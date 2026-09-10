Obudila spomin na osemdeseta: bila je prava ikona svojega časa

Črno-bela fotografija Anje Rupel iz osemdesetih

Črno-bela fotografija mlade Anje Rupel ima danes prav poseben čar. Ni računalniško ustvarjena, ni poustvarjena in nima umetno dodanega retro videza. Gre za pravi utrinek iz obdobja, ko je bila Rupel ena najbolj prepoznavnih mladih glasbenic na območju nekdanje Jugoslavije.

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Pri 16 letih je postala pevka Videosexa

Anja Rupel je v glasbeni svet vstopila zelo mlada. V pogovoru za 24ur je povedala, da je bila pri šestnajstih še pridna gimnazijka, ki je hodila v šolo in igrala flavto. Nato se je njeno življenje precej spremenilo, ko se je udeležila avdicije za skupino Videosex. Postala je njen zaščitni glas in obraz. Zasedba je v začetku osemdesetih hitro pridobivala pozornost, pevka pa je iz precej običajnega najstniškega življenja vstopila v svet koncertov, snemanj in potovanj.

icon-expand Anja Rupel FOTO: Lidija Mataja

Kot se je pozneje spominjala v pogovoru za Danas, se je vse začelo leta 1983, ko je mlada skupina iskala pevko. Istega leta je Videosex izdal malo ploščo s skladbama Moja mama in Kako bih volio da si tu.

Videosex je postal velik jugoslovanski fenomen

Uspeh ni prišel čez noč, vendar se je skupina hitro prebila iz Ljubljane na širši jugoslovanski prostor. Po koncertu na Novem rocku so začeli prihajati pozivi za nastope v Zagrebu, Sarajevu in Beogradu. Leta 1984 je izšel album Videosex '84, na katerem je bila tudi Detektivska priča. Založba Obzorja je Videosex uvrščala med pomembne predstavnike tedanjega novega vala in elektronske glasbe. Skupina je s sintetizatorskim zvokom, izrazito vizualno podobo in drugačnim pristopom izstopala iz tedanje ponudbe popularne glasbe.

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Anja Rupel je bila ena največjih zvezd osemdesetih

Rupel je zaradi uspeha Videosexa hitro postala ena najbolj prepoznavnih mladih pevk v nekdanji Jugoslaviji. Skupina je imela občinstvo po različnih delih Jugoslavije, njena pevka pa je postala tudi eden najbolj prepoznavnih ženskih obrazov tedanje scene. Sama je pozneje povedala, da se za seks simbol, za kakršnega so jo pogosto označevali, nikoli ni imela. Šele veliko pozneje je dojela, kako močno je vplivala na takratno občinstvo.

Leta 1985 je sledil Lacrimae Christi

Videosex je leta 1985 izdal drugi album Lacrimae Christi, ki je še dodatno utrdil njegov položaj na jugoslovanski glasbeni sceni. Na albumu so bile skladbe, kot so Sivi dan, Stakleno nebo in Tko je zgazio gospođu Mjesec. Danas je ob ponovni izdaji albuma leta 2023 spomnil, da je bil Videosex v osemdesetih pomemben del takratnega synthpopa, Anja Rupel pa ena njegovih ključnih oseb.

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Z Laibachom je prišla tudi na MTV

Njena zgodba v osemdesetih se ni končala pri Videosexu. Leta 1988 je Anja Rupel sodelovala z Laibachom pri njihovi različici skladbe Across the Universe skupine The Beatles. Videospot je bil predvajan na MTV, zaradi česar je Rupel postala prva slovenska pevka, ki se je pojavila na tej glasbeni televiziji. 24ur je ob predstavitvi njenega albuma Opus posebej izpostavil prav ta dosežek. Ob tem je Rupel pozneje nadaljevala samostojno kariero, Videosex pa je leta 1992 razpadel. Po koncu Videosexa je pevka začela uspešno samostojno kariero. V devetdesetih je izdala več albumov in uspešnic, med drugim Odšla bom še to noč, ter se uveljavila tudi kot televizijska voditeljica. Še danes ostaja povezana z glasbo, njeno delo pa se občasno vrača tudi na koncertne odre in v radijske ter televizijske oddaje.

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