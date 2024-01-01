Film/tv
Na domu so ga našli mrtvega
Šport
Tako zadovoljna s svojim telesom še ni bila
Zabava
Pred vsemi se je podelal v hlače
Film/tv
Se ga spomnite? Danes ga ne bi prepoznali
Glasba
Umrl je eden najbolj izvirnih slovenskih umetnikovPreminul je vsestranski slovenski umetnik Aleš Hadalin. S svojim izjemnim glasom in pristopom je pomembno vplival na glasbeno in plesno sceno.
Novice
Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazenGlasbena zvezdnica Severina se je po večkrat preloženi obravnavi vrnila na Okrožno kazensko sodišče v Zagrebu.
Glasba
Tragična smrt glasbenika: Ženska ga je povozila med sprehodomPretresljiva zgodba o smrti Roryja MacLeoda, cenjenega basista, ki ga je med sprehodom ubila voznica z obsežno kriminalno zgodovino.
Glasba
Vroč Hrvat,za katerim trenutno norijo vse SlovenkeSte že slišali za Jakova Jozinovića? Mladi Slavonec je čez noč postal senzacija regije, spodaj pa lahko o njem izveste vse, kar vas zanima. Tudi to, ali ima dekle .....
Intervju
Legendarni Magnifico praznuje 60 let z novim albumomMagnifico, legendarni kantavtor, performer in mojster balkanske, alpske ter romanske glasbene mešanice, je danes, na svoj 60. rojstni dan, izdal dolgo pričakovani deseti studijski album "Alpe Adria Club". Gre za prvi njegov studijski projekt po skoraj desetletju, odkar je izšel Charlatan de Balkan, kar samo po sebi pomeni, da je bil vsak trenutek čakanja poln pričakovanj.
Glasba
Sina znanega glasbenika na domu našli mrtvegaSmrt Ethana Browna je pretresla glasbeno in filmsko skupnost. Kot model, igralec in glasbenik je sledil očetovi ustvarjalni poti, a je njegovo življenje tragično prekinjeno pri 52 letih.
Glasba
Upanje umre zadnje: Hudo bolni pevec ostaja optimističenSir Elton John se sooča z eno najtežjih preizkušenj v življenju – izgubo vida.
Glasba
Na odru je zažgal svojo kitaroKo je na Monterey Pop Festivalu leta 1967 na odru zagorela njegova kitara, je občinstvo obstalo v šoku. To je bil trenutek, ki je na široko odprl vrata kitaristu, ki je igral z obrnjenim instrumentom in s tem prevrnil vsa pravila rocka.
Glasba
Umrl je mladi slovenski glasbenik: Dočakal je samo 33 letMnogo prezgodaj se je preslovil mladi rocker, ki je zaznamoval zgodovino slovenske glasbe.
Glasba
Bohem predstavlja novo pesem, ki diši po večnostiSkupina Bohem predstavlja novo ultimativno rock skladbo "Tebi", ki odpira vrata v svet spominov, čustev in topline.
Glasba
Umrl je član legendarne glasbene zasedbeUmrl je švedski glasbenik, član legendarne skupine ABBA
