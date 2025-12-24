Moskisvet.com
Barry Manilow
Glasba

Pevec ima raka

E.R.
24. 12. 2025 00.30
0

Legendarni glasbenik, ki ima za seboj več kot 5 desetletij uspehov, je sporočil, da bo moral na operacijo.

Barry Manilow: glasbena legenda z več kot pet desetletij uspehov

Barry Manilow velja za enega najuspešnejših pop izvajalcev 20. stoletja. Kot poročajo glasbeni portali in arhivi ameriške glasbene industrije, je v svoji več kot 50letni karieri izdal več kot 30 studijskih albumov, osvojil številne nagrade in prodal več kot 85 milijonov plošč po vsem svetu. Najbolj se je zapisal z brezčasnimi uspešnicami, kot so "Copacabana (At the Copa)", "Mandy", "Could It Be Magic", "Can't Smile Without You" in "I Write the Songs", ki so ga utrdile kot enega ključnih glasov ameriškega popa in soft rocka. Njegovi koncerti v Las Vegasu so postali sinonim za glamur in nostalgijo, Manilow pa ostaja ikona, ki je s svojo glasbo zaznamovala več generacij poslušalcev.

Moral bo na operacijo

Legendarni pevec in tekstopisec Barry Manilow je razkril, da bo moral na operacijo, s katero mu bodo odstranili rakavo mesto na pljučih, poroča BBC. Novico je delil v iskreni objavi na Instagramu, kjer je svojim oboževalcem pojasnil, kako je prišlo do diagnoze in kakšno zdravljenje ga čaka.

Kot poroča Yahoo Entertainment, je bil tumor odkrit povsem naključno, potem ko je 82letni glasbenik prebolel šest tednov bronhitisa, nato pa doživel še pettedenski ponovni izbruh bolezni.

"Čista sreča in odličen zdravnik"

Manilow je v svoji izjavi zapisal:

"Čista sreča (in odličen zdravnik) je, da so to odkrili tako zgodaj. To je dobra novica."

Kot navaja Yahoo Lifestyle, je zdravnik po dolgotrajnem bronhitisu preventivno odredil MRI pregled, ki je razkril majhno rakavo spremembo na levem pljučnem krilu.

Zvezdnik, znan po uspešnicah Copacabana, Mandy in Could It Be Magic, je poudaril, da zdravniki ne verjamejo, da se je rak razširil, zato ne bo potreboval kemoterapije ali obsevanja. To potrjujejo tudi informacije, ki jih navaja Variety, kjer dodajajo, da gre za tumor v zgodnji fazi.

Operacija po zaključku koncertov

Manilow je v objavi pojasnil, da bo operacijo opravil takoj po zaključku zadnjih božičnih koncertov:

"Slaba novica je, da bom po koncu koncertov šel na operacijo, da mi odstranijo mesto."

Kot piše Rolling Stone, bo okrevanje trajalo približno en mesec, zaradi česar bo moral prestaviti vse januarske koncertne datume.

Pevec je dodal, da bo njegovo okrevanje potekalo mirno in z veliko humorja:

"Torej, to je to. Brez kemoterapije. Brez obsevanja. Samo piščančja juha in ponovitve serije I Love Lucy."

Opozarja: "Testirajte se, tudi če imate najmanjši simptom"

Manilow je oboževalce pozval, naj bodo pozorni na svoje zdravje in naj se testirajo ob vsakem sumljivem znaku:

"Če imate vsaj najmanjši simptom, pojdite na pregled."

Kot poroča CBS News, je pevec poudaril, da je zgodnje odkritje ključno in da je prav to tisto, kar mu je rešilo življenje.

"Odštevam dneve do vrnitve na oder"

Čeprav ga čaka operacija in mesec okrevanja, Manilow ostaja optimističen. Kot navaja Yahoo Entertainment, že komaj čaka, da se februarja vrne na oder v Las Vegasu.

"Odštevam dneve do vrnitve k nastopanju."

Viri: BBC,Yahoo Entertainment, Yahoo Lifestyle, CBS News, Variety, Rolling Stone

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
slavni znani rak bolezen pljučni rak glasba Barry Manilow
Glasba

