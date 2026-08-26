Pri 32 letih je pozirala za Playboy, pri 75 pa vse ponovila

Na naslovnico je pristala, vendar golote ni želela. Prav to pa je tudi eden najbolj zanimivih delov zgodbe o fotografiji, ki je pozneje postala ena najbolj prepoznavnih podob njene kariere.

Prva country pevka na naslovnici Playboya

Dolly Parton se je na naslovnici Playboya pojavila oktobra 1978. Po navedbah njenega uradnega spletnega mesta je bila prva country pevka, ki se je pojavila na naslovnici revije. Nosila je znameniti črni kostum Playboyeve zajčice, metuljček in ušesa. Toda naslovnica ni pomenila, da je Dolly pristala na vse, kar bi Playboy lahko želel od nje. Prav nasprotno. Ko je leta pozneje govorila o tej izkušnji, je pojasnila, da je bila pripravljena narediti naslovnico, vendar ni želela sodelovati pri golih fotografijah oziroma fotografiranju za notranje strani revije. V svojem spominu na snemanje je povedala, da ji je bilo sprva neprijetno, vendar je na koncu videla tudi priložnost, da s tem razširi svojo kariero zunaj country glasbe. In to se je tudi zgodilo.

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Bala se je predvsem odziva svojih oboževalcev

Dollyjina odločitev ni bila toliko povezana z njenim lastnim strahom pred razgaljenostjo kot z razmišljanjem o ljudeh, ki so jo spremljali. V arhivskem intervjuju za Playboy iz leta 1978 je povedala, da je ni skrbelo toliko, kaj bi takšna fotografija pomenila zanjo, temveč kako bi jo razumeli nekateri njeni country oboževalci, med katerimi je bilo veliko vernih ljudi. Dolly je tako naredila nekaj zelo značilnega zanjo: sprejela je provokativno idejo, vendar jo je prilagodila tako, da je ostala zvesta svojim lastnim mejam. Ni rekla ne celotni zgodbi. Rekla je: Da, ampak pod mojimi pogoji.

Zakaj je sploh rekla da?

Dolly je pozneje pojasnila, da je bila naslovnica tudi poslovna odločitev. Takrat je želela svojo kariero razširiti zunaj country glasbe in se prebiti tudi v širši mainstream ter v svet filma. Sama je pozneje dejala, da je bila odločitev za Playboy dobra karierna poteza. In naslovnica je zagotovo dosegla nekaj, česar običajna country promocija morda ne bi mogla. Nenadoma je bila Dolly Parton predmet pogovorov tudi zunaj sveta country glasbe. Toda pri tem ni opustila svoje identitete. Pravzaprav jo je še bolj utrdila.

icon-expand Dolly na naslovnici revije Playboy. FOTO: Profimedia

Dolly ni skrivala svoje ženstvenosti

Dolly Parton je bila že takrat znana po izrazito ženstvenem videzu. Visoke pete, oprijeta oblačila, poudarjene obline, veliko ličil in visoki svetli lasje so postali del njene prepoznavne podobe. Toda pri Dolly je bilo nekaj zelo pomembnega: sama je določala, kaj ta podoba pomeni. Svoje seksualnosti se ji ni bilo treba opravičevati. Hkrati pa ni pomenila, da mora zaradi tega prestopiti svoje meje. Prav zato je njena odločitev za Playboy zanimiva tudi skoraj pet desetletij pozneje. Ni šlo za to, da bi morala izbirati med spodobno Dolly in provokativno Dolly. Lahko je bila oboje.

Leta 2021 je zgodbo ponovila, pri 75 letih

In potem je prišel trenutek, ki je zgodbi dal še en, precej bolj oseben preobrat. Leta 2020 je Dolly povedala, da bi se ob svojem 75. rojstnem dnevu želela ponovno pojaviti na naslovnici Playboya, podobno kot pri 32 letih. Toda medtem je revija prenehala izhajati v tiskani obliki. Dolly se zato ni ustavila. Leta 2021, pri 75 letih, je sama organizirala fotografiranje, na katerem je poustvarila svojo znamenito naslovnico iz leta 1978. Tokrat razlog ni bil promocija kariere. Bil je veliko bolj oseben.

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Darilo možu Carlu Deanu za rojstni dan

Dolly je povedala, da je Carl vedno oboževal njeno prvotno naslovnico, zato mu je želela pripraviti presenečenje. Ob fotografiranju je nosila zelo podobno opravo kot leta 1978 in mu podarila uokvirjeni različici obeh fotografij.

Še vedno misli, da sem vroča

Dolly seveda tudi tokrat ni mogla brez humorja. Ko je pokazala fotografijo iz leta 1978 in novo različico, se je pošalila na račun svoje postave in dejstva, da je med fotografijama minilo več kot štiri desetletja. Toda bistvo je bilo drugje. Carl ji je bil še vedno všeč. In ona je vedela, da je všeč tudi njemu. Par je bil takrat skupaj že 57 let. To je zgodbi dalo povsem drugačen pomen. Prva fotografija je bila del Dollyjinega vzpona med največje zvezde. Druga pa je bila predvsem zasebna šala in ljubezensko darilo človeku, s katerim je preživela desetletja.

Ena fotografija, dve Dolly

Med fotografijama je 43 let razlike. Leta 1978 je bila Dolly stara 32 let in je šele gradila svojo pot proti svetovni slavi. Leta 2021 je bila stara 75 let in je bila že ena največjih ikon ameriške popularne kulture. In vendar je bila njena odločitev podobna. Tudi pri 75 letih ni poskušala skriti dejstva, da uživa v svoji ženstvenosti. Ni se poskušala obleči tako, kot bi se od ženske njenih let pričakovalo. Ni se opravičevala zaradi starosti. Preprosto je rekla: "To sem jaz." Zato je postala tudi ta fotografija iz leta 2021 tako priljubljena.

Zanimiva podrobnost, ki je ne smemo spregledati

V viralni različici zgodbe se pogosto pojavljajo podrobnosti, da je njen menedžer Sandy Gallin predlagal Playboy in da je posebej prilagojen kostum zanjo sešila Patricia Taylor, mati igralca Keanuja Reevesa. A to ni bilo nikoli uradno potrjeno.

icon-expand Dolly Parton je zajemala življenje z veliko žlico. FOTO: Profimedia

Pri Dolly nikoli ni šlo samo za zajčja ušesa

Na prvi pogled je naslovnica Playboya morda le še ena zanimiva epizoda iz življenja slavne pevke. Toda v resnici precej dobro pokaže, zakaj je Dolly Parton postala tako posebna figura. Znala je biti glamurozna, ne da bi se odrekla svojim koreninam. Znala je biti provokativna, ne da bi prestopila lastne meje. In pri 75 letih je pokazala še nekaj: ženstvenost nima roka trajanja.

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