Pevec zbolel za rakom

Sir Cliff Richard, ena največjih britanskih glasbenih ikon, je razkril, da se je zdravil zaradi raka prostate. Preberite, kako je bolezen odkril, kako poteka njegovo okrevanje in zakaj poziva k boljšim presejalnim programom za moške.

Sir Cliff Richard je eno najprepoznavnejših imen britanske glasbene zgodovine. S kariero, ki traja več kot šest desetletij, je postal sinonim za pop glasbo, eleganco in vztrajnost. Njegove uspešnice, kot so The Young Ones, We Don't Talk Anymore in Summer Holiday, so zaznamovale generacije poslušalcev in mu utrdile status ene najuspešnejših glasbenih legend Združenega kraljestva, piše BBC. A čeprav je Cliff Richard znan po svoji energiji in večni mladosti, je v zadnjem letu razkril tudi bolj osebno plat svojega življenja – boj z rakom prostate, ki ga je presenetil tik pred začetkom mednarodne turneje.

icon-expand Cliff Richard FOTO: Profimedia

Kdo je Cliff Richard? Kratek pregled njegove izjemne kariere

Cliff Richard, rojen leta 1940, je eden najbolje prodajanih britanskih glasbenikov vseh časov. V svoji karieri je dosegel: več kot 250 milijonov prodanih plošč, več kot 130 singlov, ki so se uvrstili na britanske lestvice, status viteza, ki mu ga je podelila kraljica Elizabeta II., izjemen vpliv na britansko pop kulturo od 50. let naprej. Njegova glasbena pot je preživela vse – od rock'n'rolla do sodobnega popa – in Cliff Richard ostaja eden redkih izvajalcev, ki so uspešno premostili več generacij občinstva.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 3 Cliff Richard





Diagnoza raka prostate: odkrita po naključju

V intervjuju za Good Morning Britain je 85-letni pevec razkril, da so mu raka odkrili med rutinskim zdravstvenim pregledom, ki ga je potreboval za zavarovanje pred turnejo v Avstraliji in na Novi Zelandiji. "Bil sem tik pred odhodom na turnejo ... in rekli so mi, da moram opraviti pregled. Takrat so ugotovili, da imam raka prostate," je povedal za Sky News. Zdravniki so mu sporočili, da je bil tumor odkrit zelo zgodaj, kar je bilo ključno. Bolezen se ni razširila na kosti ali druge organe, kar je potrdil tudi sam pevec: "Imel sem srečo. Ni bil star in ni metastaziral. Trenutno je rak izginil".

Zgodnje odkrivanje rešuje življenja – Cliff Richard poziva moške k testiranju

Čeprav je zdravljenje uspešno, Cliff Richard za RTE poudarja, da raka ni mogoče popolnoma predvideti: "Ne vem, ali se bo vrnilo. Pri takšnih stvareh tega ne moremo vedeti." Zato je postal glasen zagovornik zgodnjega testiranja. Moške poziva, naj se redno pregledajo in naj o tem govorijo odprto, saj je rak prostate ena najpogostejših oblik raka pri moških, piše The Independent.

Preberi še PSA test za prostato: Kako se izvaja in kaj pomenijo rezultati?

Želja po sodelovanju s kraljem Charlesom

Po tem, ko je tudi kralj Charles javno spregovoril o svojem zdravljenju raka, je Cliff Richard izrazil željo, da bi skupaj podprla izboljšanje presejalnih programov v Združenem kraljestvu. Pevec je pomanjkanje nacionalnega presejalnega programa označil za popolnoma absurdno in poudaril, da bi morali imeti vsi moški enak dostop do zgodnjega odkrivanja bolezni.

Razprava o presejalnih programih v Združenem kraljestvu

Nacionalni presejalni odbor je nedavno sporočil, da splošni presejalni program za vse moške ni upravičen. Po njihovem mnenju bi morali biti do testiranja upravičeni predvsem tisti z genetskimi mutacijami, ki povečujejo tveganje za agresivne oblike raka. Posvetovanje o tem vprašanju se nadaljuje, končna odločitev pa bo v rokah ministrov posameznih britanskih držav.

Preberi še Zbolel je za rakom prostate: To ga je rešilo

Cliff Richard – glasbenik, ki navdihuje tudi izven odra

Cliff Richard je s svojo iskrenostjo in odprtostjo o bolezni postal pomemben glas v razpravi o moškem zdravju. Njegova zgodba poudarja, kako pomembno je: redno testiranje, zgodnje odkrivanje, odprta komunikacija o zdravstvenih težavah, enak dostop do presejalnih programov. Njegov pogum in pripravljenost, da svojo izkušnjo deli z javnostjo, sta navdih mnogim moškim, ki se soočajo s podobnimi izzivi.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.