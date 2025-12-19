Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Demi Lovato
Glasba

Osupljiva preobrazba! Pevka je videti senzacionalno

E.R.
19. 12. 2025 01.30
0

Pevka je v zadnjih letih prehodila izjemno zahtevno pot – od zdravstvenih kriz do osebne preobrazbe in novega začetka v zakonu. Njena nedavna pojava pa kaže, da je pevka danes močnejša, bolj samozavestna in bolj osredotočena kot kadarkoli prej.

Demi Lovato je znova pritegnila pozornost javnosti – tokrat na božični zabavi v West Hollywoodu, kjer se je pojavila v družbi svojega moža Jutesa. Pevka je z izjemno modno izbiro in vidno telesno preobrazbo poskrbela, da so bile oči fotografov uprte vanjo. Kot poroča Daily Mail, je 33letnica navdušila v bleščeči rdeči obleki, ki je poudarila njeno 23kilogramsko izgubo teže.

Rdeča obleka, ki je ukradla pozornost

Lovato je na dogodek prišla v oprijeti rdeči obleki s kristali, globokim izrezom in prosojnim steznikom – kombinaciji, ki je poudarila njeno samozavest in novo postavo. Stajling je dopolnila s prozornimi petami in minimalistično torbico, kar je ustvarilo glamurozen, a sodoben videz.

Ob njej je stal njen mož Jutes (Jordan Lutes), ki je izbral preveliko črno obleko in klasično belo srajco. Par je bil videti sproščen in zaljubljen, kar ni presenetljivo – poročila sta se maja letos na razkošni slovesnosti, kjer je nevesta nosila kar dve kreaciji Vivienne Westwood, DJ pa je bila Paris Hilton.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Izguba teže: Demi ostaja skrivnostna glede metod

Medtem ko se javnost sprašuje, ali je pri hujšanju uporabila zdravila, kot je Ozempic, pevka tega ni potrdila. Po poročanju medijev naj bi letos shujšala z 89 na 58 kilogramov. Sama poudarja, da je njen napredek rezultat zdravljenja, skrbi za duševno zdravje in novega življenjskega sloga.

Dokumentarec, ki ji je spremenil življenje

Lovato je razkrila, da je med snemanjem dokumentarca Child Star (2024) doživela pomemben osebni preboj. Projekt raziskuje izkušnje otroških zvezd, pritisk slave in izzive v zabavni industriji. Za Who What Wear je povedala, da je bilo delo na dokumentarcu zdravilno in da ji je pomagalo narediti pomembne korake v osebni rasti.

Pevka je po izidu dokumentarca postala tudi glasna zagovornica zaščite otrok v ameriški zabavni industriji. Kot je povedala, je celo osebno nagovorila kalifornijskega guvernerja Gavina Newsoma glede podpisa nove zakonodaje – in ta je po njenem pozivu ukrepal že naslednji dan.

Odvisnost, duševno zdravje in pot do treznosti

Lovato je že večkrat javno spregovorila o svojem boju z odvisnostjo, motnjami hranjenja in bipolarno motnjo, ki so ji jo diagnosticirali pri 18 letih. Leta 2018 je preživela skoraj usodno preveliko dozo heroina in fentanila, kar je močno zaznamovalo njeno življenje.

V zadnjih letih je pevka našla stabilnost v treznosti. Kot je povedala za People, se danes izogiba klubom, a še vedno rada uživa v posebnih priložnostih – ob kozarcu energijske pijače, ne alkohola. "Varujem svojo energijo, a še vedno znam uživati," je dejala.

Lovato je bila petkrat na rehabilitaciji, a poudarja, da je prav vztrajnost tista, ki jo je pripeljala do današnje notranje moči. Lani je sodelovala v razpravi Centra za duševno zdravje mladih, kjer je govorila o tem, kako najti upanje po najtežjih trenutkih.

Zaslovela je kot otrok, nato pa zapadla v brezno odvisnosti
Preberi še
Zaslovela je kot otrok, nato pa zapadla v brezno odvisnosti

Ljubezen, kariera in novo poglavje

Demi Lovato in Jutes sta se poročila maja 2025, po več letih zveze in ustvarjalnega sodelovanja. Par pogosto poudarja, da drug drugega podpira tako osebno kot profesionalno. Na božični zabavi v West Hollywoodu sta bila videti srečna, samozavestna in povezana – kot da skupaj stopata v novo, bolj mirno obdobje življenja.

Vroče novice iz sveta slavnih
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: Daily Mail

Demi Lovato slavni znani pevke glasbenice življenje kariera odvisnost Jutes Jordan Lutes
Glasba

Pevec zbolel za rakom

SORODNI ČLANKI
Ustrelili so ga skupaj z mamo

Ustrelili so ga skupaj z mamo

Vroča 62-letnica jemlje dih

Vroča 62-letnica jemlje dih

Dončić za darila zapravil 250 tisoč evrov

Dončić za darila zapravil 250 tisoč evrov

Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven

Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven

Poslovil se je neporažen

Poslovil se je neporažen

Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa

Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa

Išče žensko z denarjem in stilom

Išče žensko z denarjem in stilom

Odslej lahko poljublja samo še njo

Odslej lahko poljublja samo še njo

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
novice
Obama 'sporen', Biden pa 'najslabši v zgodovini'
Obama 'sporen', Biden pa 'najslabši v zgodovini'
šport
'Zadel sem dve trojki zapored, kar je čudež, in od tam smo gradili'
'Zadel sem dve trojki zapored, kar je čudež, in od tam smo gradili'
tv oddaje
Skrivnostna Maja: Nekatere stvari so ostale med nočjo in nama
Skrivnostna Maja: Nekatere stvari so ostale med nočjo in nama
tv oddaje
Zaljubljena Nina Radi: Lahko rečem, da sem končno srečna
Zaljubljena Nina Radi: Lahko rečem, da sem končno srečna
Vizita.si
7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
7 opozorilnih znakov, da vašemu telesu primanjkuje ključnih vitaminov
Okusno.je
Najlepši piškoti, ki jih boste letos spekli doma
Najlepši piškoti, ki jih boste letos spekli doma
Zadovoljna.si
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Objema 39 let starejšo mamo, ki jo z veseljem pokaže na rdeči preprogi
Moskisvet.com
Zvezdnik se je prepolovil
Zvezdnik se je prepolovil
Bibaleze.si
Zvezdnica tik pred porodom
Zvezdnica tik pred porodom
Cekin.si
Do 90.000 evrov in 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan
Do 90.000 evrov in 61 dni dopusta letno - toliko plača nemški velikan
Dominvrt.si
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Vsi so nori na ta japonski način zavijanja daril
Cekin.si
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356