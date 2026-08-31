Pretresljiva novica iz skupine Elvis Jackson: umrl je njihov kitarist

Elvis Jackson žalujejo za Bertom

Skupina Elvis Jackson je na Facebooku objavila žalostno novico o smrti svojega ustanovnega člana. "Z veliko žalostjo in neizmerno bolečino v srcu vam sporočamo, da se je po boju s težko boleznijo danes zjutraj od nas za vedno poslovil naš ustanovni član, kitarist in pevec Boštjan Beltram - Berto." Berto je bil eden od ljudi, ki so pomagali oblikovati zgodbo skupine Elvis Jackson. Njegovi glasbeni sopotniki so se od njega poslovili z zelo osebnim zapisom, v katerem niso govorili zgolj o glasbi, temveč predvsem o prijateljstvu in skupnih letih.

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"Bili smo kot družina"

Člani skupine so se spomnili številnih let, ki so jih preživeli skupaj. Njihova pot ni bila sestavljena samo iz koncertov in glasbenega ustvarjanja, temveč tudi iz številnih trenutkov, ki so jih doživeli zunaj odra. "Skupaj smo preživeli najlepši del življenja, nepozabne trenutke, nešteto neprespanih noči, skupaj verjeli v to, kar smo počeli, in vztrajali v dobrem in slabem ob vzponih in padcih ter se na koncu vedno postavili nazaj na noge. Žal je bila bolezen tokrat močnejša od vseh nas." Elvis Jackson so nastali leta 1997 v Ajdovščini. Skupina je skozi leta zgradila prepoznavno glasbeno pot, ki jih je popeljala tudi zunaj Slovenije.

Več kot tisoč koncertov

V svojem poslovilnem zapisu so člani posebej izpostavili skupno koncertno pot. Z Bertom so nastopali, potovali in ustvarjali po različnih delih Evrope. "Bili smo kot družina, skupaj smo ustvarjali, nastopali, se veselili, jokali, prepevali, objemali, predvsem pa prepotovali celo Evropo in odigrali več kot tisoč koncertov, ki bodo ostali v našem spominu za vedno." Berto je bil v skupini kitarist in pevec, sodeloval pa je tudi pri ustvarjanju glasbe. Njegova vloga zato ni bila omejena zgolj na nastope, saj je bil del skupine in njenega ustvarjalnega procesa.

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Spominjali se ga bodo predvsem kot prijatelja

Iz zapisa Elvis Jackson je mogoče razbrati, kako tesen odnos je imel Berto z drugimi člani skupine. Ob glasbenem delu so poudarili tudi njegove osebnostne lastnosti. "Bil je predvsem zelo dober prijatelj, človek z velikim srcem in neskončno energijo, ki je nedvomno močno oblikovala našo glasbo ter vse nas. Bil je odličen kitarist, pevec in avtor z veliko začetnico." Od Berta so se poslovili tudi člani skupine Happy Ol' McWeasel, ki so se mu zahvalili za skupne koncerte in glasbene trenutke: "Dragi Berto, hvala ti za vse hude kitarske poze, rife in lepe trenutke, ki smo jih delili s tabo in Elvis Jackson na prenekaterih koncertih. Počivaj v miru."

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Tudi člani Kočevske Orkestre so se ob Bertovi smrti poklonili svojemu glasbenemu prijatelju. Z Elvis Jackson jih povezujejo skupni koncerti in prijateljstvo, zato jih je njegova smrt še posebej pretresla. Svoj poklon so zapisali na družbenih omrežjih: "Tukajšnji glasbeniki nismo samo znanci, ki si delimo odre, ampak smo kolegi. Nekateri, kot Elvis Jackson, pa smo si postali pravi bratje. Zato nas je novica zelo pretresla. Berto je bil brat, bruda, burazer, brother ... Počivaj v miru in upajmo, da se nekje nekoč, ko bo hrup glasbe spet odmeval, ponovno srečamo. Iskreno sožalje njegovi družini, oboževalcem in celotnemu kolektivu Elvis Jackson. Radi te imamo."