Umrla je glasbena legenda

Svet glasbe žaluje za britanskim pevcem, kitaristom in avtorjem številnih uspešnic Chrisom Reo, ki je umrl v starosti 74 let. Kot je sporočila njegova družina, je glasbenik po kratkotrajni bolezni mirno preminil v bolnišnici, obdan z najbližjimi. "Z veliko žalostjo sporočamo, da je umrl naš ljubljeni Chris. Zjutraj je po kratkotrajni bolezni mirno umrl v bolnišnici v krogu družine," je prek tiskovnega predstavnika sporočila njegova žena.

Glasbena legenda z več kot 25 albumi

Chris Rea, rojen leta 1951 v Middlesbroughu, je v več kot štirih desetletjih kariere postal ena najbolj prepoznavnih britanskih glasbenih ikon. Posnel je 25 studijskih albumov, med katerimi sta dva dosegla vrh britanskih lestvic: The Road to Hell (1989) Auberge (1991) Njegov značilni hrapavi vokal, prepoznavna kitarska tehnika in melodični rock zvok so ga uvrstili med najvplivnejše glasbenike svoje generacije.

Uspešnice, ki so zaznamovale generacije

Rea je že v poznih 70. in 80. letih dosegel mednarodni preboj s skladbami: Fool (If You Think It's Over) Let's Dance Najbolj pa ga pozna širša javnost po eni najbolj priljubljenih božičnih pesmi vseh časov – Driving Home for Christmas (1986), ki se vsako leto znova povzpne na radijske lestvice in ostaja nepogrešljiv del prazničnega vzdušja. Za svoje delo je bil med letoma 1988 in 1990 trikrat nominiran za nagrado Brit Award za najboljšega britanskega samostojnega izvajalca.

Dolgotrajen boj z zdravstvenimi težavami

Čeprav je bil izjemno ustvarjalen in delaven, je Rea velik del življenja preživel v senci resnih zdravstvenih izzivov. Leta 1994 so mu diagnosticirali rak trebušne slinavke, zaradi česar je prestal zahtevno operacijo, pri kateri so mu odstranili trebušno slinavko, žolčnik in del jeter. Kasneje so mu zdravniki odkrili še sladkorno bolezen tipa 1, zaradi česar je moral prilagoditi življenjski slog in koncertne nastope. Kljub temu je vztrajal na glasbeni poti in ostal aktiven še desetletja.

Zapuščina, ki bo živela naprej

Chris Rea je za seboj pustil bogat glasbeni opus, ki je vplival na številne izvajalce in postal del svetovne glasbene dediščine. Njegove pesmi, še posebej Driving Home for Christmas, bodo tudi v prihodnje spremljale praznične trenutke milijonov poslušalcev po svetu. Njegova družina je ob novici prosila za zasebnost, oboževalci pa se po vsem svetu poslavljajo od umetnika, ki je znal s svojo glasbo ustvariti toplino, nostalgijo in iskrena čustva.