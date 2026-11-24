Če je december čas topline, lepih spominov in druženja, ga bomo letos preživeli v prav posebni družbi. V družbi Modrijanov. Začenjamo že v nedeljo, 6. decembra, ko na VOYO prihaja Na žaru z Ladom Bizovičarjem: Modrijani. Prvič v zgodovini oddaje smo na vroči stol posedli skupino, ki so si jo na odru privoščili Melani Mekicar, Gašper Bergant, Marjan Šarec, vedeževalec Blaž, Borut Pahor in Jan Plestenjak, ki dobro vesta, kako je sedeti na vročem stolu, pa celo Blažev oče Peter Švab. Polna dvorana Gospodarskega razstavišča je uživala ob pečenju Modrijanov, ljubljencev slovenskih src, zdaj pa se lahko ob žaru pogrejete tudi vi.

icon-expand POP TV in VOYO bosta decembra zaznamovana z Modrijani. FOTO: POP TV

Noč Modrijanov 2026, spektakel, ki je povezal več kot 1000 nastopajočih

Za Modrijane je bil spektakel Noč Modrijanov 2026 rezultat dveh let priprav in dela več sto ljudi. Veliko noči smo prebedeli zaradi Noči Modrijanov. Dve leti se je več sto ljudi pripravljalo na dogodek. Trepetali smo, a hkrati zaupali izjemnim ekipam ljudi, ki so presegle vsa naša pričakovanja. Na odru smo jokali od ganjenosti in sreče. Na odru smo pustili srce, se spominja Blaž Švab. In res, Noč Modrijanov je bila zagotovo osrednji glasbeni dogodek letošnje jeseni, ki je kar dvakrat do zadnjega kotička napolnila ljubljanske Stožice. Z Modrijani je nastopilo kar 1000 pevcev, plesalcev in drugih sodelujočih, ki so skupaj ustvarili štiriurni spektakel, poln čustev in nepozabnih glasbenih trenutkov. Zdaj bomo lahko to izjemno noč podoživeli tudi doma. Na POP TV in VOYO prihaja v dveh delih: prvi del v nedeljo, 13. decembra, ob 20.00, drugi pa teden dni pozneje, v nedeljo, 20. decembra, ob 20.00.

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Družina za 11 dni ekskluzivno na VOYO

Kaj vse se skriva za tako velikim glasbenim projektom? Odgovore prinaša ekskluzivni dokumentarec Družina za 11 dni, ki nas bo popeljal v zakulisje priprav na Noč Modrijanov 2026. Spoznali bomo ljudi, izzive, neprespane noči in številne trenutke, iz katerih je nastal spektakel, ki je navdušil Stožice. "Izjemnim ljudem, ki so nam dve leti pomagali, zadnjih nekaj mesecev pa dobesedno garali, posvečamo tudi dokumentarni film, ki bo odkril kar nekaj skrivnosti priprav," pravi Blaž Švab. Modrijani zdaj svoje delo prepuščajo gledalcem, sami pa se že ozirajo proti novi Noči Modrijanov. "Vse skupaj smo posneli in zdaj to prepuščamo vam, dragi gledalci. Da ocenite, da začutite, da se odzovete, ali smo upravičili vaše zaupanje in čas, ki nam ga boste namenili. Kot radi rečemo, radi vas imamo Modrijani. Dajemo vam vse, kar imamo, z vsem srcem in iskrenostjo. To je naše decembrsko darilo," še dodaja Blaž. Smeh, vrhunska glasba, velike zgodbe in pogled v zakulisje nepozabnega spektakla. Vse to nas čaka decembra na POP TV in VOYO. Zato se udobno namestite, pripravite skodelico čaja ali kakava in uživajte v družbi izjemnih Modrijanov.

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