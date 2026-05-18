Bad Bunny
Glasba

Pevec presenetil: "Ne vem, ali bom čez 20 let ljubil moške"

S.B.
18. 05. 2026 04.00
Portoriški glasbenik Bad Bunny je v nedavnem intervjuju znova odprl razpravo o tem, kako ljudje razumejo spolno identiteto in privlačnost. Njegove besede, da spolnosti ne vidi kot togih in dokončnih okvirjev, so hitro postale viralne in sprožile številne odzive po svetu.

Bad Bunny je v pogovoru za Los Angeles Times poudaril, da ne želi svoje prihodnosti postavljati v toge okvirje. Čeprav se ne identificira kot nekdo, ki bi bil v odnosih z moškimi, je dodal, da ne more vedeti, kako se bodo njegova čustva in življenje razvijali v prihodnosti.

Fluidnost identitete kot del širše razprave

Njegove besede se ujemajo z vse pogostejšo družbeno razpravo o spolni fluidnosti, torej ideji, da spolna usmerjenost pri nekaterih ljudeh ni nujno stalna ali strogo definirana. Bad Bunny je že večkrat poudaril, da ga zanimajo svoboda izražanja, razbijanje stereotipov in zavračanje rigidnih družbenih oznak.

Kendall Jenner in Bad Bunny FOTO: Profimedia

Zakaj njegova izjava odmeva?

Pevec že več let velja za glasbenika, ki ruši stereotipe o spolu in maskuliniteti, od modnih izbir do javne podpore LGBTQ+ skupnosti. Njegovi nastopi pogosto vključujejo elemente, ki izzivajo tradicionalne predstave o spolu in izražanju.

Na družbenih omrežjih so se odzivi hitro razdelili; nekateri vidijo v tem iskrenost in normalizacijo kompleksnosti človeških odnosov, spet drugi pa menijo, da so takšne izjave preveč interpretirane in izvzete iz konteksta.

Bad Bunny spolna fluidnost glasba identiteta stereotipi
