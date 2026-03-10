Kdo je Breskvica in zakaj vsi govorijo o njej?

Pravo ime balkanske glasbene zvezdnice je Anđela Ignjatović. Rojena je bila 19. maja 2001 v Beogradu, v Srbiji. Ime Breskvica pomeni "malo breskev" – ljubek vzdevek iz otroštva, ki je kmalu postal njen glasbeni brand.

Že od malih nog je kazala izjemen talent za glasbo, a svetovno pozornost je pridobila šele, ko je začela izdajati samostojne pesmi in nastopati na družbenih omrežjih. Njeni zgodnji hiti, kot so Utopia in Koraci u noći, so ji hitro prinesli mesto med najbolj poslušanimi izvajalkami mladih generacij v regiji.

Njena glasba je mešanica popa, trapa in balkanskih ritmov, kar ji omogoča širok krog poslušalcev, od mladih oboževalcev do odraslih ljubiteljev sodobne glasbe.