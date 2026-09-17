Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Blaž Švab
Glasba

Blaž Švab pred velikim koncertom: 'Komaj čakamo, da se poženemo'

B.R.
17. 09. 2026 02.49
0

Konec septembra bo v naši največji dvorani znova odmevala Noč Modrijanov, a tokrat bo vse skupaj še precej večje. Priljubljena glasbena prireditev bo na sporedu kar dvakrat, ustvarjalci pa pripravljajo največji in produkcijsko najzahtevnejši projekt v zgodovini dogodka.

Priprave niso več samo vaje

Čeprav gre za projekt ogromnih razsežnosti, Blaž Švab pravi, da Modrijani največ kondicije pridobijo kar na nastopih. "Vadimo ne tako veliko, kot da zelo veliko igramo. To pomeni, da pridobivamo kondicijo, igramo na veselicah..."

Vaje imajo enkrat do dvakrat na teden, preostanek priprav pa je že večinoma urejen. Izvajalci so dogovorjeni, scenografija se pripravlja, zdaj pa je treba vse skupaj le še spraviti pod eno streho.

"Vse je dogovorjeno z izvajalci, čakajo in mi komaj čakamo, da se poženemo," je še dodal.

Pri tako velikem dogodku štejejo tudi najmanjše podrobnosti. Ekipa je zato velikost odra izmerila dobesedno do milimetra, s čimer jim je uspelo sprostiti še nekaj dodatnih stojišč v njegovi bližini.

Tudi glasbeniki potrebujejo počitek

Štiri ure programa in dva velika večera pomenita precejšen fizični napor. Kako se na takšen spektakel pripravljajo sami? Posebnih skrivnosti pri Modrijanih ni.

"Samo spanje je zelo pomembno, ampak si ga ne moreš sam odmerjati, če imaš majhne otroke," se je pošalil.

Po vseh letih nastopanja se je telo sicer že navadilo na naporne urnike. Tudi če kdaj ni dovolj spanca in se pojavi utrujenost, je treba stopiti na oder.

"Telo je čudežno. Kar prilagodi se zato, da ti lahko eno stvar, ki jo imaš rad, dobro izpelješ," pravi.

Ko tudi za oboževalce zmanjka energije

Življenje glasbenika pa ni sestavljeno samo iz odra in glasbe. Modrijani so vajeni številnih prošenj za fotografije, pogovorov in druženja z oboževalci, vendar tudi pri njih pride trenutek, ko preprosto potrebujejo nekaj miru: "Včasih nam je hudo, ker ti zmanjka energije, da bi recimo bil vedno zelo prijazen ali pa da bi se vedno fotografiral."

Po dolgem nastopu se zato včasih umaknejo, usedejo za mizo in za nekaj časa odklopijo. Ne zato, ker jim ljudje niso pomembni, temveč zato, ker morajo varčevati z energijo – tudi z glasom: "Težko z vsemi kako besedo spregovoriš, ker hraniš energijo. Pa tudi glasilke in to je včasih malo težko razložiti."

Zdaj čakajo le še na veliki trenutek

Kljub vsem naporom je iz Švabovih besed mogoče razbrati predvsem veliko pričakovanje. Večina stvari je pripravljena, scenografija dobiva končno podobo, izvajalci so dogovorjeni, Modrijani pa odštevajo do trenutka, ko se bo oder napolnil.

Tokratna Noč Modrijanov bo tako več kot le koncert. Štiri ure glasbe, približno tisoč nastopajočih, dvakrat napolnjena največja dvorana in scenografija v znamenju čebelic obljubljajo spektakel, ki bo po obsegu presegel vse dosedanje izvedbe.

In kot pravi Blaž Švab: "Komaj čakamo, da se poženemo."

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Modrijani Blaž Švab Noč Modrijanov glasbeni spektakel slovenska glasba koncert glasba spektakel
Glasba

Lina Kuduzović razkrila temno plat Koreje: 'Vsi so hodili čez mene'

24ur.com Noč Modrijanov tokrat v znamenju čebelic
24ur.com Žan Serčič: Poletje je pravi trenutek za remiks
24ur.com Zuccherovi glasbeni sladkorčki v Stožicah
24ur.com Izredno zanimanje za vstopnice za težko pričakovano Noč Modrijanov 2026
24ur.com Zvita Feltna obeležila 20 let delovanja: Težko verjamemo, kaj se je zgodilo
24ur.com Prljavo Kazalište čaka največji koncert v Sloveniji doslej
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1930