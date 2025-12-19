Osupljiva preobrazba! Pevka je videti senzacionalno

Pevka je v zadnjih letih prehodila izjemno zahtevno pot – od zdravstvenih kriz do osebne preobrazbe in novega začetka v zakonu. Njena nedavna pojava pa kaže, da je pevka danes močnejša, bolj samozavestna in bolj osredotočena kot kadarkoli prej.

Demi Lovato je znova pritegnila pozornost javnosti – tokrat na božični zabavi v West Hollywoodu, kjer se je pojavila v družbi svojega moža Jutesa. Pevka je z izjemno modno izbiro in vidno telesno preobrazbo poskrbela, da so bile oči fotografov uprte vanjo. Kot poroča Daily Mail, je 33letnica navdušila v bleščeči rdeči obleki, ki je poudarila njeno 23kilogramsko izgubo teže.

Rdeča obleka, ki je ukradla pozornost

Lovato je na dogodek prišla v oprijeti rdeči obleki s kristali, globokim izrezom in prosojnim steznikom – kombinaciji, ki je poudarila njeno samozavest in novo postavo. Stajling je dopolnila s prozornimi petami in minimalistično torbico, kar je ustvarilo glamurozen, a sodoben videz. Ob njej je stal njen mož Jutes (Jordan Lutes), ki je izbral preveliko črno obleko in klasično belo srajco. Par je bil videti sproščen in zaljubljen, kar ni presenetljivo – poročila sta se maja letos na razkošni slovesnosti, kjer je nevesta nosila kar dve kreaciji Vivienne Westwood, DJ pa je bila Paris Hilton.

Izguba teže: Demi ostaja skrivnostna glede metod

Medtem ko se javnost sprašuje, ali je pri hujšanju uporabila zdravila, kot je Ozempic, pevka tega ni potrdila. Po poročanju medijev naj bi letos shujšala z 89 na 58 kilogramov. Sama poudarja, da je njen napredek rezultat zdravljenja, skrbi za duševno zdravje in novega življenjskega sloga.

Dokumentarec, ki ji je spremenil življenje

Lovato je razkrila, da je med snemanjem dokumentarca Child Star (2024) doživela pomemben osebni preboj. Projekt raziskuje izkušnje otroških zvezd, pritisk slave in izzive v zabavni industriji. Za Who What Wear je povedala, da je bilo delo na dokumentarcu zdravilno in da ji je pomagalo narediti pomembne korake v osebni rasti. Pevka je po izidu dokumentarca postala tudi glasna zagovornica zaščite otrok v ameriški zabavni industriji. Kot je povedala, je celo osebno nagovorila kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma glede podpisa nove zakonodaje – in ta je po njenem pozivu ukrepal že naslednji dan.

Odvisnost, duševno zdravje in pot do treznosti

Lovato je že večkrat javno spregovorila o svojem boju z odvisnostjo, motnjami hranjenja in bipolarno motnjo, ki so ji jo diagnosticirali pri 18 letih. Leta 2018 je preživela skoraj usodno preveliko dozo heroina in fentanila, kar je močno zaznamovalo njeno življenje. V zadnjih letih je pevka našla stabilnost v treznosti. Kot je povedala za People, se danes izogiba klubom, a še vedno rada uživa v posebnih priložnostih – ob kozarcu energijske pijače, ne alkohola. "Varujem svojo energijo, a še vedno znam uživati," je dejala. Lovato je bila petkrat na rehabilitaciji, a poudarja, da je prav vztrajnost tista, ki jo je pripeljala do današnje notranje moči. Lani je sodelovala v razpravi Centra za duševno zdravje mladih, kjer je govorila o tem, kako najti upanje po najtežjih trenutkih.

Ljubezen, kariera in novo poglavje

Demi Lovato in Jutes sta se poročila maja 2025, po več letih zveze in ustvarjalnega sodelovanja. Par pogosto poudarja, da drug drugega podpira tako osebno kot profesionalno. Na božični zabavi v West Hollywoodu sta bila videti srečna, samozavestna in povezana – kot da skupaj stopata v novo, bolj mirno obdobje življenja.

