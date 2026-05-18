Pevec presenetil: "Ne vem, ali bom čez 20 let ljubil moške"

Bad Bunny je v pogovoru za Los Angeles Times poudaril, da ne želi svoje prihodnosti postavljati v toge okvirje. Čeprav se ne identificira kot nekdo, ki bi bil v odnosih z moškimi, je dodal, da ne more vedeti, kako se bodo njegova čustva in življenje razvijali v prihodnosti.

Njegove besede se ujemajo z vse pogostejšo družbeno razpravo o spolni fluidnosti, torej ideji, da spolna usmerjenost pri nekaterih ljudeh ni nujno stalna ali strogo definirana. Bad Bunny je že večkrat poudaril, da ga zanimajo svoboda izražanja, razbijanje stereotipov in zavračanje rigidnih družbenih oznak.

Pevec že več let velja za glasbenika, ki ruši stereotipe o spolu in maskuliniteti, od modnih izbir do javne podpore LGBTQ+ skupnosti. Njegovi nastopi pogosto vključujejo elemente, ki izzivajo tradicionalne predstave o spolu in izražanju.

Na družbenih omrežjih so se odzivi hitro razdelili; nekateri vidijo v tem iskrenost in normalizacijo kompleksnosti človeških odnosov, spet drugi pa menijo, da so takšne izjave preveč interpretirane in izvzete iz konteksta.