Ikona country glasbe danes praznuje rojstni dan

Dolly Parton praznuje svoj 80. rojstni dan, vendar kljub letom ostaja ena najbolj prepoznavnih in vplivnih glasbenih ikon sveta. Kot poroča Vanity Fair, je ob tem jubileju izdala novo različico pesmi Light of a Clear Blue Morning, pri kateri so sodelovale tudi Miley Cyrus, Lainey Wilson, Queen Latifah in Reba McEntire, izkupiček pa je namenjen raziskavam otroškega raka.

Od revnih korenin do velikih sanj

Dolly Rebecca Parton se je rodila 19. januarja 1946 v Sevier County v Tennesseeju kot ena izmed dvanajstih otrok. Kot piše Encyclopaedia Britannica, je njeno otroštvo zaznamovala revščina in trdo delo, a prav to jo je naučilo vztrajnosti, ki jo je kasneje prinesla na vrh glasbene industrije.

icon-expand Čeprav pri 80 letih še vedno deluje izjemno dejavna, je Parton v zadnjem obdobju zaradi zdravstvenih razlogov izpustila nekatere dogodke. FOTO: AP

Pot do slave in izjemna kariera

Parton je svojo kariero gradila v Nashvillu, kjer je kot talentirana avtorica in pevka hitro postala del country scene. Njeni zgodnji hiti, kot so Dumb Blonde, Jolene, 9 to 5 in Coat of Many Colors, so postali glasbeni klasiki in jo utrdili kot eno najpomembnejših glasbenic zadnjih desetletij. Kot piše Welt, se njena kariera nikoli ni omejila le na glasbo. Uspešno je igrala v filmih, producirala televizijske projekte in soustvarila priljubljeni tematski park Dollywood, ki danes velja za eno pomembnejših turističnih in kulturnih znamenitosti Tennesseeja.

Dolly Parton je veliko več kot le glasbena zvezdnica. Kot poroča The Sun, je v karieri prodala več kot 100 milijonov albumov, zgradila obsežen poslovni imperij in postala globalna kulturna figura, ki ni nikoli pozabila na svoje korenine. Njen rojstni dan pa je v Tennesseeju razglašen za 'Dolly Parton Day'.

icon-expand Dolly Parton in Carl Dean. FOTO: Profimedia

Ljubezen, ki je trajala skoraj šest desetletij

Dolgoleten partner in življenjski sopotnik Dolly Parton je bil Carl Dean, s katerim sta se spoznala, ko je Parton pri 18 letih prišla v Nashville uresničiti svoje glasbene sanje. Kot navaja Encyclopaedia Britannica, sta se poročila leta 1966 in ostala skupaj skoraj 60 let, vse do njegove smrti marca 2025. Dean je zavestno ostajal izven medijske pozornosti, a je bil, kot pogosto poudarja Parton, njen najmočnejši oporni steber. Po njegovi smrti mu je posvetila pesem If You Hadn't Been There, v kateri se zahvaljuje za skupna leta in neomajno podporo.

Zdravje in pogled v prihodnost

Čeprav pri 80 letih še vedno deluje izjemno dejavna, je Parton v zadnjem obdobju zaradi zdravstvenih razlogov izpustila nekatere javne nastope, med drugim tudi slavnostni koncert v dvorani Grand Ole Opry. Kljub temu pa snema novo glasbo in se posveča dobrodelnim projektom, ki ji že desetletja pomenijo enako veliko kot oder. Dolly Parton je ena redkih zvezdnic, ki je kljub svetovni slavi ohranila ugled, toplino in spoštovanje občinstva ter s tem dokončno potrdila svoj legendarni status.

