vegasu, vendar so njegove zdravstvene težave postajale vse hujše. Avgusta 1977 je umrl v svojem domu Graceland pri komaj 42 letih. Britannica navaja, da je bil vzrok smrti srčni napad, k kateremu je pomembno prispevala dolgotrajna zloraba zdravil.

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Čeprav ga že skoraj pol stoletja ni med nami, glasba, zgodba in mit o Elvisu Presleyju še vedno živijo, kralj pa ostaja eden redkih zvezdnikov, ki jih svet ni nikoli zares pozabil.

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