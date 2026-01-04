Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Edith Piaf
Glasba

Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug

L.G.
04. 01. 2026 01.30
1

Slavna francoska pevka šansona, Edith Piaf, je bila ženska s strastnim, kaotičnim in tragičnim ljubezenskim življenjem. O ljubezni ni le pela, ampak jo je živela. Kot poudarjajo številni biografi, je prav osebna bolečina oblikovala njen značaj, njen glas in njeno umetnost.

Prva nepopravljiva izguba

Piafino življenje je zaznamovala že njena prva resna zveza, z Louisom Dupontom, moškim iz pariškega podzemlja. Z njim je imela hčerko Marcelle, ki pa je umrla stara komaj dve leti. Ta izguba jo je zaznamovala za vse življenje. Kot poroča The Independent, je bila smrt otroka eden ključnih trenutkov, ki so v Edith Piaf zasadili globoko bolečino, iz katere je kasneje črpala čustveno moč za svoje najbolj pretresljive pesmi.

Njuna ljubezen je preživela največje škandale
Preberi še
Njuna ljubezen je preživela največje škandale

Ko se je mentorstvo spremenilo v ljubezen

Po drugi svetovni vojni je Piaf spoznala mladega, še neznanega pevca Yvesa Montanda. Sprva mu je pomagala pri karieri, ga učila nastopanja in odpirala vrata velikih odrov, nato pa se je med njima vnela ljubezen.

Kot navajajo francoski in tuji biografski viri, je prav v tem obdobju nastala pesem La Vie en Rose (Življenje skozi rožnata očala), ena najbolj prepoznavnih ljubezenskih skladb vseh časov. Čeprav zveza ni trajala dolgo, je pustila neizbrisen pečat v njeni glasbi.

Strast brez prihodnosti

Med potovanji po Grčiji je Piaf spoznala igralca Dimitrisa Horna. Njuna zgodba ni bila dolga, a je bila izjemno intenzivna. Ohranila so se pisma, v katerih mu Piaf piše, da bi se zanj odpovedala vsemu. Kot poroča The Greek Herald, je šlo za strastno ljubezen, ki pa se ni nikoli zares razvila.

Edith Piaf in Marcel Cerdan.
Edith Piaf in Marcel Cerdan. FOTO: Profimedia

Ljubezen njenega življenja

Če bi morali izbrati enega moškega, ki je Edith Piaf resnično zaznamoval, bi bil to Marcel Cerdan. Svetovni boksarski prvak in karizmatičen moški, ki je Piaf očaral v trenutku, ko sta se spoznala leta 1947. Njuna zveza je bila strastna in javna, čeprav je bil Cerdan poročen in oče treh otrok.

Njuna zveza se je končala tragično leta 1949, ko je Cerdan umrl v letalski nesreči, ko je potoval k njej v New York. Kot piše Britannica, je Piaf novico prejela tik pred nastopom in se kasneje večkrat zlomila od bolečine. Iz te tragedije se je rodila pesem Hymne à l'amour (Himna ljubezni), ena najbolj čustveno nabitih skladb v njeni karieri.

Srečo je našla z 22 let mlajšim
Preberi še
Srečo je našla z 22 let mlajšim

Ljubezen, ki je ni mogla rešiti

Po Cerdanovi smrti je Piaf skušala zapolniti praznino. Zapletla se je v razmerje s francoskim kolesarskim šampionom Louisom Gerardinom. Njuna romanca je bila strastna, a nestabilna. V pismih, ki jih navaja The Independent, Piaf priznava, da bi se zanj želela spremeniti, a se hkrati zaveda, da sama sebi pogosto stoji na poti. To je bil odnos, ki je razkril njen notranji boj med željo po ljubezni in samouničevalnimi vzorci.

Edith Piaf z možem Theom Sarapom.
Edith Piaf z možem Theom Sarapom. FOTO: Profimedia

Zakoni in zadnji poskus sreče

Piaf se je poročila dvakrat. Leta 1952 z francoskim pevcem Jacquesom Pillsom, a zakon ni zdržal več kot tri leta. Desetletje pozneje se je poročila še z Theom Sarapom, mlajšim grškim pevcem in frizerjem. Kot navaja Biography.com, je bil to njen zadnji poskus, da bi našla mir. Umrla je leto po poroki, izčrpana od bolezni, odvisnosti in življenja, ki ga je živela brez zadržkov.

Vroča 62-letnica jemlje dih
Preberi še
Vroča 62-letnica jemlje dih

Ljubezen kot gorivo za legendo

Ljubezni Edith Piaf ni mogoče ločiti od njene glasbe. Pesmi, kot sta La Vie en Rose in Non, je ne regrette rien, niso zgolj skladbe, temveč so njena življenjska izpoved. Pela je o tem, kar je poznala: o strasti, izgubi, predanosti in bolečini.

Edith Piaf je bila več kot pevka. Bila je ženska, ki je ljubila preveč, premočno in prepogosto brez zavor. A prav zato njen glas še danes zareže naravnost v srce.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: The Independent, Biography.com, Britannica, The Greek Herald

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
edith piaf ljubezen glasba tragedija strast ljubezenske zgodbe
Glasba

Umrla je glasbena legenda

SORODNI ČLANKI
En objem je spremenil vse

En objem je spremenil vse

Princesa je iz dneva v dan slabše

Princesa je iz dneva v dan slabše

Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil

Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil

Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka

Osupljiva preobrazba! Pevka ni več taka

Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?

Kaj je pomembnejše: dober spanec ali telesna aktivnost?

Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?

Finska ali infrardeča savna: katera je boljša?

KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
YouRangMyLord 04. 01. 2026 16.38
1 0
Bila je glasbena umetnica tistega časa; a vseeno malo na meji norosti in lovljenja mladih fantov.
ODGOVORI
novice
Prihaja ciklon: na Balkanu pol metra snega, Slovenija bo na robu
Prihaja ciklon: na Balkanu pol metra snega, Slovenija bo na robu
šport
'Želim obdržati otroka v sebi in le uživati'
'Želim obdržati otroka v sebi in le uživati'
popin
'Sezona, polna zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije'
'Sezona, polna zgodb, čustev, adrenalina in odlične televizije'
tv oddaje
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Dušan odkrito o Maji: Če bi mi spodmaknilo noge, bi bila moja
Vizita.si
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Kako se spopasti z občutki krivde po prazničnem uživanju alkohola?
Okusno.je
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Preprosti nasveti za zdravo prehranjevanje po praznikih
Zadovoljna.si
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Razhod po skoraj 10 letih razmerja
Moskisvet.com
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Ženska, ki je ljubezen čutila močneje kot kdorkoli drug
Bibaleze.si
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Vzgojene kot atrakcija: izgubljeno otroštvo slavnih petorčic
Cekin.si
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Buffett razkriva finančne strategije, ki lahko izboljšajo vaše odločitve v letu 2026
Dominvrt.si
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Kako zaščititi psa pred mrazom, soljo in razpokanimi tačkami?
Moskisvet.com
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
Ste po obroku vedno utrujeni? To vam lahko pomaga
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356