Nekoč je jedel hrano iz konzerve, danes je milijonar

Čeprav je danes eden najbogatejših in najbolj znanih rock glasbenikov na svetu, je frontman skupine U2 Paul David Hewson oziroma Bono Vox odraščal v revščini.

V čustveni epizodi podkasta Ruthie Rogers je 66-letni pevec pred časom razkril, kako je kot najstnik preživel s konzervirano hrano, instant pirejem in ostanki hrane iz letala, ki mu jih je brat prinesel z letališča.

Njegova mama Iris, ki ji je posvetil pesem "Hold Me Close (Iris)", je umrla, ko je bil star komaj 14 let, gospodinjstvo brez žene pa je spremenilo vse, vključno z njegovim odnosom do hrane.

"Domov sem prišel s konzervo mesa, fižolom in vrečko instant pire krompirja. Hrana je bila takrat zame le gorivo," je razkril Bono in dodal, za kaj je najraje zapravil denar, ki so mu ga sicer dali za obrok: "Denar za hrano sem porabil za stvari, ki so mi bile takrat pomembnejše – na primer za ploščo Alicea Cooperja 'Hello Hooray'."