Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?

S.B.
10. 03. 2026 08.18
1

Skrivnostna in vedno privlačna Breskvica je ime, ki v zadnjih letih buri duhove na balkanski glasbeni sceni. Mlada, karizmatična in polna energije, je s svojo glasbo osvojila srca milijonov, a medijem in oboževalcem je prav njen osebni svet prav tako zanimiv kot njeni hiti. Breskvico pogosto povezujejo z različnimi moškimi, med drugim tudi s košarkarjem Luko Dončićem, njena ljubezenska zgodovina pa je predmet ugibanj in medijskih špekulacij. A kdo je pravzaprav ta skrivnostna zvezdnica, ki združuje talent, stil in svoj prepoznavni imidž?

Kdo je Breskvica?

Pravo ime balkanske glasbene zvezdnice je Anđela Ignjatović. Rojena je bila 19. maja 2001 v Beogradu, v Srbiji. Ime Breskvica pomeni "malo breskev" – ljubek vzdevek iz otroštva, ki je kmalu postal njen glasbeni brand. 

Že od malih nog je kazala izjemen talent za glasbo, a svetovno pozornost je pridobila šele, ko je začela izdajati samostojne pesmi in nastopati na družbenih omrežjih. Njeni zgodnji hiti, kot so Utopia in Koraci u noći, so ji hitro prinesli mesto med najbolj poslušanimi izvajalkami mladih generacij v regiji.

Njena glasba je mešanica popa, trapa in balkanskih ritmov, kar ji omogoča širok krog poslušalcev, od mladih oboževalcev do odraslih ljubiteljev sodobne glasbe.

Breskvica
Breskvica FOTO: Damjan Žibert

Ljubezenska zgodovina Breskvice

Kar zadeva ljubezensko življenje, Breskvica ostaja ena izmed najbolj komentiranih zvezdnic na Balkanu. Njena najbolj odmevna zveza je bila z rapperjem Voyageom (Mihajlo Veruovićem). Par je bil skupaj med letoma 2019 in 2021. Njuna zveza je bila pogosto pod medijskim drobnogledom, ne le zaradi ljubezenskega odnosa ampak tudi zaradi glasbenega sodelovanja in nastopov skupaj. Skupaj sta osvojila tudi nagrado YouTube Star na Music Awards Ceremony leta 2020.

V začetku 2021 sta se razšla, potem ko je Breskvica izdala singel Srećan put ki ga mnogi razumejo kot odziv na njun razhod. Od takrat dalje je ostala uradno samska, brez javno potrjenih razmerij, čeprav številni mediji in njeni sledilci pogosto ugibajo o potencialnih ljubezenskih povezavah. Med drugim so jo v zadnjem obdobju povezovali z Luko Dončićem

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po koncu zveze z Voyagem je Breskvica dokazala, da zna ustvarjati tudi samostojno. Singli, kot so Sava i Dunav in duet Drift s Teodoro Džehverović, so dosegli milijone ogledov na YouTubu in utrdili njen status ene najbolj vplivnih mladih glasbenic v regiji. Poleg studijskih uspehov redno nastopa na festivalih, med drugim na Belgrade Music Week in Pesmi za Evrovizijo, kar ji omogoča, da svojo glasbo predstavi širšemu občinstvu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Breskvica svojo kariero podpira tudi z močno prisotnostjo na Instagramu, kjer deli utrinke iz vsakdanjega življenja, nastopov in modnih trenutkov. Njen imidž se je skozi leta spreminjal – od nedolžne mlade deklice do samozavestne in seksipilne zvezdnice, kar je pritegnilo tako oboževalce kot kritike. Med drugim pa tudi teoretike spletnih zarot, ki radi ugibajo, komu naj bi zvezdnica namenila svojo ljubezen in pozornost. 

