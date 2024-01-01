Moskisvet.com
Pevec zbolel za rakom

Na domu so ga našli mrtvega
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
Pred vsemi se je podelal v hlače
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov
Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikov

Preminul je vsestranski slovenski umetnik Aleš Hadalin. S svojim izjemnim glasom in pristopom je pomembno vplival na glasbeno in plesno sceno.
Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazen
Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazen

Glasbena zvezdnica Severina se je po večkrat preloženi obravnavi vrnila na Okrožno kazensko sodišče v Zagrebu.
Tragična smrt glasbenika: Ženska ga je povozila med sprehodom
Tragična smrt glasbenika: Ženska ga je povozila med sprehodom

Pretresljiva zgodba o smrti Roryja MacLeoda, cenjenega basista, ki ga je med sprehodom ubila voznica z obsežno kriminalno zgodovino.
Vroč Hrvat,za katerim trenutno norijo vse Slovenke
Vroč Hrvat,za katerim trenutno norijo vse Slovenke

Ste že slišali za Jakova Jozinovića? Mladi Slavonec je čez noč postal senzacija regije, spodaj pa lahko o njem izveste vse, kar vas zanima. Tudi to, ali ima dekle .....
Legendarni Magnifico praznuje 60 let z novim albumom
Legendarni Magnifico praznuje 60 let z novim albumom

Magnifico, legendarni kantavtor, performer in mojster balkanske, alpske ter romanske glasbene mešanice, je danes, na svoj 60. rojstni dan, izdal dolgo pričakovani deseti studijski album "Alpe Adria Club". Gre za prvi njegov studijski projekt po skoraj desetletju, odkar je izšel Charlatan de Balkan, kar samo po sebi pomeni, da je bil vsak trenutek čakanja poln pričakovanj.
Sina znanega glasbenika na domu našli mrtvega
Sina znanega glasbenika na domu našli mrtvega

Smrt Ethana Browna je pretresla glasbeno in filmsko skupnost. Kot model, igralec in glasbenik je sledil očetovi ustvarjalni poti, a je njegovo življenje tragično prekinjeno pri 52 letih.
Upanje umre zadnje: Hudo bolni pevec ostaja optimističen
Upanje umre zadnje: Hudo bolni pevec ostaja optimističen

Sir Elton John se sooča z eno najtežjih preizkušenj v življenju – izgubo vida.
Na odru je zažgal svojo kitaro
Na odru je zažgal svojo kitaro

Ko je na Monterey Pop Festivalu leta 1967 na odru zagorela njegova kitara, je občinstvo obstalo v šoku. To je bil trenutek, ki je na široko odprl vrata kitaristu, ki je igral z obrnjenim instrumentom in s tem prevrnil vsa pravila rocka.
Umrl je mladi slovenski glasbenik: Dočakal je samo 33 let
Umrl je mladi slovenski glasbenik: Dočakal je samo 33 let

Mnogo prezgodaj se je preslovil mladi rocker, ki je zaznamoval zgodovino slovenske glasbe.
Bohem predstavlja novo pesem, ki diši po večnosti
Bohem predstavlja novo pesem, ki diši po večnosti

Skupina Bohem predstavlja novo ultimativno rock skladbo "Tebi", ki odpira vrata v svet spominov, čustev in topline.
Umrl je član legendarne glasbene zasedbe
Umrl je član legendarne glasbene zasedbe

Umrl je švedski glasbenik, član legendarne skupine ABBA
Danes mineva 34 let od smrti legendarnega pevca
Danes mineva 34 let od smrti legendarnega pevca

Danes mineva 34 let od smrti legendarnega pevca skupine Queen.
