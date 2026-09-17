Blaž Švab pred velikim koncertom: 'Komaj čakamo, da se poženemo'

Priprave niso več samo vaje

Čeprav gre za projekt ogromnih razsežnosti, Blaž Švab pravi, da Modrijani največ kondicije pridobijo kar na nastopih. "Vadimo ne tako veliko, kot da zelo veliko igramo. To pomeni, da pridobivamo kondicijo, igramo na veselicah..." Vaje imajo enkrat do dvakrat na teden, preostanek priprav pa je že večinoma urejen. Izvajalci so dogovorjeni, scenografija se pripravlja, zdaj pa je treba vse skupaj le še spraviti pod eno streho. "Vse je dogovorjeno z izvajalci, čakajo in mi komaj čakamo, da se poženemo," je še dodal. Pri tako velikem dogodku štejejo tudi najmanjše podrobnosti. Ekipa je zato velikost odra izmerila dobesedno do milimetra, s čimer jim je uspelo sprostiti še nekaj dodatnih stojišč v njegovi bližini.

Tudi glasbeniki potrebujejo počitek

Štiri ure programa in dva velika večera pomenita precejšen fizični napor. Kako se na takšen spektakel pripravljajo sami? Posebnih skrivnosti pri Modrijanih ni. "Samo spanje je zelo pomembno, ampak si ga ne moreš sam odmerjati, če imaš majhne otroke," se je pošalil. Po vseh letih nastopanja se je telo sicer že navadilo na naporne urnike. Tudi če kdaj ni dovolj spanca in se pojavi utrujenost, je treba stopiti na oder. "Telo je čudežno. Kar prilagodi se zato, da ti lahko eno stvar, ki jo imaš rad, dobro izpelješ," pravi.

Ko tudi za oboževalce zmanjka energije

Življenje glasbenika pa ni sestavljeno samo iz odra in glasbe. Modrijani so vajeni številnih prošenj za fotografije, pogovorov in druženja z oboževalci, vendar tudi pri njih pride trenutek, ko preprosto potrebujejo nekaj miru: "Včasih nam je hudo, ker ti zmanjka energije, da bi recimo bil vedno zelo prijazen ali pa da bi se vedno fotografiral." Po dolgem nastopu se zato včasih umaknejo, usedejo za mizo in za nekaj časa odklopijo. Ne zato, ker jim ljudje niso pomembni, temveč zato, ker morajo varčevati z energijo – tudi z glasom: "Težko z vsemi kako besedo spregovoriš, ker hraniš energijo. Pa tudi glasilke in to je včasih malo težko razložiti."

Zdaj čakajo le še na veliki trenutek