Intervju

Legendarni Magnifico praznuje 60 let z novim albumom

Magnifico, legendarni kantavtor, performer in mojster balkanske, alpske ter romanske glasbene mešanice, je danes, na svoj 60. rojstni dan, izdal dolgo pričakovani deseti studijski album "Alpe Adria Club". Gre za prvi njegov studijski projekt po skoraj desetletju, odkar je izšel Charlatan de Balkan, kar samo po sebi pomeni, da je bil vsak trenutek čakanja poln pričakovanj.