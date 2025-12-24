Pevec ima raka

Legendarni glasbenik, ki ima za seboj več kot 5 desetletij uspehov, je sporočil, da bo moral na operacijo.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.

Barry Manilow: glasbena legenda z več kot pet desetletij uspehov

Barry Manilow velja za enega najuspešnejših pop izvajalcev 20. stoletja. Kot poročajo glasbeni portali in arhivi ameriške glasbene industrije, je v svoji več kot 50letni karieri izdal več kot 30 studijskih albumov, osvojil številne nagrade in prodal več kot 85 milijonov plošč po vsem svetu. Najbolj se je zapisal z brezčasnimi uspešnicami, kot so "Copacabana (At the Copa)", "Mandy", "Could It Be Magic", "Can't Smile Without You" in "I Write the Songs", ki so ga utrdile kot enega ključnih glasov ameriškega popa in soft rocka. Njegovi koncerti v Las Vegasu so postali sinonim za glamur in nostalgijo, Manilow pa ostaja ikona, ki je s svojo glasbo zaznamovala več generacij poslušalcev.

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia

icon-expand FOTO: Profimedia 1 / 4 Barry Manilow







Moral bo na operacijo

Legendarni pevec in tekstopisec Barry Manilow je razkril, da bo moral na operacijo, s katero mu bodo odstranili rakavo mesto na pljučih, poroča BBC. Novico je delil v iskreni objavi na Instagramu, kjer je svojim oboževalcem pojasnil, kako je prišlo do diagnoze in kakšno zdravljenje ga čaka. Kot poroča Yahoo Entertainment, je bil tumor odkrit povsem naključno, potem ko je 82letni glasbenik prebolel šest tednov bronhitisa, nato pa doživel še pettedenski ponovni izbruh bolezni.

Preberi še Igralec hudo bolan: Po boju z rakom je dobil novo diagnozo

"Čista sreča in odličen zdravnik"

Manilow je v svoji izjavi zapisal: "Čista sreča (in odličen zdravnik) je, da so to odkrili tako zgodaj. To je dobra novica." Kot navaja Yahoo Lifestyle, je zdravnik po dolgotrajnem bronhitisu preventivno odredil MRI pregled, ki je razkril majhno rakavo spremembo na levem pljučnem krilu. Zvezdnik, znan po uspešnicah Copacabana, Mandy in Could It Be Magic, je poudaril, da zdravniki ne verjamejo, da se je rak razširil, zato ne bo potreboval kemoterapije ali obsevanja. To potrjujejo tudi informacije, ki jih navaja Variety, kjer dodajajo, da gre za tumor v zgodnji fazi.

Preberi še Pevec zbolel za rakom

Operacija po zaključku koncertov

Manilow je v objavi pojasnil, da bo operacijo opravil takoj po zaključku zadnjih božičnih koncertov: "Slaba novica je, da bom po koncu koncertov šel na operacijo, da mi odstranijo mesto." Kot piše Rolling Stone, bo okrevanje trajalo približno en mesec, zaradi česar bo moral prestaviti vse januarske koncertne datume. Pevec je dodal, da bo njegovo okrevanje potekalo mirno in z veliko humorja: "Torej, to je to. Brez kemoterapije. Brez obsevanja. Samo piščančja juha in ponovitve serije I Love Lucy."

Preberi še Glasbenik hudo zbolel: Odpovedani so vsi koncerti in turneje

Opozarja: "Testirajte se, tudi če imate najmanjši simptom"

Manilow je oboževalce pozval, naj bodo pozorni na svoje zdravje in naj se testirajo ob vsakem sumljivem znaku: "Če imate vsaj najmanjši simptom, pojdite na pregled." Kot poroča CBS News, je pevec poudaril, da je zgodnje odkritje ključno in da je prav to tisto, kar mu je rešilo življenje.

Preberi še Lahko preprost test s prsti kaže znake pljučnega raka?

"Odštevam dneve do vrnitve na oder"

Čeprav ga čaka operacija in mesec okrevanja, Manilow ostaja optimističen. Kot navaja Yahoo Entertainment, že komaj čaka, da se februarja vrne na oder v Las Vegasu. "Odštevam dneve do vrnitve k nastopanju."

Vroče novice iz sveta slavnih Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Te zanima, kaj se dogaja v svetu blišča in slave? Prijavi se na e-novice, da ne boš zamudil česa pomembnega iz sveta estrade. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.