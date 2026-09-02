Nekoč je jedel hrano iz konzerve, danes je milijonar

Čeprav je danes eden najbogatejših in najbolj znanih rock glasbenikov na svetu, je frontman skupine U2 Paul David Hewson oziroma Bono Vox odraščal v revščini.
V čustveni epizodi podkasta Ruthie Rogers je 66-letni pevec pred časom razkril, kako je kot najstnik preživel s konzervirano hrano, instant pirejem in ostanki hrane iz letala, ki mu jih je brat prinesel z letališča.
Njegova mama Iris, ki ji je posvetil pesem "Hold Me Close (Iris)", je umrla, ko je bil star komaj 14 let, gospodinjstvo brez žene pa je spremenilo vse, vključno z njegovim odnosom do hrane.
"Domov sem prišel s konzervo mesa, fižolom in vrečko instant pire krompirja. Hrana je bila takrat zame le gorivo," je razkril Bono in dodal, za kaj je najraje zapravil denar, ki so mu ga sicer dali za obrok: "Denar za hrano sem porabil za stvari, ki so mi bile takrat pomembnejše – na primer za ploščo Alicea Cooperja 'Hello Hooray'."
Spomnil se je tudi, kako je njegov brat, ki je delal za letalsko družbo, prinašal ostanke hrane iz letalskih kuhinj, kar je bilo zanje takrat pravi luksuz. Ko je pri 16 letih ustanovil skupino U2, ki je zaslovela v osemdesetih letih prejšnjega stoletja in začela izvajati turneje po svetu, so on in drugi člani pri založbah varčevali svoje dnevnice, da so lahko večerjali v boljših restavracijah.
"Nismo bivali v hotelih – domov smo se vozili z avtom in prihranili denar, da smo lahko uživali v odlični hrani. Imeli smo menedžerja, ki je imel enako rad glasbo kot vino," je povedal Bono in dodal, da sam pred nastopom nikoli ni pil alkohola, da bi ohranil svoj vokal.
Do danes so U2 prodali več kot 175 milijonov izvodov po vsem svetu in dosegli zlate in platinaste certifikate v številnih državah po svetu.
Vir: dnevnik.hr
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